Stjålne spanske skibsvrag guldmønter fundet

1 guldmønter til en værdi af mere end US $1715 million og stjålet fra XNUMX-flådens skibsvrag ud for Floridas Treasure Coast er blevet genfundet af Florida Fish & Wildlife Conservation Commission - i hvad FWC beskriver som en vigtig milepæl i sin langvarige undersøgelse ind i tyveri og handel med genstandene.

1715-flåden repræsenterer omkring et dusin spanske skatteskibe, der sank under en orkan ud for Floridas kyst for mere end 300 år siden. Genstandene, der er fundet fra vragene, er beskyttet af stats- og føderal lovgivning - men selv nu er der stadig 13 mønter, der ikke er redegjort for.

I 2015 afslørede medlemmer af Schmitt-familien, der arbejdede som kontrakterede bjærgningsoperatører for selskabet 1715 Fleet – Queens Jewels med begrænset ansvar, ifølge FWC en skatkammer med 101 guldmønter fra de spanske vrag.

Enoghalvtreds af disse mønter siges at være blevet rapporteret korrekt til myndighederne, men eksistensen af ​​de andre 50 blev ikke afsløret.

1715 Flådehistorisk markør (Leonard J DeFrancisci)

FWC-efterforskere samarbejdede med FBI, efter at der i juni dukkede nye beviser op for det ulovlige salg af flere stjålne guldmønter mellem 2023 og 2024, en forbrydelse, som de knyttede til familiemedlemmet Eric Schmitt.

Bevæbnet med flere ransagningsordrer fandt de mønter fra hjem og pengeskabe sammen med fem fra en auktionsholder i Florida, som siges at have købt dem fra Schmitt uden at vide det.

"Fremskreden digital Forensics identificerede metadata og geolokaliseringsdata, der forbinder Eric Schmitt med et fotografi af de stjålne mønter taget i Schmitt-familiens ejerlejlighed i Fort Pierce,” siger FWC.

"Det blev også opdaget, at Eric Schmitt tog tre af de stjålne guldmønter og placerede dem på havbunden i 2016 for at blive fundet af de nye investorer i 1715 Fleet - Queens Jewels." Schmitt er blevet tiltalt i statsretten for at sælge stjålne ejendom.

FWC siger, at det har arbejdet tæt sammen med historiske bevaringseksperter for at vurdere og autentificere genstandene, som skal returneres til deres vogtere som krævet ved lov. Det siger, at det også er forpligtet til at genvinde de resterende 13 stjålne mønter "og bringe de involverede i deres ulovlige salg for retten".

Også på Divernet: BILLEDER FRA RUMMET, DER PEGENDE PÅ 'SKATTEVRAK', "TOO EASY": NØGLEGT SPANSK VRAG FUNDET I FLORIDA 16. ÅRHUNDREDE, SKATTEJÆGERENS BUD TIL BEREGNING AF FLUNDT VRAG VÆLDET, DYKKERS FUND TIL 100 USD ER I FAMILIEN