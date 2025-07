Southend er vært for opdatering om Londons skibsforlis

En ny udstilling dedikeret til vraget fra det 17. århundrede London er nu i gang på Southend Central Museum. “The London Shipwreck: Her Final Voyage” skal spille indtil slutningen af ​​maj næste år.

Museet har allerede en permanent udstilling af genstande, der blev bjærget fra vraget fra det 17. århundrede, men den nye udstilling fokuserer på den "sidste rejse" med bevaring, som genstandene foretager mellem deres bjærgning og udstilling.

Nye konserveringsteknikker og videnskabelige analyser udført på objekterne under vejledning af Historiske England har gennem årene afsløret en række uventede historiske oplysninger, siger kuratorerne.

Udstillingen omfatter en række aldrig før sete genstande, der nu er ude af konservering, hvis stjerne er trækanonvognen, der ville have holdt en af ​​krigsskibets kanoner, en af ​​meget få af sin slags, der findes.

CGI-rekonstruktion af London (Touch Productions)

London var et andenrangs krigsskib med 76 kanoner, bedst kendt for at have eskorteret Karl II tilbage til England under restaurationen. I 1665, mens skibet forberedte sig på at slutte sig til flåden under den Anden Anglo-Hollandske Krig, blev skibet udsat for en katastrofal krudteksplosion i Themsens flodmunding nær Southend, hvilket dræbte omkring 300 af de 350 mennesker om bord.

Vraget ligger nu i to dele og er udpeget som et beskyttet vrag. Gennem årene har skiftende tidevand og tung skibstrafik blotlagt dele af stedet, hvilket har afsløret flere af dets bemærkelsesværdigt velbevarede artefakter, men også truet vragets holdbarhed.

Besætningsmedlems sko

Deadeye

London Vraget er også blevet berømt for at være betroet et lille team af dedikerede lokale dykkere ledet af trustee Steve Ellis, og deres historie kan findes andre steder on Divernet.

Den nye udstilling kan ses på Centralmuseet mellem onsdage og søndage fra kl. 11 til 5. Entrépriserne er £4.50 for voksne og £2.50 for børn.

