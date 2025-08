Vragdykker Mazraani død på Atlanterhavsekspedition

Den kendte amerikanske tekniske dykker Joe Mazraani er død efter et vragdykning i Atlanterhavet mere end 300 km ud for USA's nordøstlige kyst.

Mazraani, 48 år og bosiddende i New Jersey, dykkede med en gruppe fra sin båd. Tenacious den 29. juli, hvor han angiveligt gennemgik en medicinsk nødsituation. Andre dykkere hjalp ham tilbage til båden og forsøgte livreddende foranstaltninger, men det lykkedes ikke at genoplive ham.

Båden ankom til New Bedford, Massachusetts tidligt den følgende morgen, og statsligt og lokalt politi samt den amerikanske kystvagt iværksatte en efterforskning.

"Selvom vi vælger at holde detaljerne private, har vi i øjeblikket ingen grund til at mistænke dykkerfejl eller udstyrsfejl," udtalte Mazraanis partner Jennifer Sellitti på vegne af deres New Jersey-baserede firma Atlantic Wreck Salvage. Tenacious"Alt tyder på en medicinsk nødsituation."

Gruppen havde dykket på den østlige kant af Georges Bank, velkendt blandt amerikanske tekniske dykkere, og udforsket et uidentificeret skibsvrag, de kaldte "Big Engine Steamer".

Vragekspeditioner

Mazraani var kendt som maritim historiker såvel som teknisk dykkerudforsker. Han blev født i Libanon, emigrerede til USA som 15-årig og blev senere forsvarsadvokat. Han havde også været dykker siden midten af 1990'erne og dykket ved enhver lejlighed i vrag ud for New York, New Jersey og Massachusetts.

Han var trimix- og rebreather-dykker i åbent kredsløb, havde også licens som bådkaptajn og havde udstyret den 14 meter lange dykker. Tenacious til dyb efterforskning af vrag.

Han havde ledet ekspeditioner for at dykke i U-550, det sidste dykkelige tyske ubådsvrag i Nordatlanten, og Andrea Doria samt at deltage i andre ture til så ikoniske dybvrag som Lusitania og Britannic, hvor han blev krediteret for at have fundet klokken i 2019.

Kun få uger før Mazraanis død, Tenacious holdet havde gjort en betydelig opdagelse på det 70 meter dybe Andrea Doria, det italienske linjeskib, der sank i 1956, og som senere forsøgte at bjærge en 1.5 meter høj gyrokompasrepeater fra broområdet.

Mazraani havde lokaliseret den fastklemte genstand på det første dyk på ekspeditionen den 11.-14. juli, og det havde taget ham og dykkerkollegaen Chris Ogden fire dyk i et lukket rum at få den løs og hæve den.

"Det ville have været umuligt at få denne genstand op til overfladen uden Maz og Chris' teamwork og ihærdighed," udtalte Bjærgning af AtlanterhavsvragDykkerne havde også fundet et koøje, en lys og velbevaret keramik på turen.

'Større end livet'

Tenacious Vragets ekspeditioner er blevet nedskrevet i bøgerne Hvor dykkere tør: Jagten på den sidste ubåd af Randall Peffer og Farlige lavvandede områder, på jagt efter spøgelsesskibene fra Cape Cod af Peffer og Eric Takakjian.

Joe Mazraani med Jennifer Sellitti (New Jerseys offentlige forsvarskontor)

"Joe Mazraani var større end livet," sagde Sellitti. "Han var venlig, medfølende og generøs. En mentor og en elev, en ven, en bror, en søn og en partner."

"Uanset om man kører ombord på D/V" Tenacious... enten det var at dykke ned i dybt og farligt vand eller forsvare sine klienter i retten, krævede Joe det bedste fra alle omkring sig. Nogle gange krævede han det gnavent – men han krævede det altid ved at vise sit eksempel.”

"Han levede hvert øjeblik fuldt ud, uden at gå på kompromis. Han ville ikke dø mens han gjorde det, han elskede – det ville ingen af os. Han ville overleve det, blive gammel mens han gjorde det. Men når man lever på kanten, skubber kanten sig nogle gange tilbage."