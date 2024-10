Dykkerens soloutflugt førte til vragfund fra Cornwall

En dykker, der besluttede ikke at udføre et solo-dyk ud for Cornwalls nordkyst i stedet for at spilde dagen, hvor hendes kammerat følte sig utilpas, er glad for, at hun gjorde det. Det var den dag denne sommer, hvor Rachael Edmans tilfældigvis ramte et skibsvrag, der så ud til at have været glemt siden det forliste for næsten 130 år siden.

Edmans, en ivrig dykker og undervandsfotograf, var gået ud for Portreath, kun omkring fire miles fra hendes hjem nær Camborne. Hendes dyk afslørede oprindeligt et anker, og efterfølgende strejftogter har afsløret mere og mere af vraget, som hun var ivrig efter at identificere.

Hun stødte på et fotografi, der viser redningsaktionen for et synkende skib ud for stranden, taget den 25. januar 1895. Dette indikerede, at vraget sandsynligvis var fra damperen Escurial.

Edmans siger, at hun har dykket vraget ved enhver lejlighed, siden hun gjorde opdagelsen i et forsøg på at lære mere om det.

Escurial og Hayle-redningsbåden FH Harrison (John Charles Burrow / National Archives / Picryl)

Escurial

Escurial var en jernbygget skonnert-rigget skruedamper, der var blevet bygget i 1879 af Alex Stephens fra Lighthouse, Govan, til Raeburn og Verel fra Glasgow. Den dag, det sank, havde det været på vej fra Cardiff med kul på vej til Adriaterhavshavnen Fiume, nu Rijeka i Kroatien.

Vejret skiftede hurtigt, bidende koldt og med kuling, men det mente at have været en utæthed i maskinrummet, der fik fartøjet til at grundlægge. Billedet viste redningsbåden FH Harrison, som var blevet sendt over land fra Hayle næsten 50 miles væk, stadig på sandet kl Portreath.

Over og under: Udsigt over vraget af Escurial (Rachael Edmans)

Dykkerens soloutflugt førte til vragfund 10 fra Cornwall

Redningsfolk forsøgte at opsætte et ridebuksebøjetovsystem, men det lykkedes ikke at nå det ramte skib, og til sidst måtte besætningen svømme for deres liv, hvor redningsfolkene dannede en menneskelig kæde i havet for at trække dem ud. Kun ni af de 20 mænd overlevede.

Lokalbefolkningen i dag virkede dog uvidende om eksistensen af ​​skibsvraget, da Edmans spurgte, om stedet nogensinde blev dykket. "Mange sagde nej, det er væk, eller vidste ikke, hvor det ville være," fortalte hun Divernet.

Vraget ligger i nærheden af ​​Gull Rock i en dybde på 8-9m ved lavvande og 15m ved højvande, og kan blive udsat for stærke strømme, siger Edmans. Det kan også kræve en lang overfladesvømning ud fra stranden.

"Jeg stødte først på ankeret ved et rent tilfælde," siger hun. "Jeg lavede et solo-dyk, fordi min kammerat var syg, og jeg ville ikke gå glip af muligheden - Portreath ændrer sig dramatisk i løbet af en dag."

'Beruset – og nervøs'

Om at finde vraget siger Edmans: "Jeg var helt lamslået – og nervøs. Jeg har altid denne følelse af tab, fordi folk døde af det. Jeg kan godt lide at tro, at fiskene er de sjæle, der lever af.

”Vaget dækkede meget af havbunden. Jeg tog nogle billeder og en video, så dukkede jeg langsomt op for at se, hvor jeg var, og finde ud af. Jeg tog mine venner efter det for at vise dem, fordi jeg kan lokalisere vraget nu ved hjælp af naturlig navigation."

Dykker og vandmænd (Rachael Edmans)

Rachael Edmans fokuserer normalt på at fotografere dyreliv, uanset om det er under vand eller på toppen

Edmans, som er PADI Divemaster, siger: "Jeg dykker med hvem som helst og har fået en god flok venner, der laver det, vi elsker sammen.

“Jeg dykker ikke ofte solo; Jeg bruger mest en kammerat. Jeg har en solo-kvalifikation, men at være sammen med nogen er meget bedre for mig. Det var kun den dag – jeg gik ikke glip af chancen for at blive våd!”

