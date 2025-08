Dykkere finder spansk privatkører fra 1700-tallet blandt fire skibsvrag

"Sigtbarheden er konsekvent ret lav i Cape Fear-floden," siger Cory van Hees, kandidatstuderende i maritime studier fra University of East Carolina (ECU), som sammen med dykkerkammeraten Evan Olinger havde forsøgt at måle bredden af en kaj fra det 18. århundrede.

"Evan forsøgte at finde den nordlige del af kajen, men var blevet desorienteret på grund af forholdene. Vi byttede roller, og det samme skete for mig i mit forsøg."

"Mens jeg var faret vild, stødte jeg på adskillige trærammer, der knap nok stak op af lerslammet, med tegn på planker, der kun lige akkurat var synlige på overfladen. Jeg forstod ikke, hvad jeg så i det øjeblik, men jeg vidste, at jeg burde fortælle lærerne om trækonstruktionen."

Senere samme dag kunne Dr. Jason Raupp bekræfte, at det van Hees havde set, var en del af et skibsvrag, som man sandsynligvis mente var den spanske kapers. La Fortuna fra 1748. "Det var lidt overvældende," siger van Hees.

Han og Olinger havde tidligere på sommeren arbejdet på resterne af den koloniale havnefront ved North Carolinas Brunswick Town / Fort Anderson State Historic Site, kendt som BTFA.

Brunswick Town, en vigtig kolonihavn i det 18. århundrede, blev brændt ned af britiske styrker under den amerikanske uafhængighedskrig og aldrig genopbygget. I det følgende århundrede, under borgerkrigen, var en stor del af den forladte bosættelse blevet dækket af jordvolde, da Fort Anderson blev bygget.

Mosaik, der forestiller det 'spanske angreb' på Brunswick Town af Claude Howell (Brunswick 1726)

De sandsynlige rester af La Fortuna var blandt fire skibsvrag, der blev opdaget og registreret langs BTFA-kystlinjen i sommer under feltarbejde udført af forskere og studerende fra ECU'er Program i maritime studierDer blev også påbegyndt arbejdet med at bjærge noget af det blotlagte og dermed udsatte skibstømmer med henblik på konservering.

Den 28. september 1748, mod slutningen af Jenkins' Ear-krigen (kendt som King Georges krig i Amerika) La Fortuna og et andet skib, La Loretta, var ankommet fra Cuba for at angribe Brunswick Town.

En lokal milits havde drevet spanierne tilbage til deres skibe, og under tilbagetoget menes der at være udbrudt brand i La Fortuna's pulver magasin, hvilket fik skibet til at eksplodere nær kolonihaverne. Den britiske sejr var krigens sidste slag.

ECU-forskere undersøger genstande, der er bragt op til overfladen (ECU-programmet i maritime studier)

Cypres-ledetråd

Træprøver indsamlet fra vraget er blevet identificeret som cypres fra det sydlige Californien eller Centralamerika, hvilket tyder på, at skibet blev bygget i det spanske 18. århundrede. Caribien kolonier.

La Fortuna var det eneste historisk rapporterede spanske skibsvrag i området, og vraget ligger tæt på, hvor en dykker bjærgede en kanon fra det 18. århundrede for 40 år siden.

Af de tre andre vrag tyder foreløbige analyser på, at det ene sandsynligvis blev brugt til landindvinding ved havnefronten, og et andet potentielt er en kolonial fladbåd af en type, der blev brugt til at transportere mennesker og varer mellem havnen og nærliggende plantager.

Genvundet tømmer på kysten (ECU-programmet i maritime studier)

Det fjerde vrag var knap nok blotlagt og er endnu ikke blevet identificeret. Havneinfrastrukturen, der blev identificeret, omfatter to trækrybbekajer og en dæmning over det, der engang var marskland, sammen med en række individuelle genstande.

"Vi er utroligt begejstrede for disse vigtige steder, da hver enkelt vil hjælpe os med bedre at forstå BTFA's rolle som en af statens tidligste koloniale havnebyer," siger teamleder Dr. Raupp, adjunkt i ECU's afdeling for historie og maritime studier. "Disse undersøiske koloniale havnefrontfunktioner er utroligt velbevarede."

Risikofaktorer

Resterne er dog i fare for kystlinjeerosion forårsaget af kanaler, bølger og storme, hvor kun den nordlige halvdel af BTFA i øjeblikket er beskyttet.

Vragets cypressbjælker klar til konservering (ECU-programmet i maritime studier)

Det fundne har overlevet så godt, fordi det var dækket af marsk, men resterne er ved at blive blotlagt og eroderet. Det var derfor, at holdets dykkere foretog en nødopsamling af mere end 40 tømmerstokke fra det formodede La Fortuna sted til opbevaring og konservering.

Bevaret i "en bemærkelsesværdig grad", viser nogle af tømmeret stadig skibsbyggernes værktøjsmærker. Analysen af konstruktionen af hvert af de fire skibsvrag fortsætter.

Divernet har tidligere rapporteret om University of East Carolinas arbejde med piratskibets forlis Blackbeards flagskib og Dronning Annes hævn.