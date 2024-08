Dorset skibsvrag med Wordsworth-links beskyttet

Vraget af East India Company fragtsejlskib Jarl af Abergavenny, et tidligt eksempel på et fartøj, der inkorporerer jern i sin konstruktion, er planlagt til beskyttelse.

Flytningen fra Department for Culture, Media & Sport, anbefalet af Historic England (HE), betyder, at dykkere stadig kan dykke i vraget, men ifølge loven skal lade dets indhold være uberørt.

Fartøjet blev søsat i 1796 i Northfleet, Kent, og var et af 36 skibe på 1,460 tons, der udgjorde en særlig klasse af East India Companys handelsflåde.

Transport af virksomhedens ansatte og billetbetalende passagerer til Bengalen og baser i det sydlige Indien sammen med laster, skibe som f.eks. Jarl af Abergavenny spillet deres rolle i et rentabelt skift i fokus for Storbritanniens handelsaktiviteter fra indiske tekstiler til kinesisk te.

Skibet var også kendt for at være kaptajn af John Wordsworth, som var blevet sømand for at hjælpe med at støtte sin brors forfatterkarriere.

William Wordsworth ville gå hen og blive en berømt romantisk digter, og baserede karakterer i en række af hans værker, som f.eks. Går mod vest, på sin bror. Efter Johns død, da skibet sank ud for Dorset, blev hans brors skrift markant dyster.

William Wordsworth (National Trust)

En ældre fætter til brødrene, også kaldet John, havde været kaptajn for en tidligere Jarl af Abergavenny søsat i 1789 og foretog to rejser fra London til Kina på skibet. Det blev ombygget til et 54-kanoners krigsskib ved navn HMS Abergavenny i 1795, men kaptajnen kommanderede også den anden Jarl af Abergavenny for en tid.

Den yngre John Wordsworth tog den anden Jarl af Abergavenny til Kina to gange, men døde sammen med 250 besætningsmedlemmer og passagerer på sin femte handelsrejse fra Portsmouth til Bengalen og Kina.

Der var også andre Wordsworth familieforbindelser, herunder en Joseph Wordsworth, vist forskelligt som anden eller tredje styrmand på det vragede Jarl af Abergavenny, der overlevede hændelsen. Han var søn af den ældre John og nevø til John og William.

Hit the Shambles

Jarl af Abergavenny ramte Shambles sandbanke gennem en kombination af menneskelige fejl og stormfuldt vejr og sank omkring 1.5 miles ud for Weymouth den 5. februar 1805. På det tidspunkt medbragte skibet 62 kister sølvdollar til en værdi af £70,000 (ca. £7.5 millioner i dag).

En undersøgelse fra 1805 og forslag til at genvinde lasten ved hjælp af en 'dykkermaskine'. Bjergningen blev foretaget af John Braithwaite i en dykkerklokke (Portland Museum Trust)

Det 16 m dybe vrag omfatter betydelige strukturelle rester af skroget, der måler omkring 50 x 10 m, med planker, rammer, en kæde vandpumpe og jernknæ eller beslag, der stadig er bevis. Vraget er endnu ikke helt udgravet.

Dykker afslører tømmeret i 1980'erne (Trevor Newman)

Deadeye-, søm-, bolt- og træfiksering (Portland Museum Trust)

Artefakter blev fjernet fra vragstedet under en udgravning i 1980'erne, inklusive en initialeret manchetknapp, der antages at have tilhørt kaptajn John Wordsworth. Genstandene opbevares på Portland Museum, som driver et lotteri-finansieret digital frivilligt projekt kaldet Dykker ned i Digitalarkivet Jarl af Abergavenny.

Den initiale manchetknap antages at være den af ​​kaptajn John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Frivillige fortsætter med at producere 3D-modeller af genstandene, som omfatter trædominoer, en 13-sidet glaskrukke, en håndlampe af kobber og glas, et sværdhåndtag af træ og et rottemærke af messing, og disse er offentligt tilgængelige.

Kinesisk skål (Portland Museum Trust)

Lantern (Portland Museum Trust)

"Dette vrag har en stemningsfuld historie at fortælle om livet og sorgen for en af ​​vores mest berømte digtere, William Wordsworth," siger HE administrerende direktør Duncan Wilson. "Men det har også en vigtig plads i dette lands fælles maritime historie, og hvordan East India Companys flåde gjorde sin indvirkning over så meget af verden.

"Dens beskyttelse er et vidnesbyrd om dedikation og hårde arbejde fra Chelmsford Underwater Archaeological Unit, Weymouth LUNAR Society og Portland Museum og deres frivillige. Deres indsats vil hjælpe os alle med at lære mere om dette fartøj og dets plads i vores fælles fortid."

Blystofforseglinger (Portland Museum Trust)

"Jeg er glad for Jarl af Abergavenny har fået beskyttelse – det spillede en vigtig rolle i britisk historie,” siger museumsforvalter David Carter, medlem af Jarl af Abergavenny amatør undervandsarkæologi projektteam.

"At være involveret i undervandsudgravningerne fra 1980'erne og se artefakterne bevaret og finde et hjem ved Portland Museum har været en stor bedrift. Jeg er stolt af vores frivillige team, som gør hundredvis af fund fra vragstedet digitalt tilgængelige og tilgængelige for alle.”

Kun to andre East India Company-skibe er blevet beskyttet under Protection of Wrecks Act 1973: Admiral Gardner, bygget i 1797, og Loe Bar Wreck (menes at være Præsident), bygget i 1671.

