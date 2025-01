Nordsødykkere finder skibsvrag fra 2. verdenskrig, der blev ved med at brænde

Det, der længe var blevet antaget at være et ubådsvrag, er blevet identificeret af den tyske nordsø-vragdykkergruppe Tidal Divers som en damper kaldet Lotte Halm, som fik sin brændbare last antændt af britiske bombefly under Anden Verdenskrig.

Gruppen har nu lavet en detaljeret rapport om det skib, de fandt i oktober sidste år, da medlemmerne dykkede for at undersøge et mærke næsten 40 km nord for Nordeney på Tysklands Nordsøkyst.

Tidal Divers' RIB udstyret med sidescan-ekkolod (Die Gezeitentaucher)

Den lå omkring 35 m dybt og var på søkort blevet klassificeret som en ubåd af det tyske føderale søfarts- og hydrografiske agentur (BSH), så dykkerne blev overraskede over i stedet at finde et jerndampskib.

agtersektionen lå på styrbord side så langt tilbage som fyrrummet, mens resten af ​​fartøjet var omvendt. Den firebladede babords jernpropel blev blotlagt, og styrbordsskruen lå halvt begravet i silt.

Portpropel på Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Vragdetaljer (Die Gezeitentaucher)

Rorbladet manglede, selvom hængslerne på agterposten var synlige, og de to tredobbelte ekspansionsdampmaskiner lå omkring 9 m derfra, mens babordskedlen lå på siden 15 m fra agterstavnen. Stålmasten stak ud under vraget midtskibs.

3D vragmodel

Holdet, som ledes af den erfarne vragforsker Holger Buss, optog vraget i detaljer, så der kunne fremstilles en fotogrammetrisk 3D-model. De sammenlignede derefter resultaterne med registreringer af de mange skibe, der var forsvundet i området.

Fotogrammetrisk 3D-model af Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Baseret på vragets 71 m længde, designet af dets motor, som matchede data fra Lloyds of London, og den mindeværdige beskrivelse af forliset i krigsdagbøger, holdets tidlige gæt på, at dette kunne være Lotte Halm blev bekræftet.

Selvom skibet var sunket under WW2, var det blevet bygget som et olietankskib for den tyske flåde tidligt i WW1. Hun blev senere ombygget til et fragtskib, men fik den Lotte Halm navn først i 1927, efter at være blevet opkøbt af et Køln-rederi.

The Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Den 14. august 1941 fragtede skibet tømmer fra Sundsvall i Sverige til Papenburg i Tyskland. Fra Cuxhaven var hun af Kriegsmarine blevet beordret til at følge et norsk fragtskib, den Marvel, og de to fartøjer havde da ramt en storm.

Tre Bristol Blenheim lette bombefly fra RAF Watton i Norfolk angreb dem ved hjælp af brandbomber kl. 6.45, hvilket forårsagede en række strukturelle eksplosioner på Lotte Halm og hendes trælast til at gå i brand, såvel som fire af besætningens død.

De øvrige syv, inklusive kaptajn Josef Bielsky, kom fri på en redningsflåde og blev samlet op af Marvel og taget til øen Borkum.

Stadig brændende

Imens minejægeren M572, patruljebåd V1105 og trække Atlantic brugte natten og næste dag på at forsøge at slukke ilden på det nu forankrede Lotte Halm så skibet kunne bugseres til havn.

Den følgende aften opgav de kampen, og der blev i stedet gjort forsøg på at skubbe skibet gennem beskydninger og dybder. Hun var drevet væk, stadig brændende, selvom man næste dag opdagede hendes mast og en lastbom.

Fire minestrygere brugte sonar til at søge uden held efter vraget i løbet af de næste seks dage, hvorefter det blev besluttet, at Lotte Halm ikke længere udgjorde nogen fare for navigationen.

(Die Gezeitentaucher)

Tidevandsdykkere fandt skibet ved hjælp af deres RIB udstyret med sidescan-ekkolod ude fra Norddeich havn. Holdet på ni dykkede ved hjælp af nitrox tvillingesæt i DIR-konfiguration.

