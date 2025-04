Græske teknologidykkere finder australsk bombefly fra 2. verdenskrig

at 8: 30 am

Et Martin Baltimore-fly fra Royal Australian Air Force (RAAF), mistet efter en maritim rekognosceringsmission fra 2. verdenskrig i slutningen af ​​1943, er blevet opdaget i en dybde på 61 m ud for øen Antikythera af et græsk teknisk-dykkerhold.

AegeanTec fandt og dykkede flyet sidste sommer, men opdagelsen er netop blevet officielt annonceret af Australiens Institut for Forsvar. Dykkerne havde mistænkt flyet for at være australsk og af WW2 årgang, men ventede på, at History & Heritage – Air Force (HUWC-AF) positivt bekræftede det som RAAF Baltimore FW282, hvilket de gjorde i december.

Baltimore var en amerikansk fremstillet tomotoret let angrebsbombefly og FW282 tilhørte RAAF 454 Squadron, en enhed, der angreb anti-ubådspatruljer og handelsskibe ud for Grækenland fra baser i Egypten, Libyen og Palæstina.

FW282's fire mand store besætning var på vej tilbage fra en mission over Det Ægæiske Hav den 3. december, da de blev opsnappet af tyske jagerfly, og flyet fik alvorlige skader.

A30-model 187 Martin Baltimore Mk IV fly, bygget til maritim rekognoscering og lette bombefly roller, blev brugt i Mellemøsten og Italien af ​​allierede luftstyrker under WW2 (Department of Defence)

RAAF-piloten, flt-løjtnant William Horsley, blev tvunget til at kaste flyet i havet. Til at begynde med blev han slået bevidstløs, og kom rundt for at finde vand, der fyldte cockpittet, da bombeflyet begyndte at synke og var i stand til at komme fri. Han kom tilbage til overfladen, og da han indså, at hans besætning var gået ned med flyet, svømmede han til land.

Der blev han udleveret til de tyske myndigheder og forblev krigsfange i Tyskland indtil Europas befrielse.

De andre tre besætningsmedlemmer blev erklæret savnet, menes dræbt. Navigatøren var britisk, flt-løjtnant Leslie Row fra RAF Voluntary Reserve, og de to trådløse operatør/skytter var pilotofficer Colin Walker fra RAAF og New Zealander warrantofficer John Gartside fra RNZAF.

Pilot, flt-løjtnant William Horsley fra RAAF (Department of Defence) Warrant Officer John Gartside fra RNZAF (Department of Defence)

Navigator, RAF Flt-løjtnant Leslie Row (Department of Defence) RAAF Pilot Officer Colin Walker (Department of Defence)

Mindehøjtidelighed

De tre luftstyrker har besluttet ikke at forsøge nogen genopretning på vragstedet, men RAAF har til hensigt at koordinere en mindehøjtidelighed for besætningen.

Vragstedet for RAAF Baltimore FW282 (Department of Defence)

Styrbords motor og propel (Department of Defence)

"Denne flyopdagelse er vigtig og giver mulighed for at lukke familier," sagde RAAF-chef, Air Marshal Stephen Chappell. "Indsatsen fra grupper som AegeanTec er afgørende for os i forhold til de 3,143 australske flyvere uden kendt grav fra Anden Verdenskrig og Korea-konflikten.

"Jeg er glad for, sammen med mine kolleger fra RAF og RNZAF, at i denne uge kunne annoncere fundet og for os at anerkende, kollektivt, tapperheden af ​​denne kombinerede besætning af flyvere fra vores tre nationer."

Chiefs of the British, Australian and New Zealand Air Forces, fra venstre: RAF Air Chief Marshal Sir Richard Knighton; RAAF Air Marshal Stephen Chappell og RNZAF Air Vice-Marshal Darryn Webb (Department of Defence)

RAF Air Chief Marshal Sir Richard Knighton beskrev opdagelsen som at fremhæve det langvarige forhold mellem de tre luftstyrker.

"Det er en ære at anerkende det multinationale mandskabs mod," sagde han. "Dette var en generation, der legemliggjorde vigtigheden af ​​service og kammeratskab ... deres pligtfølelse inspirerer fremtidige generationer af alle vores luftvåben."

"Jeg håber, at dette vil bringe en følelse af afslutning for familierne," tilføjede RNZAF-chefen for luftvåben, Air Vice-Marshal Darryn Webb. "Det modige mandskabs offer er længe blevet husket, især af deres familier, og vi kan nu ære deres sidste hvilested med den respekt, de fortjener."

Også på Divernet: JUNKERS JU-88 BOMBER ER AEGEAN PLANE WRECK STAR, GRÆSKE DYKKERE FINDER LUFTWAFFE-FLYVRAGET VED 60 M., NAXOS BEAUFIGHTER FLØVER STADIG HØJT FOR DYKKERE ET DYBEDYK MED KOSTAS THOCTARIDES