Er det Earharts fly? Nej, det er en sten

Hvad der tidligere i år var blevet mistænkt for at være vraget af flyet tilhørende den forsvundne luftfartspioner fra 1930'erne Amelia Earhart, har vist sig ikke at være mere end en naturlig klippeformation.

I begyndelsen af ​​februar, Divernet rapporterede, at et amerikansk hold havde fundet, hvad de troede var Earhart's Lockheed Electra 10E midt i Stillehavet og producerer et sonarbillede fra en dybde på omkring 5 km.

Elleve måneder senere har kunstig afklaring af billedet dog bragt skuffelse for holdet fra det amerikanske marinerobotselskab Deep Sea Vision (DSV).

Sonarbilledet, som det oprindeligt så ud (Deep Sea Vision / AFP)

De havde foretaget en omfattende eftersøgning, senest vest for Howland Island, i håb om at løse et af det 20. århundredes vedvarende mysterier.

Howland, halvvejs mellem Australien og Hawaii. havde været Earharts destination, da hun rejste fra Lae, New Guinea på et af hendes sidste ben af ​​hendes 1937 forsøg på at blive den første kvinde, der fløj rundt i verden.

Amelia Earhart med sit fly (Deep Sea Vision)

Ledsaget af navigatøren Fred Noonan var Earhart rejst fra Californien seks uger tidligere. En af utallige teorier om parrets skæbne er, at de løb tør for brændstof på det 4,000 km lange ben på grund af en datolinjefejl og var blevet tvunget til at droppe flyet, før de nåede Howland.

Fra forskningsfartøjet Offshore Surveyor, havde DSV-teamet brugt deres modificerede Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV med syntetisk blænde sonar-scanningssystem til at fange det tvetydige billede.

DSV-teammedlemmer med AUV (Deep Sea Vision)

Mens omridset var fly-agtigt, og luftfartseksperter var blevet enige om, at det kunne være den forsvundne Electra, fordi billedet var så utydeligt, skulle der bruges tid på at afklare det. DSV-teamet siger, at efter at have ryddet næsten 20,000 kvadratkilometer af havet, fortsætter de deres søgen efter flyet,

