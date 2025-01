Seneste skibbruds-opdagelsesdyk rejser spørgsmål

Maritime arkæologer har opdaget to jernskibsvrag fra det 19. århundrede nær El Jadida i Marokko, ifølge en rapport fra landets nationale center for studier og forskning i undervandsarv.

Et af fartøjerne ligger nær byens strand og det andet tæt ved indsejlingen til den gamle havn. Dette havde været en af ​​de vigtigste marokkanske kommercielle havne i anden halvdel af det 19. århundrede, på trods af dens notorisk vanskelige indsejling, der manglede bølgebrydere til at berolige det barske Atlanterhav.

Skibe, der er dokumenteret som sunket, mens de forsøgte at forhandle indsejlingen omfatter l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne og Le Papin, og opgaven med at identificere vragene er nu i gang.

Dykker på et af vragene

Forskningscentret er en del af Ministeriet for Ungdom, Kultur og Kommunikation, som har været på en køretur for at udforske og dokumentere Marokkos undervandsarv.

Osmannisk forsynings streg

I mellemtiden er det, der menes at være et osmannisk skibsvrag fra 1. verdenskrig, blevet opdaget ud for den tyrkiske sortehavsby Akcakoca, som ligger i Duzce-provinsen øst for Istanbul.

En spydfisker rapporterede, at han stødte på stedet i foråret 2024. Han viste billeder taget med sit spydpistolmonterede kamera til eksperter kl. Duzce Universitet, som senere organiserede en række dyk på stedet.

De har nu rapporteret, at 50-60 m skibets konstruktion og "torpedo-lignende ammunition" fundet om bord tyder på, at det var et krigsskib fra WWI-æraen.

Tre osmanniske skibe, den Bezm-i Alem, Mithat Pasha og Bahr-i Ahmer, forsvandt under en mission for at levere akutte forsyninger til tropper involveret i slaget ved Sarikamish i november 1914, og forskerne undersøger muligheden for, at vraget var et af disse fartøjer.

Tropper i slaget ved Sarikamish

Skibet havde fået betydelige skader, selvom det endnu ikke er fastslået, om det var forårsaget af en eksplosion eller hård sø.

Holdet kræver tilladelse fra Turkiye's Ministeriet for Kultur & Turisme at udgrave vraget, men håber at udføre et omfattende undersøgelsesprojekt, mens militærhistorikere analyserer ammunition og andre genstande fundet på vragstedet.

Østlig handelsrute

I Lakshadweep-øgruppen vest for Indien i Det Arabiske Hav har dykkere fra en klub kaldet Brannadives fundet, hvad de regner med kunne være vraget af et europæisk bevæbnet skib fra det 17. eller 18. århundrede.

Dykkerne havde udforsket lavvandede (5 m) lagunevand efter havliv nær øen Kalpeni, da de stødte på vraget den 4. januar.

Kalpeni i Lakshadweep (Shagil Kannur)

Fartøjet, komplet med kanon og et anker, lå vest for øen. Dykkerne har haft kontakt med eksperter ved Institut for Videnskab & Teknologi, som ud fra vragets størrelse, igen anslået til 50-60m, og jern- eller jern-/tømmerkonstruktioner, spekulerer i, at det kan være et portugisisk, hollandsk eller britisk krigsskib. Dette ville være den første sådanne opdagelse i regionen.

I det 17. og 18. århundrede kæmpede europæiske nationer om kontrol over handelsruter mellem Mellemøsten og det indiske subkontinent. Dykkergruppen planlægger at beskytte stedet, indtil maritime arkæologer er i stand til at foretage en grundig undersøgelse.

Mazarron II rejste endelig

Replika af Mazarron II (Nanosanchez)

Endelig er arbejdet med at overføre et gammelt fønikisk vrag i land ud for Spaniens sydøstlige kyst afsluttet. Projektet blev først annonceret for næsten fire år siden, som rapporteret om Divernet.

Den 8 m lange båd blev døbt Mazarron II, fordi den var sunket nær det, der nu er byen Mazarron for 2,600 år siden. I århundreder var fartøjet, som havde transporteret en last af blybarre, bevaret under et dække af sand.

Siden dens opdagelse i 2 m dybt vand tæt på Playa de la Isla-stranden i 1994 var den blevet kunstigt indkapslet under vand for at beskytte den, og grundigt studeret og replikeret.

Men i fare for storme og kystudvikling blev det til sidst besluttet, at det ville være sikrest at bringe resterne i land til bevaring og analyse. Projektet blev ledet af arkæologiske dykkere fra University of Valencia.

