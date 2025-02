Forlis-id: Brasiliens eneste militære tab fra 2. verdenskrig

Det eneste brasilianske militærskib, der blev sænket af fjendens styrker under Anden Verdenskrig, er blevet positivt identificeret af landets flåde – 14 år efter, at dykkere første gang stødte på vraget.

82 m hjælpefartøjet Vital de Oliveira var blevet torpederet af den tyske ubåd U-861 i 1944, med omkring 100 mænds død som følge af handlingen.

Brasilien, det eneste sydamerikanske land, der sendte tropper til udlandet under 2. verdenskrig, mistede også op til 34 handelsskibe til ubådsangreb ud for sin kyst under slaget om Atlanten.

Den brasilianske flåde indhentede batymetriske data om Vital de Oliveira den 16. januar, under søforsøgene og idriftsættelsen af ​​et hydro-oceanografisk forskningsfartøj tilfældigvis også navngivet Vital de Oliveira.

Begge skibe blev navngivet til ære for "faderen til den brasilianske hydrografi" fregatkaptajn Manoel Antonio Vital de Oliveira, som blev dræbt under den paraguayanske krig i 1867, mens han havde kommandoen over et slagskib.

Sonarbilleder af Vital de Oliveira (brasiliansk flåde)

Vraget af Vital de Oliveira blev opdaget i 2011 omkring 65 km fra kysten ved Macae i staten Rio de Janeiro af dykkerbrødrene José Luiz og Everaldo Pompermayer Meriguete. De to fiskesamlere havde reageret på en anmodning om hjælp fra en fisker, hvis net var blevet viklet ind i en ukendt forhindring.

Vraget lå omkring 55 m dybt, så brødrene havde tilkaldt teknisk dykker Domingos Afonso Jorio. Han rapporterede til flåden, at han havde fundet nettet fastspændt på et skibs pistol. De Vital de Oliveira havde båret to 47 mm kanoner.

Af en eller anden grund havde flåden ikke indtil nu været i stand til at bekræfte vragets identitet - som den havde informeret brasilianske medier sidste år, da der opstod spørgsmål i anledning af 80-årsdagen for forliset.

Den havde udtalt, at den "i øjeblikket ikke udfører forskning for at lokalisere arkæologiske steder for skibsvrag", selvom denne holdning nu ser ud til at være vendt.

Den originale Vital de Oliveira, torpederet i 1944 (brasiliansk flåde)

Vital de Oliveira blev bygget i 1910, oprindeligt som Itauba, og blev i 1931 indlemmet i den brasilianske flåde. Den 19. juli 1944 havde hun båret forsyninger og militært personel langs kysten og skulle have været eskorteret af ubådsjægeren Javari, selvom fartøjerne af ukendte årsager havde mistet visuel kontakt.

Når Vital de Oliveira blev torpederet i agterstavnen lige før midnat sank det ubepansrede fartøj hurtigt med tab af omkring 100 af de 270 mand ombord.

Søværnets seneste Vital de Oliveira blev designet til at udføre hydro-oceanografiske undersøgelser, indsamle miljødata og støtte videnskabelig forskning i maritime områder af interesse.

Det nye forskningsskib Vital de Oliveira, opkaldt efter en hydrograf fra det 19. århundrede (brasiliansk flåde)

Fartøjet bruger data opnået gennem multistråle-ekkolod og sidescan-ekkolod til at udføre omfattende undersøgelser, ifølge løjtnant Caio Cezar Pereira Demilio fra undervandsarkæologisk afdeling af søværnets direktorat for historisk arv og dokumentation.

Yderligere tekniske og ROV-dyk kan blive udført for at fange fotografier og videoer, indsamle yderligere data om fartøjet og optage eller hente artefakter, sagde han. 3D-modeller ville blive skabt for at "tillade en detaljeret vurdering af de resterende strukturelle forhold og forholdet mellem fartøjet og miljøet".

Undersøgelsen ville være en del af et igangværende digitalt projekt kaldet Atlas af skibsvrag af historisk interesse på den brasilianske kyst, hvilket gør det muligt at lave korrelationer mellem forskellige vragsteder for at udvide forståelsen af ​​landets maritime historie.

