FN støtter Maltas WreckLife-projekt 

WreckLife-projektet, som har til formål at bevare skibsvrag omkring de maltesiske øer og bruge teknologi til at bringe dem ud til en bredere offentlighed end scubadykkere, er blevet godkendt af FN Ocean årti, havbevaringsinitiativet frem mod 2030.

WreckLife drives af Heritage Maltas Underwater Cultural Heritage Unit (UCHU), som siger, at dets mål er at uddybe "det indviklede forhold mellem historiske vrag i maltesiske kystfarvande og deres omgivende havmiljøer".

Maryland bombefly i maltesiske farvande (John Wood / Heritage Malta)

WreckLife er beregnet til at løse udfordringerne ved vragnedbrydning og dets indvirkning på marine organismer og økosystemer, siger UCHU. Programmet involverer et team af tværfaglige eksperter, herunder mange baseret på University of Malta, udvikling af nye vragforskningsmetoder og udgivelse af artikler med åben adgang om deres resultater.

Ved hjælp af en "Explore, Record and Share"-tilgang undersøges virkningerne af klimaændringer, således at fremtidig nedbrydning af undersøiske kulturarvssteder kan forudsiges og forhindres eller omgås.

Heritage Malta siger, at det har udviklet en række initiativer til at dele sine undervandsfund med offentligheden. Dens Virtuelt museum inviterer folk til at udforske historiske steder fundet i maltesiske kystfarvande og gengivet online, mens Dive Into History 360-programmet bruger højopløselige virtual reality-oplevelser til at nå publikum i skoler og andre uddannelsescentre, konferencer og gennem både lokale og internationale begivenheder.

Svampvækst på destroyeren HMS Southwold (Arv Malta)

"FN's godkendelse af projektet understreger vigtigheden af ​​at bevare undervandskulturarven på verdensplan," siger Heritage Malta. "Skibsvragene i vores have studeres som økologiske øer, der kombinerer arkæologiske metoder med biologisk forskning, der omfatter sedimentprøvetagning, temperaturkortlægning og lysmålinger.

"Videnskabelige dykkeroperationer såvel som andre undersøiske teknologier bruges til overvågning og dataindsamling, hvilket giver højopløsningsdata til hidtil uset indsigt i den økologiske dynamik omkring disse undervandsarkæologiske steder."

Junkers Ju88 flyvrag (John Wood / Heritage Malta)

5 kunstige rev

I mellemtiden, hvis du troede, at Malta allerede så ud til at have en generøs tildeling af dykkervenlige vragpladser sammenlignet med de fleste dele af Middelhavet, ser det ud til, at der stadig er brug for langt flere kunstige rev.

Eksperter har fundet ud af, hvilke fem steder der ville være bedst egnede til at placere et sæt af sådanne fiske- og dykkerattraktioner, ifølge Malta i dag.

Ambjent Malta, det regeringsorgan, der er ansvarligt for at bevare og forbedre Maltas naturressourcer både på toppen og under vandet, udtænker en femårig handlingsplan for at introducere revene fem steder i beskyttede havområder samt en 10-årig plan for at forlænge udbredelsen .

Dets mål er både at forbedre Maltas marine biodiversitet og at omdirigere dykkere og snorklere til nye områder som en måde at lette presset på eksisterende steder.

Selvom der i årenes løb har været mange bevidste udslyngninger af fartøjer for at danne kunstige rev, siges kun én specialbygget revstruktur til dato at have været indsat på de maltesiske øer – for 20 år siden ved St. Julian's, lige nord for hovedstaden Valletta. .

En betydelig stigning i artsdiversiteten siges at være sket på og omkring stedet inden for fire år.

