Diver genopliver WW2 bombevrag på radio

En østanglisk dykker stødte på resterne af et WW2-bombevrag ved et tilfælde i 2022 - og havde for nylig mulighed for at dele oplevelsen med BBCs nyhedsradiolyttere.

Dykkeren Rob Spray fra Suffolk var stødt på vraget af, hvad der viste sig at være et Handley-Page Hampden tomotoret fly på 7 m dybt vand ud for Salthouse-stranden i det nordlige Norfolk. Den iøjnefaldende rest var en Bristol Pegasus-motor med en af ​​dens tre propelblade stadig intakt.

Handley-Page Hampden vragplads (Rob Spray)

"Jeg ledte efter interessante stykker af havbunden, og dette dukkede op ud af det lette mørke," Spray, formand for Marine Conservation for Norfolk Action Group og en Søsøgning dykker, fortalte BBC Radio Norfolk's Se øst program, som stadig kan høres på BBC lyder. “Klincheren var: det er en flymotor med en propel på.

"Det var et ret stort stykke vrag, og det skal have været der siden krigen, så det er 80 år gamle genstande, der hænger rundt på havbunden."

Flyvraget var rigt koloniseret af fastsiddende liv og gav et tilholdssted for hummere, krabber, rejer og læbefisk.

Flyvraget er godt koloniseret (Rob Spray)

Resterne af flyet har været nedsænket i 84 år (Rob Spray)

Paul Hennessey af Norfolk Wreck Research hjalp Spray med at identificere flyet. "Der var kun én motor på stedet, så det var en stor nøgle i arbejdet for os," sagde han, men forskning viste, at den anden motor var blevet gendannet i 1975 af den lokale dykker John Wise som en tjeneste til fiskere, som havde hængt deres krabbepotter på den.

Denne enhed var blevet liggende på grunden til Norfolk & Suffolk Aviation Museum ved Flixton, nær Bungay, Suffolk, hvor den stadig kan ses - selvom dykkere ikke vil være i tvivl om, hvilken af ​​de to matchende artefakter der har størst interesse.

50 Squadron Hampden flybesætning ved tilbagevenden til RAF Waddington fra et bombeangreb i 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

Bomberen, identificeret som P-2123 fra RAF Waddington, havde pandekage i Nordsøen den 1. september 1940 omkring en kvart mil ud for kysten, efter at være løbet tør for brændstof på vej tilbage fra et angreb på Berlin.

Den var sat under vand ved sammenstødet, men dukkede så op igen længe nok til at besætningen kunne komme ud og tage til deres oppustelige jolle.

P-2123's anden motor på Norfolk & Suffolk Aviation Museum, aluminiumsstøttebladene er dårligere til slid efter 35 år på havbunden og yderligere 49 udsat for elementerne (Rob Spray)

Flybesætningen, der overlevede grøften – og landminerne på stranden – var Sgt Jimmy Mandale, Sgt Harry Logan, den canadiske pilot David Romans og en canadisk kollega, navigatøren Donald Stewart.

Geoff Mandale, hvis far Sgt Jimmy Mandale havde været bagerste skytte, havde stadig flyets flylogbog og talte med BBC. Da han viste vragoptagelserne, kommenterede han: "Han har gjort et rigtig godt stykke arbejde, den dykker - jeg er nødt til at takke ham."

Han sagde, at hans far havde været heldig, da han havde fløjet 47 missioner uden at se et fjendtligt fly, som han kunne skyde mod. Han havde overlevet krigen og døde i en alder af 63.

Luftfartshistoriker Bob Collis fra museet beskrev Hampden som et "stort set glemt fly - over 1,000 blev bygget, og kun tre eksempler er tilbage".

