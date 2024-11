Vragdetektiver afslører torpederet WW1-bevæbnet damper

Forskere har fundet, hvad de mener er vraget af HMS Stephen Furness, en WW1 bevæbnet ombordstigningsdamper sænket i 1917 i Det Irske Hav.

Opdagelsen er en del af projektet "Towards a National Collection" fra UKRI Arts & Humanities Research Council (AHRC), et initiativ designet til at forbinde separate samlinger på britiske museer, gallerier, biblioteker og arkiver til et permanent netværk.

Opsporing Stephen Furness med i et af fem delprojekter: det treårige, £2.9 mio Unpath'd Waters samarbejde mellem 25 britiske organisationer ledet af Historic England (HE).

Foto postkort af Gibson, der viser Stephen Furness

Den 88 meter lange dampskib var blevet bygget i West Hartlepool som et passagerfartøj for Tyne Tees Steam Shipping Co, opkaldt efter dets formand og søsat i 1910 til at transportere op til 370 passagerer mellem Newcastle og London.

Stephen Furness blev en Royal Navy bevæbnet ombordstigningsdamper, da 1. verdenskrig brød ud, og tjente på ruten til Murmansk i Rusland. Sådanne skibe havde til opgave at gennemtvinge blokader ved at opsnappe og boarde fremmede fartøjer.

Hun var på vej fra Lerwick til Liverpool til reparation den 13. december 1917, da hun blev set af den tyske ubåd UB-64 i North Channel, 16 km øst for indsejlingen til Strangford Loch og vest for Isle of Man.

En enkelt torpedo fangede hende mellem bro og tragt, hvilket resulterede i en kedeleksplosion. Skibet sank på kun tre minutter, før hendes redningsbåde kunne blive søsat, hvilket forårsagede døden for 95 besætningsmedlemmer og seks officerer. Kun 12 mænd overlevede.

90 m dyb

Multibeam sonar-scanningsdata indsamlet af Bangor Universitys forskningsfartøj Prins Madog blev brugt til at analysere dimensionerne af en række vragpladser i regionen, og disse oplysninger blev kombineret med arkivressourcer såsom krigsjournaler fra tyske U-både.

Det 35 m lange forskningsfartøj Prince Madog (Bangor University)

Holdet studerede også simuleringer af vind- og tidevandsforhold på tidspunktet for forliset for at spore skibets sidste øjeblikke, baseret på spredningen af ​​fire lig, der var blevet fundet langt væk langs kysten af ​​North Wales.

Resultaterne antydede, at meteorologiske optegnelser og hindcast-modeller kunne bruges oftere til at hjælpe med at lokalisere manglende fartøjer, når anden positionsinformation var begrænset.

Vraget ligger 90 m dybt og blev tidligere antaget at være fra det svenske fragtskib Maja, torpederet med tab af ni menneskeliv en måned før krigen sluttede. Forskerne mener nu at have lokaliseret Maja's forbliver et par miles længere mod syd.

"Den sandsynlige identifikation af HMS Stephen Furness er et strålende og bevægende eksempel på potentialet i Storbritanniens maritime arvedata og et vidnesbyrd om Unpath'd Waters' teams samarbejde og fremragende detektivarbejde,” kommenterede HE's Barney Sloane, Unpath'd Waters' hovedefterforsker.

“Storbritanniens maritime arv er utrolig rig, og vores projekt havde til formål at udforske, hvordan vi kan få adgang til, linke og søge denne arv på nye måder for at skabe ny viden og historier. Dette resultat er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvor vigtig en sådan indsats vil vise sig at være."

Kort, der viser vragets placering, den registrerede U-båds position på tidspunktet for angrebet, og hvor de overlevende søfolk blev samlet op (Bangor University)

Opløste barrierer

"Denne bemærkelsesværdige opdagelse viser, hvad der kan opnås, når kulturarvsorganisationer går sammen for at skubbe udviklingen af ​​en inkluderende, samlet, tilgængelig, interoperabel og bæredygtig britisk digital samling frem," sagde På vej mod en national samling's programdirektør Rebecca Bailey.

“Towards a National Collection handler om at forbinde og åbne adgang til britisk arv – for alle, ikke kun akademiske forskere. Vi ønsker at opløse barriererne mellem mennesker, samlinger og forskning – store og små, videnskabelige og kulturelle, nationale og regionale.

"De fire sømænd, der skyllede op på kysten af ​​det nordlige Wales, gav mulighed for at bruge innovative videnskabelige analyser til at informere vores teori om vraget. Det er dog vigtigt at se på det større billede her; uanset hvor vraget af HMS Stephen Furness endte, var det fire mænd ud af over hundrede, der mistede livet, da skibet sank.

"Det er let at blive viklet ind i spændingen ved at lede efter et tabt skibsvrag, men det er også vigtigt at huske den menneskelige tragedie, der er uløseligt forbundet."

En anden modelleret udsigt over vraget (Bangor University)

