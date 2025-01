Dykkernes Tudor-pistoler forårsagede britisk-irsk splid

Et par sjældne Tudor-bronzekanoner blev løftet fra et skibsvrag ud for Irland af dykkere og solgt videre med "ingen spørgsmål" til udstilling på Tower of London omkring 50 år siden, ifølge nyligt udgivne statsdokumenter fra det irske nationalarkiv.

De irske myndigheder krævede, at Tower returnerede, hvad de beskrev som de "ulovligt indsmuglede" våben - og årtier senere, midt i frygt for, at den provisoriske IRA kunne sigte mod tårnet som repressalier, blev striden genaktiveret.

Kanonen på 2.7 m skulle efter sigende være taget fra et skibsvrag ud for Great Newtown Head i Tramore Bay, Co Waterford på Irlands sydøstlige kyst i begyndelsen af ​​1970'erne.

Med Tudor-rose-emblemer var de blevet støbt til kong Henry VIII i 1540'erne af Owen Brothers Royal Gun Foundry i London. Kun otte andre eksempler på denne type 'saker' medium kanoner var nogensinde blevet lokaliseret.

Den irske vragdykker Eddie Bourke i sin bog Skibsvrag af den irske kyst skrev, at det eneste tidlige Royal Navy-skib, der ikke var kendt i området, var brigantinen Indlæg. Tabt i 1566, det var blevet bygget fire år tidligere, men bevæbnet med ældre kanoner.

Trawler, pit & autocamper

Ifølge presserapporter i 1970'erne, efter at kanonen var blevet rejst og taget i land på en trawler, havde en "bande britiske skattejægere" gemt dem i en ensilagegrav, før de smuglede dem til England i en autocamper.

Angiveligt solgt til en "nedskæringspris" på £3,250 til en tjenestemand i Tower of London, blev de derefter siges at være dukket op til udstilling på Royal Armouries Museum i Det Hvide Tårn.

De frigivne dokumenter indikerer, at Irlands nationale museum, havde Udenrigsministeriet og statsadvokat gentagne gange krævet våbnene retur. Dykkerne havde brudt både irsk og engelsk lov ved at undlade at erklære deres opdagelse til Receiver of Wreck, hævdede de.

I 1992, med de to kanoner til en værdi af omkring 60,000 £, havde Royal Armouries Museum udtrykt et ønske om at løse situationen - delvist af bekymring for, at det kunne tilskynde IRA til at målrette tårnet. I det følgende år var det imidlertid vendt tilbage til sin position med at kræve bevis for, at kanonerne var irsk statsejendom.

I 2003 meddelte National Museum of Ireland i sin årlige rapport, at irsk ejerskab af kanonen endelig var blevet accepteret, og striden afgjort. Våbnene blev forstået til at være blevet returneret til Irland - selvom deres nuværende opholdssted er uklart.

