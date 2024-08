Skatteskib: Colombia taler om søm, ikke guld

Den colombianske regering har udsendt en ny erklæring om sin længe ventede udforskning af 600m-plus dybet San José, det spanske skatteskib menes at have transporteret den mest værdifulde last, der nogensinde er sendt fra den nye verden til den gamle.

Den siger, at en nylig ekspedition har "afsløret et kort over arkæologiske beviser, der aldrig er set før, hvilket betydeligt udvider, hvad der var kendt indtil nu", selvom dens meddelelse ser ud til at bane vejen for, hvad der kunne blive en langvarig operation.

Uden at nævne det tabte guld og smaragder, der har gjort skibsvraget til genstand for århundreders spekulationer, koncentrerer udtalelsen sig om de arkæologiske udfordringer ved at fastslå, hvordan skibet kom til at synke.

San José var flagskibet for den spanske Tierra Firme-flåde, som den 8. juni 1708 stødte sammen med en engelsk eskadron ud for Colombias caribiske kyst i slaget ved Barú. På det tidspunkt blev det regnet med at bære omkring 11 millioner guldmønter, 116 sølvkister fulde af smaragder, syv millioner pesos og smykker.

Den britiske kaperekspedition engagerer sig i San José, malet af Samuel Scott (National Maritime Museum)

Skibets forlis knuste kommodore Charles Wagers håb om at fange galjonen og dens rigdomme. Hjemme blev de engelske befalingsmænd stillet for retten for at tillade dets tab, mens spanske overlevende fra slaget blev afhørt lige så nøje om, hvordan en så værdifuld last forsvandt.

I dokumenter arkiveret i Storbritannien og Spanien insisterede englænderne på, at San José sank efter en intern eksplosion, som ville fritage dem for skylden for tabet, mens mindre klare spanske vidnesbyrd indikerede, at engelsk artilleriild sandsynligvis ville have sænket flagskibet.

Efter års internationale juridiske skænderier over ejerskab, tidligere rapporteret om Divernet, og endda rygter om, at den colombianske regering havde forlagt vragets koordinater, den videnskabelige ekspedition kaldet "Towards the Heart of the Heart". San José Galleon” siges nu at være gået i gang i løbet af en uge i slutningen af ​​maj.

Undersøgelsen blev ledet af Ministeriet for Kultur (Minculturas), det colombianske Institut for Antropologi og Historie (ICANH), den colombianske flåde og General Maritime Directorate (DIMAR).

Det dækkede et areal på 461,300 m40 omkring hoveddelen af ​​galjonens skrog, svarende til mere end XNUMX professionelle fodboldbaner. Der blev ikke givet nærmere oplysninger om, hvilken type undervandsfartøjer, der blev brugt.

"Mens koncentrationer af arkæologiske rester var blevet opdaget i området for skibsvraget i 2022, gjorde den nylige udforskning det muligt at karakterisere disse ophobninger mere detaljeret og opdage nye isolerede elementer," rapporterede generaldirektør for maritime anliggender, viceadmiral John Fabio Giraldo Gallo.

Blandt de fund, han nævner, er et anker, strukturelle dele af skibet inklusiv ringe og et eventuelt søm, samt hverdagsgenstande som kander, glasflasker og et bassin.

Guldmønter på San Josés vragplads fra en tidligere ekspedition (Minculturas)

"Opdagelsen af ​​nye koncentrationer af arkæologisk materiale i vraget af San José galleon afslører kompleksiteten i at analysere denne historiske begivenhed siden dens forlis,” sagde Gallo. ”Alle skibets elementer bliver studeret, fra agterstavnen til de mindste detaljer.

"Hver ny opdagelse åbner forskningsscenarier, der giver mulighed for at formulere mere præcise hypoteser om dens forlis."

Livet ombord

"Vi mener, at der er en mulighed for at finde nye rester, der udvider den information, vi hidtil havde opnået i 2022," sagde ICANH-direktør Alhena Caicedo.

"Dette ville være meget relevant for at identificere vigtige aspekter af, hvad der var inde i galeonen og ville afsløre grundlæggende aspekter om livet om bord, måden besætningen var arrangeret på, typen af ​​artefakter, der blev brugt på skibet, og hvordan varer blev taget fra ét sted til en anden.

"Informationen kan være meget varieret, og enhver af disse fund vil give os uvurderlig viden med hensyn til teknikken, arkitekturen og anvendelsen af ​​de objekter, der i øjeblikket er på bunden af ​​havet."

Bortset fra arkæologiske fremskridt, siges ekspeditionen også at have afsløret et "dynamisk økosystem" etableret omkring vraget, der havde tiltrukket arter, herunder en haj uden rygfinne og en dybvandssværdfisk.

"Baseret på de nye observationer i år, vil vi træffe beslutninger om, hvordan vi fortsætter missionen i 2025 og 2026," sagde kulturminister Juan David Correa. "I oktober vil vi annoncere de næste skridt i 2025 på denne rejse til hjertet af San José galjon."

