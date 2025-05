Sødykkere udforsker 144 år gammelt slæbebådsvrag

Et vrag identificeret som JC Ames, en af ​​de kraftigste slæbebåde, der nogensinde har arbejdet i de Greak Lakes, er blevet fundet på lavt vand ud for Manitowoc i Lake Michigan.

Bådfiskeren Christopher Thuss fandt resterne kun omkring 3 meter under søoverfladen den 13. maj. Han rapporterede sin opdagelse til Wisconsin Historical Society (WHS) maritim arkæolog Tamara Thomsen, som hurtigt arrangerede et dykkertur med medlemmer af foreningen for at undersøge det.

Fiskerens første billede af vraget af JC Ames (Christopher Thuss)

"Den lå der i over 100 år og dukkede så helt tilfældigt op på vores radar," sagde Thomsen, der arbejdede sammen med Wisconsin Underwater Archaeology Association (WUAA) præsident Brendon Baillod til at identificere vraget.

JC Ames lagde til kaj (WHS)

Manglen på bløddyrbelægning på strukturen indikerede, at den længe havde været dækket af silt, før den blev delvist afdækket i en nylig vinterstorm. Invasive quagga-muslinger i De Store Søer kan dække vrag så tykt, at de til sidst knuser det.

Thuss' familie er kendt for at finde vrag i Lakes. Efter at være gået på pension fra arbejde, havde hans stedmor, lokalt kendt som "Shipwreck Suze", betjent en motoriseret faldskærm og et ultralet fly, og i 2015 fandt hun tre vrag fra Lake Michigan i løbet af tre dage.

JC Ames blev bygget af Rand & Burger i Manitowoc til tømmerhandelen i 1881, og med sin 670 hk for- og agterstærke compoundmotor havde den været en af ​​de største og mest kraftfulde slæbebåde på De Store Søer. Den kostede omkring $50,000 at bygge (svarende til mere end £1 million i dag) og blev kaldt JC Perrett af dens oprindelige ejer.

Historisk tegning af JC Ames som JC Perrett, efterfulgt af en række skonnertpramme (C Patrick Labadie-samlingen)

Efter reparationer af kollisionsskader i 1889 begyndte Lake Michigan Car Ferry Transportation Co of Peshtigo også at bruge båden til at transportere jernbanevogne. Den havde flere ejere, før den blev kasseret, demonteret og bevidst sænket i 1923.

Loftbeklædning (WHS, Maritim Bevarings- og Arkæologiprogram)

Bindingsværker (WHS, Maritim Bevarings- og Arkæologiprogram)

Vraget ligger inden for Wisconsin Shipwreck Coast National Marine Sanctuary, udpeget i 2021 og forvaltet af National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) og staten Wisconsin.

JC Ames er automatisk beskyttet i henhold til statslige og føderale love, og arkæologiske dykkere fra WHS har allerede påbegyndt den proces, der kræves for at opføre den på tilstand og nationale registre over historiske steder i den tro, at det kunne blive et populært sted for snorklere.

