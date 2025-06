Telegraf fra tragisk skibsforlis tager hjem

En trådløs Marconi-telegraf, der forsvandt efter at være blevet fundet af en dykker i 1970'erne, er blevet genforenet med andre genstande relateret til Canadas værste maritime katastrofe i fredstid. Irlands kejserinde Museum i Rimouski, Quebec.

Museet er en del af Pointe-au-Père Maritime Historic Site, der er baseret omkring en fyrtårnstation ved St. Lawrence-floden.

Pointe-au-Père maritime historiske sted (Patrick Matte)

kejserinde, et canadisk stillehavsskib, var på vej østpå mod Liverpool, da det kolliderede med det norske fragtskib Storstad i tæt tåge ud for Rimouski, mod udmundingen af ​​Sankt Laurentius-floden, den 29. maj 1914.

RMS Irlands kejserinde (HefePine 23)

Hændelsen fandt sted kun to år efter Titanic katastrofen, og det 170 meter lange britiskbyggede skib var blevet konstrueret med vandtætte rum og var veludstyret med redningsbåde, men alligevel sank hun på 14 minutter og forårsagede 1,012 dødsfald. Vraget endte på en dybde af 45 meter.

Af de 465 mennesker, der overlevede, kan mange have gjort det på grund af en SOS-besked sendt fra Marconi trådløse telegrafmaskine af dens operatør Ronald Ferguson.

Kontakten på tuneren var blevet slukket, da maskinen blev fundet i 1970'erne, hvilket tyder på, at Ferguson havde taget sig et øjeblik til at følge denne standardprotokol, selv mens han måtte forlade skibet.

Ronald Stopani med sit fund i 1975 (SHMP)

Museumspersonalet kendte kun til kontakten, fordi den kunne ses på et fotografi af apparatet taget med en dykker.

De kendte også dykkerens navn – Ronald Stopani – men ikke meget andet end en adresse fra 1975, fortalte historikeren David Saint-Pierre til CBC News. Det var kendt, at Stopani dykkede med et amerikansk dykkerhold fra Rochester, New York, men museumspersonalet vidste ikke, om han stadig var i live, eller hvor han boede nu, og om han havde beholdt telegrafen.

Saint-Pierre sendte beskeder og ringede til alle, han kunne finde med efternavnet Stopani, og i januar blev han endelig belønnet med et opkald fra dykkeren selv, der nu er 81 år og har hjem i Florida og Nevada.

Han havde stadig den 111 år gamle telegraf, som han havde hentet fra kejserinde på et tidspunkt, hvor der ikke var noget forbud mod at bjærge sådanne genstande fra vrag.

Skibsklokken er allerede etableret på museet (SHMP)

Han huskede, at dykket havde fundet sted i juli, men at der stadig havde været is i floden. Han sagde, at han blot havde pustet sin op. tørdragt for at hjælpe ham med at hæve den 30 kg tunge anordning op til overfladen.

Stopani havde opbevaret den i en gennemsigtig æske, senest i Las Vegas, og efter 50 år viste det sig, at han var mere end glad for at donere sit fund til museet.

En afdød ven ved navn Fred Zeller, som han havde dykket ned til vraget med, og som havde ledet ekspeditionen, havde fortalt Stopani år forinden, at han havde doneret forskellige artefakter og dokumenter til Empress of Irland Museum.

Museolog Roxane Julien-Friolet (til venstre) med museumsdirektør Hélène Théberge (SHMP)

Stopani har nu gjort det samme med telegrafen, som er under restaurering, og han inkluderede korrespondance fra 1970'erne mellem de to dykkere i sin donation.

Trådløsoperatøren Ronald Ferguson overlevede forliset og levede videre indtil 1980'erne. Hans søn, der bor i Storbritannien, er blevet informeret om, at maskinen er blevet fundet.

Roxane Julien-Friolet fra Irlands kejserinde Museet udtalte, at Marconi-telegrafen var ankommet i meget god stand. "Vi er simpelthen forbløffede og virkelig beærede over at have denne virkelig vigtige genstand i vores samling nu," sagde hun.

Pointe-au-Père maritime historisk sted, som også tilbyder adgang til den canadiske flådes ubåd HMCS fra 1960'erne Onondaga, er åben hele sommeren indtil 13. oktober.

