Erebus skibsvragets kaptajn kannibaliseret af besætningen

Skeletresterne af kaptajnen på Sir John Franklins dødsdømte skib HMS erebus er blevet positivt identificeret - og hans knogler understøtter påstande om, at andre overlevende fra den isbundne ekspeditionsflåde fra 1845 havde tyet til kannibalisme i deres desperation efter at holde sig i live.

Den britiske opdagelsesrejsende Franklin havde sat sig for at krydse de sidste u-navigerede dele af Nordvestpassagen, der forbinder Atlanterhavet med Stillehavet, men hans skibe erebus og Terror var blevet fanget i arktisk is nær King William Island, Nunavut.

Canadiske arkæologer opdagede vraget af erebus i 11 meters dybde i 2014, mens HMS Terror blev fundet på 24m to år senere. Storbritannien forærede vragene til Canada i 2018 og arkæologiske dykkere ledet af Parker Canada fortsætte med at udforske stederne sæsonmæssigt, som rapporteret om Divernet (se nedenfor)

Kaptajn James Fitzjames' rester blev identificeret af forskere fra University of Waterloo og Lakehead University i Ontario. Det lykkedes dem at matche DNA fra hans knogler med DNA fra en levende efterkommer.

Kort, der viser, hvor Fitzjames' rester blev fundet (University of Waterloo)

Fitzjames, som var 35, da han døde, havde sluttet sig til Royal Navy som 12-årig og blev en krigshelt og opdagelsesrejsende. Befalende erebus og ansvarlig for videnskabelig forskning i magnetisme på ekspeditionen, var han uvidende om, at admiralitetet officielt havde forfremmet ham til rang af kaptajn under hans sidste rejse.

HMS erebus & HMS Terror, malet af John Wilson Carmichael i 1847 (National Maritime Museum)

Da Franklin døde i 1847 blev Fitzjames næstkommanderende for kaptajn Francis Crozier, kommandør for HMS Terror. Sammen førte de to mænd de 105 skibbrudne over land i et forgæves forsøg på at komme i sikkerhed.

europæiske følsomheder

I 1861 fandt inuit-folk menneskelige rester sammen med en skibsbåd – og chokerede victorianske følelser ved at hævde, at de overlevende havde tyet til at spise hinanden.

Dette blev først bekræftet i 1997, da snitmærker fundet på næsten en fjerdedel af 450 knogler på 'NgLj-2'-stedet viste, at mindst fire af de 13 mænd, der var døde der, havde sørget for et måltid til andre.

Fitzjames er kun den anden person, der er blevet positivt identificeret på stedet, efter erebus ingeniør John Gregory i 2021. "Vi arbejdede med en prøve af god kvalitet, der gjorde det muligt for os at generere en Y-kromosomprofil, og vi var heldige nok til at få et match," sagde Stephen Fratpietro fra Lakeheads Paleo-DNA-laboratorium.

3D-scanning af Fitzjames' mandible, der viser indtryk af snitmærker i overensstemmelse med kannibalisme (University of Waterloo)

Kaptajnens mandible eller underkæbe udviste flere snitmærker. "Dette viser, at han døde i det mindste nogle af de andre sømænd, der omkom, og at hverken rang eller status var det styrende princip i de sidste desperate dage af ekspeditionen, da de stræbte efter at redde sig selv," sagde Dr. Douglas Stenton, adjungeret professor i antropologi ved University of Waterloo.

"Det demonstrerer niveauet af desperation, som Franklin-sejlerne må have følt for at gøre noget, de ville have betragtet som afskyeligt," kommenterede Waterloo-antropologiprofessor Dr. Robert Park. Resterne af Fitzjames og dem, der døde sammen med ham, hviler nu i en mindevarde på stedet, markeret med en mindeplade.

Dr. Douglas Stenton ved siden af ​​mindepladen (University of Waterloo)

Stenton opfordrer andre efterkommere af Franklin-ekspeditionens besætningsmedlemmer til at tage kontakt i håbet om at identificere yderligere personer. Holdets seneste undersøgelse, finansieret af Nunavut-regeringen og University of Waterloo, er netop blevet offentliggjort i Tidsskrift for arkæologisk videnskab.

Også på Divernet: Dykkere genopretter HMS erebus sømænds ejendele, 275 genstande indvundet fra erebus skibbrud, Dykkere vender tilbage til berømte arktiske vrag, Inde i HMS Terror 170 år efter, Flere artefakter gendannet fra HMS erebus, HMS Terror fund kunne løse et 170-årigt arktisk mysterium