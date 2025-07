Ikonisk krydser fra 2. verdenskrigs stævn fundet på Salomonøerne

USS' stævn New Orleans blev blæst væk af en japansk torpedo på Salomonøerne den 30. november 1942 – men lappet til med kokostræer nåede den tunge krydser ikke blot tilbage til USA, men deltog også i fornem kamp indtil slutningen af ​​Anden Verdenskrig.

Opholdsstedet for den 46 meter lange forreste del af skibet var forblevet ukendt indtil for et par dage siden, da et hold ledet af Robert Ballard og hans Ocean Exploration Trust lokaliserede og tog billeder af det ikoniske vrag i dybet af Iron Bottom Sound.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

Gennembruddet kom den 6. juli, da holdet på NOAA Ocean Explorations ekspeditionsfartøj Nautilus indsatte ROV'er for at undersøge et mærke fundet under havbundskortlægningsoperationer udført fra University of New Hampshires ubemandede overfladefartøj DriX.

Anomalien var for lille til at være et skibsvrag, men den så ikke ud til at være naturlig. Holdet brugte fire timer på at afbilde vragstedet, som ligger 675 m dybt. Arkæologer ombord sluttede sig til eksperter fra lande, der var involveret i 2. verdenskrig – USA, Japan, Australien og New Zealand – for at undersøge de livestreamede optagelser sammen.

De var i stand til at skelne tilstrækkeligt med detaljer i strukturen, resterende malingspletter og et anker indgraveret med ordene "Navy Yard" til at muliggøre en positiv identifikation. Det manglende forreste tårn blev ikke fundet sammen med stævnsektionen.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 kampstjerner

Med 17 kampstjerner, den New Orleans (CL/CA-32) var et af de mest dekorerede amerikanske flådefartøjer under 2. verdenskrig, og dets besætning blandt de mest dekorerede personer.

Den amerikanske flådes ledelse New Orleans-klasse krydser var 179 meter lang. Udstyret med tynd pansring, men klassificeret som en tung krydser på grund af sine 8-tommer kanoner, var hun blevet bygget i Brooklyn og søsat i 1933.

New Orleans havde allerede deltaget i slagene ved Koralhavet, Midway og de østlige Salomonøer, da hun under slaget ved Tassafaronga stødte på en japansk torpedo med lang lanse.

Dette fik hendes forreste magasiner og brændstoftanke til at detonere og rev hele den forreste del af. Den afskårne stævn svingede rundt om babord side og lavede adskillige huller i skroget, før den sank agterstavnen og beskadigede den bagbords indenbords propel.

Mere end 180 af de 1,183 besætningsmedlemmer omkom, da denne ødelæggelse fandt sted. Andre mænd forblev på deres poster, da skibet begyndte at oversvømme, og det lykkedes dem at styre skibet til den nærliggende Tulagi-havn, selvom yderligere tre omkom i processen.

New Orleans under et camouflagenet ved Tulagi undergår feltreparationer (US Navy)

Ved hjælp af kokosnødtræer var de overlevende i stand til at lave New Orleans Sødygtig nok til at hun kunne sejles – i bakgear – til Sydney, Australien. Der blev propellen udskiftet, og en midlertidig stævn blev monteret, før hun igen sejlede baglæns til Puget Sound Navy Yard.

USS New Orleans i Puget Sound, efter reparationer i 1943 (US Navy)

Med et nyt bue- og fortårn monteret, USS New Orleans vendte tilbage til kamp i oktober 1943 og deltog i kamp ved Wake Island, Marshall- og Carolineøerne og Slaget ved Leyte-bugten, samt deltog i invasionerne af Okinawa og Filippinerne.

Hun var i Subic Bay, da fjendtlighederne ophørte i 1945, blev taget ud af drift i 1947 og skrottet i 1959.

"Afgjort burde dette skib være sunket, men på grund af besætningens heroiske indsats for at kontrollere skaderne, USS New Orleans "blev en af ​​de hårdest beskadigede amerikanske krydsere i Anden Verdenskrig, der rent faktisk overlevede," kommenterede Samuel J. Cox, direktør for US Naval History & Heritage Command (NHHC), som også støttede ekspeditionen.

"At finde stævnen på dette skib er en mulighed for at mindes denne tapre besætnings ofre, selv på en af ​​de værste nætter i den amerikanske flådes historie," sagde han. Iron Bottom Sound-ekspeditionen fortsætter indtil den 23. juli.

Kejserens nye centrum

Ikke at besøgende vil kunne besøge New Orleans bue, men det sker, at Kejserdykkere har netop åbnet et dykkercenter på Salomonøerne, så de vil kunne udforske mere lavvandede vragsteder i Iron Bottom Sound.

Emperor Divers Honiara supplerer den veletablerede liveaboard-båd på Salomonøerne Kejser Bilikiki, og tilbyder faciliteter til tekniske dykkere.

Også på Divernet: 5 KM DYBDEDYK AFSLØRER FLY, KORT + MYSTERIBIL, DYB KORALREV ER VERDENS STØRSTE KENDTE, DYBESTE ROV-DYK FANGER 3 MIDTWAY-BRANCHØRSVRAG, NAUTILUS-TEAM FINDER 'GULE MURSTENVEJ' – 2 KM DYB