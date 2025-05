Dykkere identificerer hollandsk guldfeberskibsvrag i Australien

Opdagelsen af ​​et for længst forsvundet hollandsk handelsskib fra det 19. århundrede, der fragtede kinesiske guldgravere til Australien, er blevet annonceret, efter at dykkeres fund bekræftede resultaterne af tidligere magnetometerundersøgelser, ifølge Australian National Maritime Museum.

Den 1857 tons tunge og 800 meter tunge fartøj forsvandt ud for South Australias sydøstkyst i juni 52. Kong Willem de Tweede (Kong Vilhelm II) havde sat mere end 400 kinesiske guldminearbejdere i land blot få dage før dens forlis.

Det, som museet kalder en "betydelig opdagelse" og et "vigtigt stykke maritim historie", er et resultat af et projekt, som det startede i 2022, støttet af det hollandske udenrigsministerium, den hollandske kulturarvsstyrelse, Silentworld Foundation, South Australias ministerium for miljø og vand og Flinders University.

Holdet havde mistanke om at have fundet Kong Willem de Tweede i 2022 efter at have brugt et marint magnetometer til at opnå en aflæsning, der så ud til at matche skibets dimensioner i det område, hvor man mente, at hun var sunket.

Men dårlig sigtbarhed i bugten forårsaget af en konstant 'snestorm' af fint sand – som set på fotografierne nedenfor – hindrede dykkernes efterfølgende forsøg på at finde ud af mere.

Lo-vis: En dykker på havbunden under en metaldetektorundersøgelse (Australian National Maritime Museum)

Dyk i løbet af 2023 afslørede intet, og det var først i marts, bevæbnet med metaldetektorer, at de arkæologiske dykkere kunne afkræfte deres mistanke. De fandt dele af et jernspil og andre skibskomponenter blottet – muligvis midlertidigt – over sandet.

Holdet siger, at de har tillid til deres identifikation og planlægger at vende tilbage til stedet i håb om at finde yderligere vragdele. De mener, at det at skibets vrag hurtigt blev begravet i det hvirvlende sand efter forliset muligvis har bevaret en stor del af det og dets indhold intakt.

En del af et spil fundet på skibsvragsstedet (Australian National Maritime Museum)

Minearbejderne var gået i land fra Kong Willem de Tweede i byen Robe, med planer om at gå derfra til guldfelterne ved Bendigo og Ballarat i Victoria, mere end 400 km tilbage mod øst.

Forhøjelsen gjorde det muligt for dem at omgå en hovedskat på £10 på immigranter, der ankom direkte til den daværende koloni Victoria under guldfeberen i 1850'erne. Skatten, der svarer til mere end £1,500 i dag, var blevet indført to år tidligere, med det formål sammen med øgede mineafgifter at begrænse kinesisk indvandring.

Dage senere sank skibet i Guichen-bugten, muligvis efter at have ramt en sandbanke, og 16 af de 25 besætningsmedlemmer omkom, som senere blev begravet på bugtens Long Beach. Kong Willem de Tweede er klassificeret som et fredet historisk vrag.

