MAST træder ind for at gemme museumsskibsvrag

En udsættelse i sidste øjeblik for halvdelen af ​​de skibsvragskatte, der så ud til at blive spredt i private samlinger på en auktion i Cornwall fra i morgen (6. november), er blevet leveret af den britiske velgørenhedsorganisation Maritime Archaeology Sea Trust (MAST).

Sir Tim Smits salg af omkring 7,000 udstillinger fra Charlestown Shipwreck Treasure Museum i St Austell havde oprørt vragdykkere blandt andre med udsigt til genstande, der var blevet genfundet, erklæret til Receiver of Wreck og ofte doneret som genstande af national kulturarv. af syne på private hænder for profit.

Historisk England havde identificeret samlingen som det største og vigtigste sæt af artefakter fra skibsvrag i Storbritannien, og MAST har nu indgået en aftale om at redde 514 af genstandene. Alle er relateret til beskyttede eller planlagte vrag og en række andre nøglesteder og repræsenterer omkring 50 % af Charlestown-samlingen af ​​skibsvrag-artefakter.

Inkluderet er genstande fra Royal Navy krigsskibe såsom HMS Ramillies og HMS Association samt engelske og hollandske østindiske kompagni skibsvrag. Det bredere salg af andre museumsudstillinger forløber som planlagt onsdag, torsdag og fredag.

Museet indeholdt omkring 7,000 genstande - omkring 1,000 genvundet fra vrag (SBC Property)

â € <â € <FED har købt genstandene direkte og planlægger at foretage en fuldstændig bevaringsvurdering, når den har flyttet dem til sit arkæologiske center i Poole. Fordi de nu tilhører en velgørende organisation, kan de ikke længere sælges videre.

Tilliden siger, at den planlægger lokale og nationale muligheder for at vise de tilbageholdte artefakter med museer rundt om i landet, støttet af National Museum of the Royal Navy og Chatham Historic Dockyard Trust.

Utallige historier

MAST blev oprettet i 2011 for at fremme maritim arv i Storbritannien gennem arkæologiske projekter; at opdage og afskrække uautoriseret bjærgning; at påvirke den officielle kulturarvsforvaltning; og at uddanne offentligheden i spørgsmål om maritime arv.

I august Divernet havde rapporteret, at hele Charlestown-museets samling var sandsynligvis blive spredt hvis ejendommen ikke kunne sælges som going concern, og sidst i oktober bekræftet at genstandene ville gå under hammeren.

"Jeg er både glad og lettet over, at MAST har været i stand til at redde denne uvurderlige samling, der kan fortælle utallige historier om Royal Navy's historie og arkæologi og udviklingen af ​​den globale handel gennem århundreder," sagde MAST CEO Jessica Berry .

Tømmer agtersektion fra HMS Eagle, vraget ud for Isles of Scilly i 1707 (Lay's Auctioneers)

"MAST har nu taget samlingen ud af privat eje, så dens risiko for at blive spredt igen er nu forsvundet for evigt."

"Vi på Shipwreck Treasure Museum er glade for, at MAST køber genstandene fra det, der nu er beskyttede vrag, og sparer en unik samling for nationen," sagde Smit, museumsejeren, der havde sat det til salg.

"Det er især glædeligt, da MAST består af medlemmer, som selv har dedikeret så meget af deres liv til at udforske vores undervandsarv."

Fuld detaljer af partier i Penzance og online-auktionen kan findes på Lay's Auctioneers websted. Salget følger, at Lay's today (5. november) af Richard Larns skibbrudsarkiv, en privat samling af bøger og artefakter, der tilhører en af ​​Storbritanniens førende vragdykkere og forfattere, som også var medstifter af museet.



