Kent-beskyttet skibsvrag 'det manglende led'

En dykkerundersøgelse af det engelske krigsskib fra det 18. århundrede Northumberland har afsløret, at træk som dens trædæk, kister med musketkugler og viklet reb har overlevet 'bemærkelsesværdigt' godt – takket være at have været dækket af sediment i mange af deres 320 år under vand ud for Kents kyst.

Dykkene, de første i to år, blev udført af licenshaver Dan Pascoe og entreprenøren MSDS Marine i juli 2024, men resultaterne deles nu for at promovere en ny dokumentarfilm om skibet.

Træsøm brugt til at fastgøre træplanker (Pascoe Archaeology)

Northumberland har været et beskyttet vragsted siden 1981, og dykning er underlagt Historic Englands (HE) myndighed, som satte det på sin liste Heritage at Risk Register i 2017.

Det tredjerangs krigsskib med 70 kanoner blev bygget i Bristol i 1679 som en del af Samuel Pepys' regenerering af den engelske flåde, men sank under den store storm den 26. november 1703 på Goodwin Sands.

Hun gik tabt sammen med tre andre krigsskibe, Restaurering, Stirling Castle og den stadig savnede Mary, fra flåden tilhørende den sidste Stuart-monark, dronning Anne.

En del af en kanonvogn og en dykker, der betragter løbet på en kanon (Pascoe Archaeology)

Dykker ved mundingen på en pistol (Michael Pitts / History Hit)

Høj risiko

Trods den overraskende gode tilstand af organisk materiale på vraget, sætter flydende sand, stærke strømme og træborende havdyr stedet i høj risiko for forringelse, siger HE.

Skibets rester dækker et stort område på 15-20 meters dybde og er kraftigt betonbetonet, men mere af dets omfattende skrogstruktur bliver blotlagt dag for dag, hvilket får HE Marine-teamlederen Paul Jeffery til at beskrive konservatorernes arbejde som "et kapløb med tiden".

Northumberland menes at ligge på bagbord side. Der er langt flere dæksplanker og spant tilbage end tidligere antaget, og der er tegn på flere dæk. En af en række kister er fortsat forseglet, dens indhold er ukendt.

Eksponeret betonkiste af træ, der kommer ud af vragstedet (MSDS Marine)

Velbevaret spole af kabellagt reb liggende på et dæk (MSDS Marine)

Syv jernkanoner er blevet bekræftet i den sydøstlige ende af vragstedet, med seks mere mod nord. Der er også en del af en trækanonvogn, sværd, musketter og kobberkedler til stede.

Dykker undersøger våben på stedet (Pascoe Archaeology)

Kobberkedel på den ene side af en stor betonmasse (Pascoe Archaeology)

Det afgørende øjeblik

"The Northumberland "har potentiale til at være et af de bedst bevarede trækrigsskibe i Storbritannien," siger licenshaver Pascoe, en maritim arkæolog med speciale i skibsvrag fra Royal Navy. "Men på 20 meters dybde og ni miles fra kysten er det ude af syne og bevidsthed for de fleste mennesker."

Dykkerbåden (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (til venstre) med Dan Snow på båden på vej til stedet (History Hit)

"Northumberland er og "manglende led," siger Snow. "Bygget omtrent halvvejs mellem Mary Rose og HMS Sejr, dette vrag kan udfylde afgørende detaljer om skibsbygning og livet til søs på det afgørende tidspunkt i vores historie.

"Vi har Mary Rose, 'Tudor-tidskapslen' – ja, her er en Stuart-tidskapsel, der kan stå ved siden af.” Skibbrud! Northumberland og den store storm sendes i aften (31. juli) til History Hit-abonnenter (£7.99 om måneden men med en 14-dages gratis prøveperiode) og vil blive distribueret mere bredt senere.

Skibbrud! Northumberland og den store storm (Historiehit)

Fremtidigt arbejde på vragstedet kunne omfatte dendrokronologisk prøveudtagning for at lære mere om skibets konstruktion og hjælpe med at bekræfte dets identitet.

