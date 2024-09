Et ukendt vrag fra Nordsøen, der menes at være et britisk skib, fanget af Rusland i fredstid i 1904, er blevet opdaget nær stedet for et innovativt vindmølleprojekt 75 km ud for den nordøstlige skotske kyst.

Hvis det bekræftes, er stedet det sidste hvilested for tobol, torpederet af en tysk U-båd under 1. verdenskrig.

MarramWind-projektet, der udvikles af Scottish Power og Shell, er designet til at resultere i en af ​​verdens første flydende havvindmølleparker, der skaber nok vedvarende elektricitet til at drive det, der svarer til mere end 3.5 millioner hjem.

Under geofysisk og miljømæssig sonar-scanning af havbunden fra undersøgelsesskibet Fugro Galaxy, blev data om, hvad der så ud til at være flere skibsvrag, samlet op. Mærket menes at være tobol var 100 m langt, 22.5 m bredt og 10.5 m højt, og vraget så ud til at være i god stand.

Skibet havde et karakteristisk "turret deck" design, ifølge Edinburgh-baserede MarramWind. Hun blev bygget i Sunderland i 1901 og blev drevet som lastdamper Cheltenham før de blev taget til fange af russiske krigsskibe i 1904. På det tidspunkt med politiske spændinger mellem Storbritannien og Rusland var sådanne hændelser med indblanding i skibsfarten ved at blive almindelige.

Cheltenham blev taget til fange af russiske krigsskibe i 1904 og omdøbt tobol

Et år senere omdøbt tobol efter en russisk flod blev skibet overført til den russiske kejserflåde. Under krigen i 1916 sluttede hun sig til den russiske frivillige flåde og blev, mens hun sejlede fra Blyth til Arkhangelsk den 11. september 1917, torpederet af U-52.

MarramWind-udviklingschef Colin Anderson beskrev opdagelsen som "et ekstraordinært fund", især i betragtning af, at havbundsundersøgelserne havde dækket en afstand på omkring 6,000 miles. ”Vi forventer altid at støde på vrag, når vi udfører arbejde som dette, men det er som regel mindre fartøjer og kendt af myndighederne.

"Mens tobol var kendt for at være blevet torpederet i krigen, dens placering var uklar, så at opdage den efter mere end et århundrede og afsløre dens historie er noget særligt."

Der havde været ubekræftede tegn på, at besætningen overlevede forliset, sagde Anderson. "Men vi skal også være opmærksomme på, at vraget kan være det sidste hvilested for besætningsmedlemmer, så forhåbentlig vil vores fund give lukning og trøst for deres familier og efterkommere."

En 250 m udelukkelseszone er nu blevet placeret rundt om vraget for at beskytte det, mens undersøgelsen fortsætter. De Det britiske hydrografiske kontor og Historisk miljø Skotland er blevet underrettet, med drøftelser i gang for at etablere en langsigtet arkæologisk udelukkelseszone for at beskytte vraget.

Ingen MarramWind heller ikke Scottish Power har svaret på henvendelser om vragets dybde.

