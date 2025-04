Dykkere udforsker Nelsons 'Æg og bacon' ud for Uruguay

at 8: 57 am

Admiral Lord Horatio Nelsons yndlingsskib HMS Agamemnon blev bygget af 2,000 New Forest-egetræer på det, der i dag er Buckler's Hards særlige kulturarvssted i Hampshire, hvor det blev lanceret i 1781.

Det historiske skibs rester ligger ud for Uruguay, og i sidste måned samledes et internationalt dykkerhold på vragstedet for at udføre en arkæologisk undersøgelse, der afslørede mere end forventet. I mellemtiden har dykkere i Storbritannien nu mulighed for at besøge en gratis udstilling om skibet på Buckler's Hard og finde ud af mere om, hvordan det udforskes.

UK dykkere fra University of Southampton, Maritime Archaeology Trust, Bournemouth University og Buckler's Hard sluttede sig til det uruguayanske universitet UDELAR for missionen.

HMS Agamemnon under opførelse hos Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Besætningen på linjens 64-kanoners skib fandt det lettere at kalde det "Æg og bacon" end at udtale navnet på den mytologiske græske konge. HMS Agamemnon tjente Royal Navy i næsten 30 år, inklusive ved slaget ved Trafalgar i 1805, og nåede sin afslutning i juni 1809 efter at have sat på grund på en ukendt stime i mundingen af ​​River Plate.

Skibet var på det tidspunkt i dårlig stand, og selvom det meste af besætningen og lagrene blev reddet, blev det anset for uopretteligt. Stedet blev genopdaget i 1993, omkring 800 m offshore i en dybde på kun 10 m.

Styrbords side intakt

På trods af udfordrende synlighed under vandet gennemførte de besøgende maritime arkæologer en grundig fotogrammetriundersøgelse for at give dem mulighed for at producere en 3D-model af vraget. Arbejdet afslørede, at meget af Agamemnon's styrbords side forbliver intakt, med dens kobberboltefastgørelser stadig tydelige blandt de overlevende dog tømmer.

Montague på vraget af Agamemnon (Beaulieu Enterprises Ltd)

"Jeg har altid drømt om at se dette vrag som HMS Agamemnon er det eneste overlevende vrag af et skib bygget ved Buckler's Hard i verden,” sagde Hon Mary Montagu-Scott, direktør for Buckler's Hard, som havde været et blomstrende værft til at bygge krigsskibe i det 18. århundrede.

Der blev bygget mere end 50 tømmerfartøjer til Royal Navy, bl.a Euryalus og Swiftsure, som også oplevede handling på Trafalgar.

"Der er håb om et genbesøg til vraget senere i år for en anden undersøgelse, denne gang dækker et bredere område med håbet om at finde bagbords side, mens man overvåger den igangværende forringelse af tømmeret," sagde Montagu-Scott.

Gratis udstilling

En model af HMS Agamemnon udstillet på Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Tilbage hvor skibets karriere begyndte, er Buckler's Hard nu stedet for en gratis udstilling kaldet HMS Agamemnon – Navigering i legenden. Den fortæller historien om det arbejde, der udføres for at bevare et historisk skibsvrag, der anses for at være i fare for erosion, indblanding fra skattejægere og forrådnelse af skibsorm.

"Jeg har skabt denne udstilling på Buckler's Hard for at promovere og fortælle historien om, hvordan vi vil arbejde sammen på tværs af nationer for at bevare resterne for fremtidige generationer," siger Montagu-Scott. "Historien er en, der kan bringe vores nationer sammen, dele historie, videnskab og viden og udvikle og fejre vores venskab gennem maritim arkæologi."

Buckler's Hard village (Beaulieu Enterprises Ltd)

Buckler's Hard menes at være opkaldt enten efter Buckler-familien, bosat i området fra 1660'erne, eller Dukes of Buccleuch, forfædre til Montagu-familien. 'Hård' var en betegnelse for et fast eller naturligt landingssted, der almindeligvis blev brugt langs Englands sydkyst.

Buckler's Hard landsbyen ved Beaulieu-floden er et kulturarvssted, hvor man kan gå ind, inklusive adgang til Agamemnon udstilling i Skibsbyggerværksted samt Shipwright's Cottage og St Mary's Chapel. Der er også et hotel og en restaurant på stedet.

Parkeringsafgifter gælder, og adgang til Buckler's Hard Museum, som indeholder et væld af artefakter og udstillinger, der afspejler maritime historie, koster £6 for voksne, med indrømmelser og rabatter tilgængelige.

Også på Divernet: Undervandsarkæologiens fordybende verden, MAST træder ind for at gemme museumsskibsvrag, Dykkernes Tudor-pistoler forårsagede britisk-irsk splid, Synkende følelse på Mary rose