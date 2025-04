Tragisk vrag af 'sikreste' skib fundet i Lake Superior

Det seneste forsvundne fartøj, der er blevet opdaget af det produktive Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) er Western Reserve – ansås en tid i 19-tallet for at være et af søernes sikreste skibe.

Hun forsvandt sammen med ejeren og medlemmer af hans familie ud for Lake Superiors "Shipwreck Coast" i 1892. Alle undtagen én af de 28 personer ombord gik tabt.

Det 90 meter lange ståldampskib blev fundet omkring 96 km nordvest for GLSHS's base ved Great Lakes Shipwreck Museum, Whitefish Point i Michigan.

Samfundets medlemmer brugte side-scan-ekkolod fra deres forskningsfartøj David Boyd at lokalisere Western Reserve sidst på sommeren, selvom fundet først blev offentliggjort for nylig.

Vraget ligger langt fra kysten og brækket i to, med stævnsektionen hvilende på agterstavnen ud over normale dykkerdybder på omkring 180m.

Western Reserve sonarbillede

Engang døbt "Inland Greyhound", var hun blevet hævdet i De Store Søer for at være et af de sikreste flydende skibe.

Da hun trådte i tjeneste i 1890, havde hun været et af de første stålskibe i regionen, udstyret til at transportere tungere læs ved højere hastigheder end tømmerskrogsrivaler - og havde til opgave at slå rekorder.

Lyst krydstogt

Historisk billede af Western Reserve (GLSHS)

Fartøjet var ejet af skibsmagnaten kaptajn Peter G Minch, som havde besluttet at blande forretning med fornøjelse og tage sin kone, deres to små børn og svigerinde med sin datter for at nyde et sensommerkrydstogt op gennem Lake Huron til Two Harbors i Minnesota. Skibet var i ballast, men ville samle et læs jernmalm til hjemrejsen.

Da de nåede Whitefish Bay den 30. august, vendte det behagelige vejr imidlertid, og kaptajn Albert Myer, der havde taget sin egen 19-årige søn med, kastede anker for at sidde ude i de værste barske forhold, inden han dampede ud i Lake Superior.

På dette tidspunkt er Western Reserve blev fanget i en kuling og begyndte at bryde op omkring kl.

Ratstang (GLSHS)

Port kørelys (GLSHS)

Familiemedlemmerne og besætningen var i stand til at gå ombord og søsætte de to redningsbåde, men den ene af disse, af metalkonstruktion, kæntrede hurtigt, og den anden tømmerbåd var i stand til at genvinde kun to af besætningen, der var forsvundet.

Ti minutter senere Western Reserve sank og efterlod ombordværende i den resterende redningsbåd alene i mørket, mens kulingen fortsatte.

Et dampskib passerede tæt i løbet af de næste 10 timer, men dets besætning kunne ikke se redningsbåden, som ikke var udstyret med blus. Omkring klokken 7.30 var den nået inden for en kilometer fra Lake Superiors sydøstlige kyst, men desværre væltede den i afbryderne der. Kun hjulmand Harry Stewart overlevede prøvelsen for at fortælle historien

Knust fremad mast (GLSHS)

Formast liggende på tværs af ankerspil (GLSHS)

En efterfølgende forespørgsel viste, at skibsbyggeren havde bygget Western Reserve ved at bruge forurenet stål, der var skørt, hvilket gør det sårbart over for metaltræthed. Tragedien ville føre til strengere standarder for brugen af ​​stålplade i amerikansk skibsbygning.

Fjernt billede

GLSHS direktør for marineoperationer Darryl Ertel og hans bror og styrmand Dan havde ledt efter Western Reserve i løbet af de seneste to år, og til sidst samlet et mærke op på bagbord side af David Boyd.

De havde scannet ud til omkring 800 m på hver side af båden, og det fjerne billede var lille, men da Darryl målte skyggen, udvidede det sig til omkring 12 m.

Kapstan-stangstativ på bagbords gunwale i stævnområdet (GLSHS)

Bue og ankerkæder (GLSHS)

"Så vi gik tilbage over toppen af ​​skibet og så, at det havde lastluger, og det så ud som om det var brækket i to, den ene halvdel oven på den anden og hver halvdel målt med sidescanningen 150 fod [45m] lang," sagde Darryl Ertel. ”Så målte vi bredden, og den var lige på, så vi vidste, at vi havde fundet den Western Reserve".

En ROV blev indsat, der lokaliserede funktioner såsom skibets klokke for at bekræfte Ertel-brødrenes første identifikation.

Forliset af Western Reserve (Robert McGreevy / GLSHS)

"Hvert skibsvrag har sin egen historie, men nogle er bare så meget mere tragiske," kommenterede den GLSHSadministrerende direktør Bruce Lynn. "Det forstærker bare, hvor farlige De Store Søer kan være ... når som helst på året."

