Dykkere udforsker Nordens ældste karvelbyggede skib

at 9: 04 am

Marinearkæologer fra Vrak-museet i Sverige har dykket ned i et vrag, som de mener kan være det ældste karvelbyggede skib fra Norden, der nogensinde er fundet. Konstruktionsmetoden blev brugt til at producere fartøjer stærke nok både til at bære kanoner og modstå fjendens ild.

Skibet går tilbage til det 15. århundrede og blev fundet i Landfjärden ved Häringe, syd for Stockholm, hvor Vrak-museet ligger.

"Det er et stort skib, der ville have været omkring 35 m langt og 10 m bredt," siger museumsinspektør Håkan Altrock, projektlederen. ”Skibets ramme forbliver højt over havbunden, og agterstavn og ror står stadig oprejst.

"Det interessante er, at skibet er bygget i carvel-stilen, hvilket betyder, at skrogskallen består af planker, der er lagt kant til kant i stedet for at overlappe hinanden, som i den daværende klinkerteknik."

Bagbord side af vraget, med tværbjælke (Jim Hansson, Vrak / SMTM)

Skibet er blevet udpeget som vrag 5, fire andre er allerede blevet fundet i Landfjärden. Først antaget at være vikingeskibe, var ingen i nogen tid sikker på, hvilken type fartøjer disse var, eller deres alder.

"Vi daterede tre af de fire største vrag for et år siden til det 17.-18. århundrede," siger Altrock. ”Vi kunne også forbinde en af ​​dem med en skriftlig kilde fra 17-tallet.

Illustration af vrag 5 (Alexander Rauscher & Jim Hansson, Vrak / SMTM)

Han beskriver vrag 5 som "det ældste og mest interessante af de vrag, som vi undersøger i Landfjärden. Vi har nu med sikkerhed dateret det til 1480'erne, men skibet kan være bygget allerede i 1460'erne og repareret i 1480'erne.

"Hvad vi også ved med sikkerhed er, at tømmeret, som skibet er bygget af, er fældet i Möre, som ligger i Kalmar-regionen, eller i det østlige Blekinge."

Når Vrak-arkæologerne har afsluttet deres nuværende projekt om det maritime miljø i Häringe, håber de at få midler til at udgrave vrag 5 som et separat projekt.

Resterne af Wreck 5 og hvordan det engang ville have set ud (Alexander Rauscher & Jim Hansson, Vrak / SMTM)

"Dette skib er et meget interessant bindeled mellem middelalderlige og moderne skibe og skibsbygning," siger Altrock. ”Det kan give os en masse ny information om et vigtigt vendepunkt i Sveriges maritime historie.

”Karvelteknikken muliggjorde konstruktionen af ​​stærkere og større skibe og ses af mange forskere som et svar på starten af ​​brugen af ​​kanoner på skibe i det 15. århundrede. At have kanoner om bord krævede stabile, kraftfulde skibe – og for at kunne modstå fjendens kanonkugler var der brug for stærk plankning.”

vrak, beliggende nær Vasamuseet på Djurgården i Stockholm, er en del af det svenske statslige agentur Swedish Maritime & Transport History Museums (SMTM). Udforsk en Sketchfab digital 3D-model af vrag 5.

