Dykkere finder dolk på verdens ældste handelsskibsvrag

En 3,600 år gammel bronzedolk med sølvnitter, et produkt af den antikke kretensisk-minoiske kultur, er fundet på, hvad der anses for at være verdens ældste kendte skibsvrag af et handelsfartøj.

Middelhavsområdet ligger ud for Kumlucas kyst i Antalya, og Türkiyes kultur- og turismeminister Mehmet Nuri Ersoy har hyldet fundet af det antikke våben som et af de vigtigste i undervandsarkæologiens historie.

Ersoy, en dykker, besøgte for nylig vragstedet for at se det arkæologiske hold arbejde.

Minister Mehmet Nuri Ersoy (sekund fra højre) er vist nogle af kobberpudebarerne på vragpladsen (Kultur- og Turismeministeriet)

Udgravninger har været i gang på stedet siden 2019 under ledelse af Dr. Hakan Öniz, leder af afdelingen for bevaring og restaurering af kulturarv kl. Akdeniz Universitet i Antalya.

Det 14 m lange skibsvrag fra middelbronzealderen, der menes at dateres til det 16. århundrede f.Kr., menes ifølge arkæologerne at være sunket i en storm, mens det var på vej fra Cypern til Kreta.

Kumluca-vraget ligger på en stejl klippeskråning i dybder mellem 37 og 52 m, og mange af genstandene er stærkt betonede, hvilket kræver omhyggeligt arbejde af dykkerne for at udvinde dem.

Hakan Öni prikker dolken, hvorfra den havde ligget skjult (Kultur- og Turismeministeriet)

Fund på stedet i løbet af de sidste fem år har inkluderet blyvægte og 1.5 tons af de store (25 kg og 45 cm lange) kobberbarre fra cypriotiske miner, der er afgørende for produktionen af ​​bronze, såvel som fragmenter af keramik og ballaststen.

De søfarende kretensiske-minoere menes at have handlet med Egypten, det græske fastland og Cypern, det der nu er Türkiye, Syrien, Libanon og Israel og for tin vovet sig så langt som til Cornwall og Afghanistan.

De byttede færdige våben og værktøjer samt råmetaller sammen med keramik, vin og olivenolie til gengæld for luksusvarer som guld, ædelstene og elfenben.

"Vi er i gang med et omfattende projekt for at identificere alle arkæologiske dykkesteder på tværs af Türkiye," sagde Ersoy efter sine dyk. "Dette er grundlæggende en videnskabelig bestræbelse, der kræver formel validering."

Han sagde, at Ministeriet for Kultur og Turisme ville finansiere initiativet med den ultimative hensigt at oprette flere undersøiske arkæologiske museer og dykkersteder.

