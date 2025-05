Dykkers gavmildhed returnerer guldur fra skibsvrag til Storbritannien

at 10: 16 am

Det er 36 år siden, at dykkere i Lake Michigan fandt vraget af et dampskib fra det 19. århundrede. Lady Elgin og indeni et par år senere et karakteristisk lommeur af 16 karat guld komplet med kæde og nøgle.

Fra 1992 forblev det i disse amerikanske dykkeres besiddelse – men nu har en gavmild marinarkæolog, der mente, at uret hørte hjemme et andet sted, sørget for, at det returneres til ejerens hjemby Boston – i Lincolnshire.

Producerens indskrift på bagsiden af ​​lommeuret (Valerie van Heest)

Indgraverede initialer og oplysninger om London-producenten hjalp med at identificere fob-uret som ejendom tilhørende en fremtrædende victoriansk politiker, Herbert Ingram. Som parlamentsmedlem for Boston i midten af ​​det 19. århundrede var han en reformator, der spillede en vigtig rolle i at bringe vand, gas og jernbanen til den voksende by.

Ingram var også avismedarbejder og grundlagde det, der på det tidspunkt var internationalt banebrydende, fordi det bragte billeder – Illustreret London NewsEt storslået mindesmærke for ham står i bymidten uden for St Botolph's Church, der lokalt er kendt som Boston Stump.

Herbert Ingram mindesmærkestatue uden for Boston Stump (Valerie van Heest)

Under et besøg i USA i 1860 var Ingram og hans søn blandt de omkring 300 mennesker, der omkom, da det 77 meter lange dampskib med sidehjulstræk ramte Lady Elgin sank i Lake Michigan på vej fra Milwaukee til Chicago. Passagermanifestet gik tabt, men Ingram mentes at have været det mest fremtrædende offer.

Katastrofen skyldtes en kollision med tømmerskonnerten Augusta under en voldsom storm natten til den 8. september. Den blev dengang beskrevet som "en af ​​de største rædsler til søs nogensinde" og kostede flere liv end nogen anden hændelse på åbent vand i De Store Søer før eller siden.

Lady Elgins forlis en halv time efter at være blevet ramt af Augusta (Valerie van Heest)

Skal på show

I oktober sidste år var urets findere i kontakt med den amerikanske dykker og maritim historiker Valerie van Heest, som har været involveret i opdagelsen og undervandsopmålingen af ​​mange historiske skibsvrag i De Store Søer.

Van Heest, medstifter af Michigan Shipwreck Research Association, blev optaget i Women Divers Hall of Fame i 2007. Hun har skrevet seks bøger, herunder Fortabt på Lady Elgin for at mindes 150-årsdagen for skibets forlis, og er blevet et offentligt ansigt udadtil for Lakes vragdykkervirksomhed.

Van Heest skulle kuratere en lokal udstilling om Lady Elgin, og dykkerne tilbød at stille Ingrams ur til rådighed til udstilling. Men da hun følte, at det hørte hjemme i Boston, som hun havde familieforbindelser til, gik hun endnu videre, købte uret og donerede det til Boston Guildhall Museum.

Valerie van Heest med Ingram-lommeuret (Valerie van Heest)

Museet, som længe havde planlagt at lave en udstilling dedikeret til Ingram, modtog taknemmeligt souveniret til en af ​​Bostons yndlingssønner.

Van Heest har netop besøgt den by, hendes fædrene forlod for at komme til Amerika, hvor hun har deltaget i en officiel overdragelsesceremoni for uret og givet en præsentation om det. Lady Elgin.

Lommeuret, der tilbragte 155 år i USA, de fleste af dem under vand, indtager nu en fremtrædende plads på Ingram-udstillingen på museum og turistinformationscenter, åbent onsdag til lørdag fra 10.30 til 3.30.

Også på Divernet: Sødykkere udforsker 144 år gammelt slæbebådsvrag, Vragjægere løser endnu et Great Lakes-mysterium, Tragisk vrag af 'sikreste' skib fundet i Lake Superior, Spøgelsesskibe fra de store søer – del 1