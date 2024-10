Tusindvis af britiske skibbrudsgenstande sælges

Bekymringer om, at den historiske samling af mange tusinde genstande af maritime memorabilia fra Charlestown Shipwreck Treasure Museum i Cornwall skulle blive solgt fra, vil blive realiseret i begyndelsen af ​​næste måned, da de går under hammeren i Penzance.

Divernet rapporterede i august om eventuel lukning af museet i St Austell og spredning af dets indhold, hvis ejendommen ikke kunne sælges som en going concern.

Salg af museets indhold giver en stor mulighed for artefaktsamlere – så meget desto mere, fordi det kombineres med "The Shipwreck Archive of Richard Larn OBE".

Larn, nu 93, er blandt Storbritanniens førende vragdykkere og forfattere i det 20. århundrede, og var som medstifter og direktør for museet ansvarlig for at samle dets indledende samling i 1960'erne og 70'erne.

De britiske øers skibbrudsmyndighed Richard Larn

Larn-salget inkluderer hans personlige arkiv med 1,630 bøger, omfattende forskningsfiler fra hans monumentale 10-årige projekt Forlisindeks for de britiske øer, diagrammer og hundredvis af fotografier brugt i hans bøger. Også inkluderet er et udvalg af vrag artefakter reddet af Larn selv.

Lay's Auctioneers of Penzance beskriver begivenhederne som "muligvis to af de mest spændende salg, vi nogensinde er blevet bedt om at håndtere", og de vil køre dem over fire på hinanden følgende dage, med visninger, der starter den 1. november.

En-dags Larn-udsalget den 5. november efterfølges af Charlestown Shipwreck Treasure Museum-udsalget den 6., 7. og 8. november.

Sjælden og værdifuld

Museet indeholder omkring 7,000 genstande fra skibsvrag inklusive Mary Rose, Titanic, Lusitania og Royal Charter, og alle blev tilbudt som en del af 1.95 millioner pund udbudspris, da hele ejendommen gik på markedet - en pris, der ser ud til ikke at være blevet overholdt.

Den nuværende ejer Sir Tim Smit, medstifter af Eden Project og ejer af Lost Gardens of Heligan, havde lavet beredskabsplaner for at auktionere udstillingerne i tilfælde af, at det viste sig umuligt at sælge museet og indholdet som en going concern.

Tømmer agtersektion fra HMS Eagle, vraget ud for Isles of Scilly i 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay beskriver genstandene som "en af ​​de mest fænomenale samlinger af marinarkæologi overalt i verden" og siger, at nogle er "enormt sjældne og værdifulde".

At katalogisere den enorme museumssamling, der i øjeblikket er opdelt i 1,200 partier "og tæller", havde vist sig både fængslende og udfordrende, sagde auktionshuset. "Vi fandt hele tiden ud af, at når vi begyndte at se nøje efter og lære den historiske baggrund, blev vi fascineret af mønten eller våbnet eller hvilket levn det nu var, indkapslet i marine beton, som vi holdt i vores hænder."

"Vi har lært om hvert skibs historie, hvordan det blev vraget, de liv, der gik tabt, og disse menneskers oplevelser i deres sidste skræmmende få minutter. Det har været en lige så lærerig og ydmygende oplevelse.”

Messinggenstande fra lasten fra 'Mullion Pin Wreck' fra 1667, Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Nøgle ressource

Richard Larn lærte sig selv at dykke i Themsen i 1947 ved hjælp af et tysk Draeger U-båd flugtsæt. Efter at have tjent i handelsflåden i 1950 sluttede han sig til Royal Navy, hvor han blev i 22 år.

Han var en del af det første hold af dykkere, der opererede fra Dragonfly-helikoptere og genfandt skydemålsdroner ud for Malta. Han sluttede sig til British Sub-Aqua Club i 1957 og styrede Royal Navy Sub-Aqua Club ved at lede adskillige internationale dykkerekspeditioner.

Skibs messingklokke fra ss Grip, sænket i 1897 i Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Efter at have undersøgt Scilly-flådekatastrofen i 1707 opdagede og undersøgte han adskillige historiske vrag ud for øerne, inklusive HMS Association. Han grundlagde den kommercielle dykker uddannelse center Prodive samt det, der dengang var Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, som han og hans kone Bridget drev indtil 1998.

Sammen skrev parret mere end 65 bøger og deres seks bind Forlisindeks for de britiske øer er fortsat en nøgleressource for vragdykkere, maritime historikere og arkæologer. Larns 2009 OBE og andre anerkendelser anerkendte hans tjenester til marine arv.

Lædersko og trælæst fra HMS Association, dykket og opdaget af Richard Larn i 1967 (Lay's Auctioneers)

Visningstider i Penzance for Larn-udsalget er: 1. og 4. november kl. 9-5, 2. november fra kl. 9-1 og for salget af Charlestown Shipwreck Treasure Museum på museet den 2., 3., 4. og 5. november fra kl.

Både salg, udført i Penzance og online, starter kl 10. Finde alle detaljer af partier og arrangementer på Lay's Auctioneers site.

