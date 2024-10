'Ghost ship of the Pacific' blev endelig opsporet

Vraget af USS Stewart, en århundrede gammel destroyer, der fik den særegne udmærkelse at tjene i Stillehavet under både amerikansk og japansk flag under 2. verdenskrig, er blevet opdaget mere end 1 km dybt ud for det nordlige Californien kyst af et hold af undersøiske efterforskere.

USS Stewart (DD-224) var placeret under en samarbejdsekspedition mellem robotbaseret marineundersøgelsesfirma Ocean Infinity, non-profit Air/Sea Heritage Foundation, kulturressourcefirmaet SEARCH, NOAA's Office of National Marine Sanctuaries og Naval History & Heritage Command (NHHC).

Syntetisk blænde-ekkolod i høj opløsning af USS Stewart (Ocean Infinity)

Vraget ligger indeni NOAA's Cordell Bank National Marine Sanctuary i et område i overensstemmelse med historiske beretninger om dets bevidste forlis som en del af en flådeøvelse den 24. maj, 1946.

Bygget i Philadelphia og taget i brug i september 1920 Stewart blev afsluttet for sent til at deltage i WW1, men oplevede frontlinjeaktion i WW2.

I 1941 efter Japans angreb på Pearl Harbor blev hun stationeret i Manila på Filippinerne som en del af den amerikanske flådes asiatiske flåde, som hovedsageligt bestod af forældede krigsskibe. Beskadiget under kamp i februar 1942, en vanvittig ulykke fangede destroyeren i en reparationstørdok på Java i Indonesien, hvilket tvang hendes besætning til at forlade fartøjet, da japanske styrker rykkede ind.

USS Stewarts bue (Ocean Infinity)

agterstavnen (Ocean Infinity)

En anden udsigt over agterstavnen (Ocean Infinity)

Et år senere blev den repareret Stewart blev presset i tjeneste med den kejserlige japanske flåde som Patruljebåd nr. 102, og allierede piloter begyndte at rapportere observationer af en ældre amerikansk destroyer, der opererede dybt bag fjendens linjer - hvilket gav anledning til legenden om "Ghost Ship of the Pacific".

Mysteriet løst

Mysteriet blev først løst efter krigen var afsluttet, da de voldsramte Stewart blev fundet flydende i Kure i Japan.

Genindsat i den amerikanske flåde i, hvad der blev beskrevet som en "følelsesmæssig ceremoni" den 29. oktober 1945, blev hun bugseret hjem til San Francisco for "begravelse til søs" som et målskib den 24. maj 1946, hvor hun absorberede raket, flåde og maskingevær i mere end to timer, inden det sank.

Officerer hylder, da den amerikanske nationalsang spilles under genindsættelsesceremonien den Stewart's fordæk, mens den ligger fortøjet i Hiro Wan, Japan. Ny befalingsmand Lt-Commander Harold H Ellison er tredje fra højre (US Navy / National Archives)

Ankommer under slæb i San Francisco Bay, Californien i begyndelsen af ​​marts 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Historien om USS Stewart blev holdt i live af flådehistorikere og -entusiaster, men der gik mere end 78 år, før hendes sidste hvilested blev fundet.

Ocean Infinity havde ønsket at teste noget af dets nye undersøiske teknologi, så rådførte sig med de andre organisationer, der var involveret i ekspeditionen for at identificere et nyttigt mål af offentlig interesse. Først nu afsløret, i starten af ​​august indsatte virksomheden tre HUGIN 6000 AUV'er for at søge efter vraget af USS Stewart.

Udstyret med højopløsningssyntetisk blænde-ekkolod og multistråle-ekkolodsystemer blev AUV'erne programmeret til at udføre en samtidig 24-timers søgning af et omfattende havbundsområde. Dette resulterede i et klart billede af det sunkne skibsskib, der dukkede op fra en dybde på 1,070 m.

Multibeam billede af USS Stewart (Ocean Infinity)

Stort set intakt

De indledende scanninger viste 96m Stewart at være stort set intakt, med dets skrog hvilende næsten oprejst på havbunden. Bevaringsniveauet er vurderet som exceptionelt for et fartøj på dets alder, hvilket gør det potentielt til et af de bedst bevarede eksempler på en US Navy "fourstacker" destroyer, der vides at eksistere.

En yderligere højopløsnings-ekkolodsundersøgelse blev derefter udført sammen med en detaljeret visuel inspektion af stedet ved hjælp af en ROV til at levere et live video-feed til eksperter på land. De producerede data leveres til Cordell Bank National Marine Sanctuary for at understøtte fremtidige miljøvurderinger og til Søværnets historie- og kulturarvskommando for at hjælpe med fremtidig site-management.

Stewart, der allerede er blevet bombet af fly, kommer under beskydning fra en 40 mm pistol (US Navy / National Archives)

Synker under beskydning den 24. maj, 1946. Det japanske flag malet midtskibs afspejler Stewarts 1943-1945 tjeneste som Patruljebåd 102 (US Navy / National Archives)

USS Stewart's sømænd havde taget til at henvise til deres skib som "RAMP-224", en kombination af hendes flådes skrognummer og en periodes slangudtryk for tilbagevendende krigsfanger eller "Recovered Allied Military Personnel". "Det er klart, de har tænkt på Stewart mere som en skibskammerat end et skib,” kommenterede Air/Sea Heritage Foundation præsident Russ Matthews.

"Jeg ved, at jeg taler på vegne af hele ekspeditionsholdet, når jeg siger, at vi alle er meget tilfredse med at have været med til at ære arven og mindet om disse veteraner igen," sagde Dr. James Delgado fra SØG.

"USS Stewart repræsenterer en unik mulighed for at studere et velbevaret eksempel på det tidlige 20. århundredes destroyerdesign. Dens historie, fra US Navy-tjeneste til japansk tilfangetagelse og tilbage igen, gør den til et stærkt symbol på Stillehavskrigens kompleksitet."

