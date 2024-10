Mishørt stemme kastede HMS Trooper undervragjægere i 25 år

En britisk ubåd, der forsvandt i oktober 1943 med tab af 64 mand efter en hemmelig mission i Det Ægæiske Hav, er blevet fundet 253 meter dybt af et undervandsforskerhold ledet af den græske vragjæger Kostas Thoctarides. HMS Soldat er det ottende ubådsvrag, som hans hold har opdaget.

Fundet kom på deres 15. ekspedition på jagt efter vraget - og først efter at en langvarig antagelse indeholdt i en gammel bog endelig var blevet opgivet.

Da Italien overgav sig i september 1943, sigtede tyskerne på at nægte de allierede kontrol over Dodekaneserne. Det var på dette tidspunkt, at briterne sendte Soldat, kommanderet af løjtnant John S Wraith, fra Beirut til Det Ægæiske Hav på sin ottende krigspatrulje.

Den 84m T-klasse ubåd var bevæbnet med en 4in og en .303 kanon, elleve 21in torpedorør og 17 torpedoer.

HMS Trooper

Hendes første opgave og sidste kendte handling var at lande tre hemmelige agenter i Kalamos of Evia. I de tidlige timer den 1. oktober smed hun dem i land med 400 kg forsyninger. En af dem, major Georgios 'Toby' Diamantopoulos fra den græske efterretningstjeneste, gik senere ind i det besatte Athen for at udføre en mission kaldet Operation Eruption.

HMS Trooper officerer og besætning (RN Submarine Museum Gosport)

Den 5. oktober, baseret på efterretninger om, at tyskerne kunne lande på øen Leros, Soldat blev beordret til at patruljere mellem Naxos og Ikaria. Der blev ikke hørt mere fra ubåden.

Høj stemme

Ved daggry den 14. oktober bemandede briterne caique LS8, fra Levant Schooner Flotilla, rapporterede at støde på en britisk T-klasse ubåd, der dukkede op ved siden af ​​den i Alinda Bay, Leros.

Caiques kaptajn Lt-Cdr Adrian Seligman troede, at han havde hørt Lt Wraiths karakteristiske høje stemme, så han mente, at ubåden var Soldat, som han senere forklarede i sin bog Krig på øerne.

Adrian Seligmans bog

Hans antagelse blev accepteret som korrekt, fordi den faldt sammen med en ordre fra 1. Ubådseskadrons chef for Soldat at gå videre til området, hvor det senere blev konstateret, at mineudlægningen fandt sted. Men efter at ubåden ikke havde vendt tilbage til Beirut den 17. oktober, blev hun erklæret for tabt.

Flådesignal, der rapporterer tabet af HMS Trooper (Κostas Thoctarides / National Archives)

Ved at acceptere løjtnant Seligmans beviser havde de græske vragforskere søgt Soldat siden 1998, siger Thoctarides, der har trawlet gennem britiske arkiver og udført undervandssøgninger. Fjorten mislykkede ekspeditioner til Dodekaneserne havde fokuseret på 10 minefelter omkring Leros og senere Kalymnos og Kos.

Det var under deres seneste efterforskning, at Thoctarides og medforsker Spyros Vougidis indså, at løjtnant Seligman havde taget fejl. Ved at studere logfiler og rapporter fra andre britiske ubåde fandt de ud af, at en kommandant havde registreret et møde med en caique, ligesom Seligman havde beskrevet det - men det havde været HMS Torbay han havde set, ikke HMS Soldat.

Forskerne var blevet vildledt i årevis, og som et resultat af de nye oplysninger blev søgeområdet i 2023 skiftet fra Dodekaneserne til minefelter udlagt i Det Ægæiske Hav.

15. ekspedition

Den tyske minelægger Drage var færdig med at udlægge 287 miner på fem felter nord for Donoussa den 26. september, selve dagen Soldat var sejlet fra Beirut. Dette var det område, hun var blevet beordret til at patruljere mellem 6.-9. oktober, inden hun gik videre til Leros.

Holdets 15. ekspedition koncentrerede sig nu om steder i Det Ikariske Hav, et svært område at søge på grund af kraftig vind og strøm. Vraget blev opdaget i internationalt territorialfarvand nord for Donoussa på en af Drages fem minefelter ved hjælp af CHIRP-ekkolodsteknologi. En Super Achille ROV blev derefter sendt for at indsamle billeder.

Kostas Thoctarides

Øjeblikket vraget blev lokaliseret (Kostas Thoctarides)

Soldat er nu kendt for at være sunket der tidligt den 7. oktober og ligger brudt i tre. Der blev ikke foretaget indgreb eller forstyrrelse af det, der er en krigsgrav, siger Thoctarides, og sammenligning med ubådens oprindelige planer var nok til at give en positiv identifikation af vraget.

"Dette bekræfter en meget voldsom forlis på grund af en katastrofal mineeksplosion," siger vragjægeren. "Den tyske EMF-type mine indeholdt 350 kg hexansprængstof. Resultatet af eksplosionen var den øjeblikkelige og hurtige synkning, hvor ubåden brød i tre separate stykker.

Torpedo-læsserlem på fordækket. Læssekranen med den hjulformede betjening og stigen på dækket er i monteringsposition (Kostas Thoctarides)

”Først gik stævnen ned, derefter agterstavnen og til sidst midtskibssektionen, som havde ligget på overfladen i nogle minutter. Stævn og agterstavn ligger på havbunden i umiddelbar nærhed, mens ubådens conning-tårn er brudt væk og er placeret lidt længere væk. Scenen er ret uhyggelig."

Stævnen ligger i en vinkel på 5° fremad, idet bruddet er sket der, hvor besætningsrummet var placeret.

En eksplosionsbølge fejede gennem besætningens indkvarteringsafdeling (Kostas Thoctarides)

"Forplanerne er foldet ind, hvilket tyder på, at i kombination med de sænkede periskoper, er maskinrumstelegrafen på broen i 'halvvejs fremme'-positionen, og den åbne luge i ledningstårnet fører til den konklusion, at ubåden sejlede på overfladen på tidspunktet for eksplosionen,” siger Thoctarides.

Midtskibssektionen har en 7° styrbordsliste, og periskopstandarderne og radarantennen er sænket. "Kontingtårnets luge er åben, og øverste dæks telegrafer er i positionen halvt foran. Den indvendige dør, der fører til maskinrummet, er åben. Midtskibssektionen er knækket af, hvor maskinrummets vandtætte dør er placeret.

Lugttårnet (Kostas Thoctarides)

Den indvendige dør, der fører til maskinrummet, er åben. Midtskibssektionen er brækket af, hvor maskinrummets vandtætte dør er placeret (Kostas Thoctarides)

»Sydet af boligafdelingen, som er blevet fuldstændig fejet væk af eksplosionen, er chokerende. Lugene, der fører til pistolen, er lukkede, og hele pistolen mangler fra sin position på dækket."

Hæksektionen havde lidt mindst skade, siger Thoctarides, og viser en kraftig styrbordsliste på 43°. “Retningssøgerantennen er synlig på dækket, i fremragende stand. Efter-hydroplanerne er i normal position."

Retningssøgeren (Kostas Thoctarides)

Agterstævnen, med de agterste hydroplaner og styreror i midtskibsstilling. Portpropellen er også synlig (Kostas Thoctarides)

Anstrengende indsats

Thoctarides startede som kommerciel dykker i 1987 og driver selskaberne ROV tjenester og Planet blå dykkercenter ved Lavrio nær Athen.

Sønnen af Soldat's kommandant, kaptajn Richard S Wraith CBE, fulgte i hans fodspor for at blive en Royal Navy officer. "Jeg har i mange år været opmærksom på den anstrengende indsats fra det græske forskerhold for at lokalisere vraget af ubåden og er nu meget glad og begejstret for, at deres bestræbelser er blevet belønnet," kommenterede han.

"Jeg håber, at eventuelle familiemedlemmer til dem, der er mistet sammen med min far, kan være i stand til at bruge den endelige placering af Soldat som et omdrejningspunkt for at hjælpe med at hvile eventuelle minder om deres kære."

Også på Divernet: KÆMPE BRITISH LINER WRAG PLACERET I ÆGØISKE, GRÆSK UNDERJÆGER FINDER MANGLENDE bue, TRAGISK WW2-vrag PLACERET 153 M. FRA HYDRA, UVÆLGENDE FORØVELSE: FINDET AF WW2 SUB HMS TRIUMPH