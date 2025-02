Ørneskibbrud reddede skotske skatte i 166 år

at 9: 09 am

Et skibsvragfund sidste sommer ud for Arran, den sydligste af Skotlands vestlige øer, blev fulgt op med forskning af dykkeren, der havde fundet mærket – og Eagle dampskibets ladning af service har vist sig at spille hovedrollen i et værdsat skotsk mærke fra det 19. århundrede.

Keramik fundet på vraget af Eagle ud for Arran

Ørne-monogram-keramik – men der var endnu bedre fund på vej

Sidste juli Dunoon-baseret Vragspeditioner fejrede sit syvende driftsår ved at køre en "Arran Techspedition" på sin 7m RIB Søstjerne Enterprise, anført af Jason Coles. Dykkerne var Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, arrangør af turen Nathan Messer, Mike Robinson og Martin Sharpe.

Ørnedykkere Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden og Mike Robinson

Gruppen havde oprindeligt planlagt at dykke ubåden HMS Sæløn men dårligt vejr greb ind. Bruce, en pensioneret ingeniør fra Oban og en meget erfaren dykker, bruger sjældent charterbåde, men havde tilmeldt sig turen i sidste øjeblik, da en ven var blevet tvunget til at aflyse.

Graeme Bruce havde foreslået at dykke et ukendt sted

"Jeg havde research og mærker til fire nye udekkede steder, så jeg overtalte Jason til at tjekke et sæt mærker - og vi fandt ss Eagle,” siger Bruce, der finder relief shading træk ved Navionics software, der er værdifuld til at finde potentielle vragsteder.

Renset op Eagle mærket fad …og underkop

Sodavandsflasker med propper og indhold intakt

Denne karaffel har en knækket prop, men indeholder stadig væske

Målet var en mil fra Lamlash Bay på omkring 50 m-mærket. "Der var ikke ret meget af jernvraget tilbage," siger Bruce, "men det var bare fyldt med keramik."

En række af dykkerne havde ikke besøgt et uddykket vrag før, og Bruce rapporterede, at han hørte "pus af fornøjelse", da de gik rundt på stedet og tog de store mængder keramik og glas i lastrummet mod agterstavnen. Det lykkedes ham også at finde skibets udsmykkede klokke, som, ikke indgraveret, men toppet af en ørn, gav et solidt fingerpeg om dets identitet.

Skibets karakteristiske klokke

Vend tilbage til Ørnen

Eagle var blevet bygget ved Dunbarton on the Clyde, søsat i 1857 og havde 56 passagerer, 20 besætningsmedlemmer og 200 får som hovedlast, da hun i 1859 kolliderede med Pladda, som var under slæb på det tidspunkt. De Eagle, som menes at have været på vej mod Nordirland, sank med 11 menneskers død.

Siden opdagelsen af ​​vraget har Bruce undersøgt skibet og dets last og vendt tilbage til stedet i et forsøg på at katalogisere indholdet.

Toilet on the Eagle – J & MP Bell & Co lavede også sanitetsartikler (Naomi Watson)

I løbet af tre dyk bragte han og undervandsfotografen Naomi Watson derefter en række ting frem i hånden.

Efter at have renset dem viste det sig, at det meste af det porcelæn, der blev hentet fra lastrummene, var af en type produceret af J & MP Bell & Co fra omkring 1841 og eksporteret som "Bell's Pottery".

Bell's Pottery-stempel i bunden af ​​en tallerken

Virksomhedens sortiment omfattede middags- og teservice, der var populære på det britiske og amerikanske marked, men som kunne findes over hele verden.

Anset for at være Glasgows største og bedste keramik var virksomheden i centrum for datidens skotske keramikproduktion. Bruce lærte, at Hunterian Art Gallery ved University of Glasgow havde en Bell's Pottery-samling og tog eksempler med, som museet kunne vurdere.

Bells svampeskål på vraget af Ørnen

Renset Bells svampefad

Andet keramik på skibsvraget, såsom den store skål, der er vist at blive båret til overfladen, var sandsynligvis den slags fartøj, som passagererne brugte til vask. "Oprindeligt havde jeg antaget, at det var Eagle-monogram keramik, der var betydningsfuldt, men det var det ikke – det er Bells svampetøj, der er det vigtigste,” siger Bruce.

Spongeware gør brug af en svamp til at stemple mønstre på keramik i stedet for tryk, en teknik ofte kombineret med håndmaling, der opstod i Skotland i 1830'erne.

En Klokkeskål

Ekspert Ruth Impey fra Scottish Pottery Society fortæller, at hun var blevet overrasket over det brede sortiment af Bells produktserier repræsenteret blandt de genstande, der blev hentet fra vraget.

"Grunden til, at deres stykker er i så god stand, er, at de blev begravet i mudderet på bunden af ​​havet," sagde hun til BBC. "Graeme måtte dykke ned til 53 m for at hente disse genstande, så det var en ganske ekstraordinær bedrift i sig selv."

En krukke i vraget

Eagle var ikke det eneste nye vrag fundet af Bruce ud for det vestlige Skotland sidste sommer og sidste år Guz.tech konference holdt han et oplæg om at finde ikke færre end fem ukendte vrag i løbet af en måned.

Også på Divernet: 10,000 KERAMIKER FUNDET PÅ ANTIKKE MEDISKE SKIBSVRAG, FIZZ fra det 19. ÅRHUNDREDE IMPONERER, NÅR DYKKERE FINDER BALTISK VRAG, ANKER OG KYSTE FUNDET PÅ KINESISK FORSLAGSPLADS, 'ORDINÆR MEN SÆRLIGE': SJÆLDNE FUND PÅ BESKYTTET vrag