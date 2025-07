Fisketujer beskyttede skibsvrag i Cornwall mod skader

at 9: 24 am

Det historiske vrag af HMS Kroning er blevet beskadiget efter at ulovlige fisketejner blev tabt på den – og Devon & Cornwall Politi arbejder på at finde ud af, hvem der var ansvarlig.

Skibet fra det 17. århundrede var et andenrangs linjeskib med 90 kanoner. Det sank under en storm ud for Penlee i Cornwall i 1691 med tabet af omkring 600 sømænd og ligger i to dele, en inden for kysten og en ud for kysten.

Kroning er beskyttet i henhold til loven om beskyttelse af vrag fra 1973, som forbyder enhver aktivitet i og omkring området, der kan forårsage skade, tilsløre eller forstyrre stedet.

Model af HMS Coronation (Kreigstein-samlingen)

Dykkere fandt, at der ikke kun var placeret tejner på vraget, men også langs den nærliggende dykkerrute. Adgang til vraget for dykkere sker gennem en licensordning administreret af Historic England (HE) på vegne af Department for Culture, Media & Sport.

Politibetjente fra landdistriktsafdelingen arbejder nu sammen med HE's maritime arkæologer og specialister i kulturarvskriminalitet om efterforskningen. Der arbejdes også på tværs af fiskersamfund i Cornwall og det bredere område af Devon for at oplyse om og forhindre yderligere hændelser, siger politiet.

Operation Birdie

"Sydvestengland er hjemsted for 21 af Storbritanniens 57 beskyttede vrag," påpegede politisergent Julian Fry fra Rural Affairs-teamet, der er den nationale leder af Operation Birdie. Dette britiske initiativ ledes af politistyrker, især i Devon og Cornwall, for at beskytte historiske skibsvrag mod ulovlig indblanding såsom fiskeriaktiviteter.

Initiativet er en del af en bredere indsats for at bekæmpe kriminalitet relateret til kulturarv og ejendom på tværs af lokalsamfund.

"Det er så vigtigt for os, og dem derude på havet, at vi spiller vores rolle i at beskytte disse historiske steder mod skader," sagde Sgt Fry. "Vi opfordrer fiskersamfundet til at undgå at placere fiskeudstyr i nærheden af ​​HMS." Kroning, og faktisk alle andre beskyttede vragsteder rundt om i Storbritannien.

Mærker fastgjort til ulovligt placerede fisketejner (MSDS Marine)

"Selvom vi fuldt ud støtter den lokale fiskeriindustri, er bevarelsen af ​​disse nationalt vigtige kulturarvssteder afgørende. Vi takker på forhånd fiskeriindustrien for deres samarbejde."

Alle beskyttede vragsteder er kortlagt og fremhævet på søkort, såvel som de er på National kulturarvsliste for EnglandOplysninger om skader på Kroning eller andre beskyttede vrag i det sydvestlige kan rapporteres til Devon og Cornwall Politi.

Også på Divernet: Lænestolsdyk på Kroningen, MAST træder ind for at gemme museumsskibsvrag, Perfekt løsning? Skibsvragkanoner bliver sikkerhedsmærket, Gravplader rejst fra Englands ældste vrag