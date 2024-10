Quake skjulte skibbrud - men videnskaben fandt det

Det var et ganske lille fartøj, men en slæbebåd, der sank i det nordlige Patagoniens Nahuel Huapi-sø i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, havde fået semi-mytisk status, da filmskabere gik sammen med geologer for at løse mysteriet om vragets opholdssted.

Nahuel Huapi er en langstrakt Andessø mellem Rio Negro og Neuquen provinserne i Argentina, og beskrives som havende en kompleks geografi med dens forskellige grene, halvøer og øer.

Foto af slæbebåden Helvecia II (Patagonian Visual Archive)

Det lokale produktionsselskab Acuanauta Films lavede en dokumentarfilm i langfilm med titlen Søgen efter Helvecia, baseret på historien om den for længst forsvundne søslæbebåd Helvecia II. Det havde dog store vanskeligheder med at lokalisere vraget, indtil det bad om hjælp fra Argentinas National Scientific & Technical Research Council (CONICET).

Slæbebåden havde slæbt pramme med forarbejdede varer mellem Argentina og Chile og var kendt for at være sunket i Nahuel Huapi i 1906, et sted nær havnebyen San Carlos de Bariloche, hvor filmselskabet havde base. I årenes løb havde spekulationerne om årsagerne til forliset varieret fra en eksplosion og en kæmpe bølge til sabotage.

Filminstruktør og scuba-dykker Nicolas Mazzola havde hørt mange historier om Helvecia II fra sin afdøde far. I årene siden 2020 havde han forsøgt at finde vraget ved hjælp af et ekkolod og samtidig rekonstruere dets historie og konkluderede til sidst, at et undersøisk jordskred måtte have flyttet det fra dets oprindelige placering.

Tsunamibølge

Mazzola erfarede, at et CONICET-hold havde studeret det "store jordskælv" i 1960 i regionen, hvor seismiske bevægelser havde udløst et jordskred nær Bariloche, hvilket fik en mole til at kollapse sammen med fortøjede både og generere en stor tsunamibølge.

Direktøren spekulerede på, om vraget af Helvecia II kunne være blevet flyttet på denne måde på et tidspunkt, måske blevet begravet i sediment, og om dets flytning kunne beregnes videnskabeligt.

CONICET Environmental Studies Group på en ekskursion til Nahuel Huapi-søen (CONICET)

CONICET søsystemer specialister, der tilhører Environmental Studies Group af Andean Patagonian Institute of Biological & Geoenvironmental Technologies, tog udfordringen op.

Dets hold analyserede alle data, der allerede var indsamlet fra området, men fandt intet væsentligt. De henvendte sig derefter til batymetriske optegnelser i høj opløsning af både det oprindelige vragsøgningsområde og de omkringliggende områder ved at anvende deres ekspertise inden for "limnogeologi".

"Vi undersøger begivenheder, der påvirker og har påvirket regionens søer i nutiden og i fortiden, såsom seismiske begivenheder, jordskred, oversvømmelser eller kystnær ustabilitet, tsunamier og vulkanudbrud, blandt andre," sagde CONICET-forsker Gustavo Villarosa, der har ledet de Helvecia II hold. Undersøgelserne bruges til at hjælpe med at forstå risici for kystbefolkningen og turist-, kommercielle og rekreative aktiviteter.

Gustavo Villarosa med forskerholdet (CONICET)

"Vi udvidede søgningen til et tilstødende område, og der så vi en silhuet af en form og dimensioner, der stemmer overens med dampbåden, så vi anbefalede at søge på dette tidspunkt," sagde Villarosa.

"Vi gennemsøgte området flere gange ved hjælp af forskellige metoder til fejning, indtil de personer, der er ansvarlige for at levere undervandsrobotudstyret, fra Bariloche-firmaet Pancora Robotica Submarina, informerede os om opdagelsen af ​​skibet," sagde Mazzola.

Sidescanningsbillede (CONICET)

Efter at have set optagelser af en del af vragets styrbordsside og agterstavn udførte filmskaberne deres egne dyk. "Da jeg så skibet, blev min sjæl fyldt med lykke," sagde Mazzola.

'Mange følelser'

"At se et rigtigt skibsvrag, som havde været en tragedie, og at være den første til at se det i så lang tid, skabte en masse følelser," sagde en kollega Lucas Bonfanti.

Første undervandsbillede af Helvecia II (Nicolas Mazzola)

”Under vand så vi på hinanden, vi begyndte at fejre, vi gik rundt et par gange, og Nicolas greb kameraet og pegede på skibsvraget, så det kunne ses i overfladen. Vi tog billeder og filmede. Bagefter var der mange følelser.”

National Parks Administration (APN) har nu indarbejdet vraget i sit nationale register over kulturarv. En forlænget trailer til de 85 minutter Søgen efter Helvecia (på spansk) kan ses på Acuanata film site.

