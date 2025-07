Scapa-dykkere finder HMS Vanguard-genstande

En klokke og kanonrelaterede artefakter fra slagskibet HMS fra 1. verdenskrig Vanguard er blevet bjærget af dykkere i Scapa Flow. Skibets forlis i 1917 menes at have resulteret i det største utilsigtede tab af menneskeliv i en enkelt hændelse i Royal Navys historie.

Objekterne var blevet identificeret for otte år siden af ​​et dykkerhold, der markerede hundredåret for skibets forlis i 1917. Under ledelse af Emily Turton havde dykkerne brugt 500 timer på at kortlægge vragstedet, som var spredt over et stort område på grund af kraften fra eksplosionerne, der sænkede skibet.

HMS Vanguard var en 19,560 tons Dreadnought, der blev søsat i Barrow-in-Furness i 1909 og deltog i Slaget ved Jylland i 1916.

Slagskibet HMS Vanguard sank i 1917 (Royal Navy)

Meget af hendes karriere blev brugt på patruljering i Nordsøen, men den 9. juli 1917, en række magasin Der opstod eksplosioner, mens hun lå for anker i Orkney. Hun sank inden for få minutter, og kun to af de 848 officerer og besætningsmedlemmer overlevede.

Vraget, der ligger på 34 meters dybde, blev først fredet som krigsgrav i 1984, hvor det allerede var blevet bjærget kraftigt for ikke-jernholdige metaller. De centrale sektioner var blevet hævet til skrot, selvom andre, inklusive stævnen og agterstævnen, forblev intakte på havbunden.

HMS Vanguard er et Sovereign Immune Wreck og kræver derfor dykning særlig tilladelse fra Forsvarsministeriet.

Seks-dages vindue

I juli 2023 et dykkerhold igen i drift fra Turtons charterbåd Huskyan tog yderligere billeder af Vanguard som en del af Scapa 100-initiativet, og det var et andet Turton-ledet hold, der udførte de seneste dyk. Et seks-dages vindue startende den 29. juni blev afsat til at dække et område, der strakte sig over 750 m fra vragstedet.

Klokken, som var blevet forvrænget af eksplosionen, der slyngede den fra skibet, var blevet fundet omkring 200 meter fra hovedstedet med et hul oven, hvor der engang ville have været en krone.

Nelson mindeplade (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)

Der blev også bragt en tampion eller kanonløbsprop op til overfladen, som menes at være lavet af hestehår og læder, og et metalmærke fra en af ​​hovedkanonerne til minde om slaget ved Nilen. Dette viste en buste af admiral Lord Nelson, som havde været kaptajn på en tidligere ... Vanguard.

Efter bevarelse af Nationalmuseet for Royal Navy Artefakterne skal udlånes til Orkney Scapa Flow Museum til udstilling. Skibets hovedklokke kan ses på Dokmuseet i Barrow-in-Furness.

HMS Vanguard-klokke udstillet på Barrow's Dock Museum

Dreadnoughter fra den britiske flåde ville have båret tre til fem klokker. Udover skibets hovedklokke var der sandsynligvis en klokke på agterdækket, én i maskinrummet og mindre klokker til hver af skibets både og salen.

