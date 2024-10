Sæder på forreste række til opdagelse af Titania-skibsvrag

Et nedsænket dyk til 95 m fra et luksusekspeditionsskib ud for Sydamerikas stillehavskyst har resulteret i opdagelsen af ​​hvilestedet for Titania, et tysk flådeforsyningsfartøj fra første verdenskrig, der ikke er set siden 1914.

Fundet blev gjort af ekspeditionskrydstogtsoperatøren Seabourn nær Alejandro Selkirk Island i Chiles Juan Fernández Archipelago den 14. oktober – og en lille gruppe gæster kunne se, da det for længst forsvundne opretstående skibsvrag kom til syne for første gang i 110 år .

85m stål Titania var blevet bygget af WG Armstrong, Mitchell & Co på Tyneside i 1896, med en bruttotonnage på 1,1916. Skibet havde en topgalant forkastel og en enkelt propel drevet af tredobbelt ekspansionsmotorer.

Hun startede med Finska dampskibslinjen i Finland, men blev i 1901 en del af den kejserlige tyske flåde med base i Kiel. I 1910 var hun blevet udrustet som tender til Tysklands asiatiske krydsereskadron.

Vraget af Titania (PR Newswire / Seabourn)

Titania var kendt for at være blevet kastet ud for Selkirk, langt vest for Santiago, den 19. november 1914, og historier om skibsvraget var gået i arv gennem generationer af øboere. Fiskere havde af og til opdaget metalstykker i deres hummerfælder, som de mente tilhørte fartøjet.

Selkirk-øen, tidligere Más Afuera, er opkaldt efter det tidlige 18-tals skibbruden, der inspirerede Defoes bog Robinson Crusoe, og har en befolkning på under 60 personer.

172m Seabourn forfølgelse, krydstogtrederiets seneste specialbyggede ekspeditionsskib, besøgte området som en del af en vidtspændende rejse til det sydlige Stillehav. For at lokalisere vraget havde dets undervandsfartøjshold haft kontakt med den lokale fisker Gino Perez, som længe havde hørt historier om Titania.

Bevæger sig over skroget (PR Newswire / Seabourn)

Under ideelle vejrforhold deltog Perez i underdykket for at hjælpe med at finde vraget, som lå omkring 8 km ud for Selkirks nordvestkyst. Øens havnefoged kunne bekræfte, at ingen dykker eller ubåd nogensinde havde besøgt vraget før.

"Jeg har forestillet mig dette skib så mange gange, og nu kan jeg se, hvor hun er, hvordan hun ser ud, og hvordan hun hviler på bunden," sagde Perez. "Tusind tak – min far leder denne del af øen, det betyder meget for os og vores familiehistorie. Det her er ekstraordinært.”

Dykbåden har udsigt over det hele (PR Newswire / Seabourn)

"Vi var der og oplevede historien, og vores gæster havde chancen for at være en del af denne opdagelse af Titania og den første til at se dette skib, efter at det sank til bunden af ​​havet for 110 år siden,” kommenterede underpilot Mauricio Fernandez.

"Dette var virkelig et særligt opdagelsesøjeblik og et perfekt eksempel på, hvordan Seabourn-ekspeditioner fortsætter med at give vores gæster utrolige 'Seabourn-øjeblikke' gennem hver rejse."

Rejsen til det sydlige Stillehav dækkede mere end 4,000 miles mellem Melanesien, Fransk Polynesien og San Antonio, Chile, på en rejseplan, der også tager på Påskeøen, Pitcairns og Fijis fjerntliggende Yasawa-øer. Skibet vil køre fire sådanne 16-20-dages ekspeditionsture i 2025.

Seabourn Pursuit (PR Newswire / Seabourn)

Seabourn, en del af Carnival Corporation, driver en flåde på seks krydstogtskibe. Pursuit's søsterskib Seabourn Venture, der blev lanceret et år tidligere i 2022, har også en specialbygget 300 m dybde-klassificeret dykbåd. Tre gæster kan sidde i hver af to klare akrylkugler, der flankerer pilotens centralstation, hvilket tillader uforvrænget udsigt i de fleste retninger.

Passagersæderne i hver kugle er monteret på en roterende platform, der kan drejes for de bedste sigtelinjer. Nedsænkelige oplevelser er tilgængelige mod et ekstra gebyr på udvalgte Seabourn rejseplaner.

Også på Divernet: 100 MÆNKTE NYE ARTER FUNDET DYBT UDEN FOR CHILE, VERDENS DYBESTE DYKKER KNÆKKER ATACAMA-GRØFT, FLYVENDE SPAGHETTI-MONSTERE BLANDT DYBE SØJDÆRLIGHEDER, MØD GLOW-IN-THE-Dark-HAJEN