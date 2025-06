Skibsforlis bekræftet som Kaptajn Cooks Endeavour

Den endelige dom om identiteten af ​​et skibsvrag i Newport Harbor, Rhode Island, USA er blevet offentliggjort af Australian National Maritime Museum (ANMM) – bekræfter på et "overvægtigt bevismateriale", at det oprindeligt var kaptajn James Cooks berømte ekspeditionsskib HM Bark Endeavour.

Bekræftelsen er klimaks på et i sidste ende kontroversielt projekt, der har taget omkring 26 år, og kommer i en rapport, der indeholder nye historiske og arkæologiske beviser, der kan identificere stedet, tidligere kendt som RI 2394. ANMM ønsker nu at sikre, at vraget får fuld beskyttelse.

“Givet Bestræbelse'"På grund af museets historiske og kulturelle betydning for Australien, Aotearoa, New Zealand, England, USA og First Nations-folk i hele Stillehavet, kræver en positiv identifikation af dets skibsvrag sikring af det højest mulige niveau af lovgivningsmæssig og fysisk beskyttelse af RI 2394," siger museet.

Som rapporten også påpeger, HMB Endeavour har ikke været et universelt berømt fartøj. Mens den britiske flådeofficer og opdagelsesrejsende Cook brugte det på sin opdagelsesrejse i Stillehavet i 1768-71, symboliserede det for First Nations-folket starten på koloniseringen.

Efter at barken vendte tilbage til England, blev den solgt videre til private ejere og omdøbt til Lord sandwich, brugt til at fragte tropper til de amerikanske kolonier til støtte for britiske kampagner. I 1778 var skibet i dårlig stand og blev opbevaret i Newport Harbor for at huse krigsfanger.

Da amerikanske og franske styrker belejrede den britisk-kontrollerede by, Lord sandwich var et af 13 fartøjer, der blev sænket for at danne en undersøisk blokade, og der var ingen optegnelser over, at det blev bjærget eller flyttet.

Samarbejdsstudie

I 1998 udvekslede de australske historikere Mike Connell og Des Liddy og den amerikanske maritim arkæolog Kathy Abbass fra Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) begyndte at undersøge vraget.

Året efter blev staten Rhode Islands krav på at eje alle de forsænkede fartøjer stadfæstet i en føderal domstol, hvilket efterlod Rhode Island Historical Preservation & Heritage Commission (RIHPHC) ansvarlig for at beskytte og licensere ethvert arkæologisk arbejde på vragene.

På det tidspunkt, og igen i 2019, blev RIMAP og ANMM enige om et sæt kriterier, der, hvis de var opfyldt, ville muliggøre identifikation af RI 2394 som Lord sandwich – og ANMM siger nu, at tilstrækkeligt mange af disse kriterier er opfyldt.

De to organisationer samarbejdede på en serie af fem arkæologiske ekspeditioner frem til 2004, hvor de udførte undervandsundersøgelser, fjernmåling af havbunden og analyser af sten-, kul-, tømmer- og sedimentprøver, men ingen af ​​vragstederne kunne identificeres som vragstedet. Lord Sandwich.

Australian National Maritime Museum dykker (ANMM)

RIMAP-ANMM-projektet blev genoptaget i 2015, og året efter indsnævrede ny arkivforskning foretaget af museets Nigel Erskine undersøgelsesområdet betydeligt til et område nord for Goat Island, som vides at indeholde Lord sandwich og fire mindre vrag.

Disse blev undersøgt mellem 2017 og 2021, hvilket yderligere indsnævrede søgningen til de to største vrag.

Gedøen, Newport Havn

RI 2394 var et væsentligt større område end det andet, med synlige rester, der dækkede et område på 18 x 7 m. Dette indeholdt en bunke stenballast, en række store, blotlagte, leddelte træribber, fire jernkanoner og en blyspygat (dræn).

Prøver af skrogtømmer, ballast og artefakter blev indsamlet, og tømmeranalyser indikerede, at stævnen havde gennemgået betydelige reparationer med europæisk træ senere i skibets levetid – hvilket havde været tilfældet i 1776.

Bevæbnet med RIHPHC-udgravningstilladelser udførte holdet mellem 2019 og 2021 en mere detaljeret undersøgelse, der afdækkede skroget og funktioner som lænsepumpebrønden, kølen og kølsonen samt stævnen.

Det sidste ord? Museets endelige rapport

Dimensionerne af en række konstruktionsbjælker stemte nøje overens med målinger foretaget under en undersøgelse af Royal Navy Endeavour i 1768. Det bevarede skrog, fra lænsepumpe til stævn, svarede nøje til skibets mål, mens placeringen af ​​parrede og tredoblede gulvbjælker svarede nøjagtigt til placeringen af Endeavour's stor- og formaster.

En usædvanlig samling, der forbinder stævnen og den forreste ende af kølen, matchede også overlevende beskrivelser.

HMB Endeavour af Francis Joseph Bayldon

Nedfald

Det, der havde været et samarbejdsforhold mellem RIMAP og ANMM, tog en drejning i begyndelsen af ​​2022, da museet først rapporterede, at Endeavour var blevet identificeret.

Abbass svarede igen ved at hævde, at RIMAP var den ledende organisation for undersøgelsen, at museets annoncering både havde været forhastet og et kontraktbrud, og at der stadig var spørgsmål, der skulle besvares, før der kunne drages en endelig konklusion.

"Når undersøgelsen er færdig, vil RIMAP offentliggøre den legitime rapport." på sin hjemmeside", sagde hun – selvom der ikke er blevet skrevet noget der om Endeavour for nylig. Divernet har henvendt sig til RIMAP for en kommentar.

Museets endelige rapport kan downloades her.

