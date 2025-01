OBE for dyb skibbrudsjæger Mearns

Den anglo-amerikanske skibsvragjæger David Mearns er blevet udnævnt til officer i det britiske imperium (OBE) på King's New Year Honours List for sine tjenester til lokalisering og genopretning af historiske skibsvrag.

Den 66-årige dybhavsekspeditionsleder, oceanograf og chartret havforsker har lokaliseret 29 store vrag i en karriere, der strækker sig over 35 år.

Nu er han en af ​​verdens mest erfarne dyb vragjægere, han hævder en samlet succesrate på 90 % – og har også hævdet fem Guinness World Records, inklusive en for at lokalisere det dybeste skibsvrag nogensinde fundet, Rio Grande på 5,762m.

Mearns' vragsøgning begyndte i 1990, da han sporede fragtskibet Lucona, som var blevet sænket af en tidsbombe, der dræbte dens besætning.

Efterfølgende væsentlige fund omfatter bulk-carrieren Derbyshire, det største skibsfartstab i britisk søfartshistorie; WW2 kampkrydseren HMS Motorhjelm, sænket af Bismarck; HSK skarv, slynget efter at have sænket HMAS Sydney; Det australske hospitalsskib AHS Centaur, ulovligt sænket af en japansk ubåd; og det tidligste koloniale skibsvrag nogensinde fundet og udgravet af arkæologer, Smaragd fra Vasco da Gamas 1502/3-flåde.

Mearns var også en del af holdet, der lokaliserede det japanske slagskib Musashi, og ledede i 2019 den privatfinansierede eftersøgning, der lokaliserede Piper Malibu-flyet med fodboldspilleren Emiliano Sala, som var forsvundet over Den Engelske Kanal.

Quest for Quest

Den seneste anerkendelse kommer kort efter Mearns' rolle som direktør for eftersøgning på ekspeditionen at finde Sir Ernest Shackletons Søgen, beliggende 390 m dybt i Labradorhavet i juni 2024. Shackleton var død, mens han var ombord på skibet i 1922.

"David Mearns eksemplificerer ånden af ​​udforskning og opdagelse," sagde John Geiger, der ledede ekspeditionen. "Hans vitale rolle i at lokalisere Quest understreger hans enestående ekspertise inden for dybhavsudforskning og hans dedikation til at afdække historier, der forbinder os med vores fortid. Denne anerkendelse er rigt fortjent.

Quest ankommer til London (RCGS)

"OBE er en passende hyldest til en karriere defineret af nysgerrighed, mod, ære og en ubarmhjertig drift til at afsløre dybets hemmeligheder."

Mearns er medlem af Royal Geographical Society og Explorers Club. Han har tidligere modtaget mange hædersbevisninger, herunder en æresmedalje af Australiens orden i 2010 og Explorers Clubs Lowell Thomas-medalje i 2019. Han blev udnævnt til æresstipendiat i Royal Canadian Geographical Society i juni sidste år og modtog dets Quest og Joseph -Elzéar Bernier medaljer.

Han har skrevet tre bøger, inklusive sin selvbiografi Skibsvragjægeren, som vandt Mountbatten Award for bedste bog i 2018.

Windrush ambition

Mearns har i øjeblikket planer om at inddrive et 1.5-tons anker fra HMT Empire Windrush, som sank ud for Algeriet seks år efter ankomsten til Essex i 1948, da den havde transporteret den første generation af caribiske migranter til at slå sig ned i Storbritannien.

Windrush Anchor Foundation er blevet oprettet for at bringe ankeret tilbage til Storbritannien for at blive vist permanent.

"Jeg har selv set, hvor vigtigt et fysisk objekt, som HMS-klokken Motorhjelm, kan være i at forbinde mennesker til mindet om et skib og hendes besætning,” siger Mearns. »Det er jeg ikke i tvivl om Windrush's anker vil blive en lignende 'touchstone' for Windrush Generation og den bredere offentlighed."

