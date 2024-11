Vragdykkere ærer flyvere fra 2. verdenskrig på hver side af Canada

To andre verdenskrigs bombevrag i Canada er blevet mindes af dykkerhold. Begge fly styrtede ned og sank i 1943, blev genopdaget i 2022 - og i hvert tilfælde er kun ét lig fra deres fire mand store besætninger nogensinde blevet fundet.

På Canadas vestkyst er dykkere fra Underwater Archaeological Society of British Columbia (UASBC) lagde en 90 kg betonplade den 9. november for at markere den 26 m dybe placering af et RAF træningsfly, der styrtede ned i Stillehavet nær Vancouver Island. De hentede også navigatørens kompas, som havde ligget på havbunden, til konservering.

Navigatorens kompas (UASBC)

Handley Page Hampden P5433 medium bombefly fra RAF Operational Training Unit 32 lettede fra en RCAF-flyveplads ved Patricia Bay (som nu er Victoria International Airport) sidst på eftermiddagen den 14. marts 1943.

Flybesætningen bestod af to australiere, piloten P/O Allan Hunt og navigatøren P/O Reginald Manttan, og de canadiske trådløse operatører/skytter P/O Grant Hall og Sgt Howard Piercy.

En Handley Page Hampden bombefly (RAF)

Deres rutinemæssige træningsflyvning var beregnet til at gøre det muligt at øve sig i at flyve lavt over Stillehavet og senere at flyve om natten, men omkring kl. 5.30 blev flyet set gå i et spin i en højde af 450 m og dykke lodret ind i Saanich Inlet. Alle fire flyvere blev dræbt, selvom kun P/O Hunts lig nogensinde blev fundet.

De vidt spredte rester blev opdaget i 2022 af dykkeren Lyle Berzins, mens han var ude og filme blæksprutter. Da UASBC-dykkere undersøgte nærmere, fandt de propeller, en motor, landingsstel, kompasset og støvlesåler.

Landingshjul (UASBC)

Propel (UASBC)

Det tog betydelig forskning af holdet at indsnævre den særlige Handley-Page Hampden fra de 104, der havde været stationeret ved Patricia Bay under 2. Verdenskrig, fordi ikke færre end 26 af dem var styrtet ned.

UASBC dykkerteamet (UASBC)

Hampden tomotorede medium bombefly skulle efter sigende have fået et ry for motorfejl. Det havde tjent i de tidlige stadier af krigen i Europa, primært opereret om natten, men blev pensioneret af RAF Bomber Command i slutningen af ​​1942, da firemotorede tunge bombefly blev foretrukket til razziaer. Se en 3D model af en del af vragpladsen.

Bombardier æske

Flyvraget på den østlige side af landet, en Royal Canadian Air Force B-24 Liberator, ligger 40 meter dybt i den 56 km lange Gander Lake, i centrum af øen Newfoundland. En "bombardierkasse" blev for nylig hentet frem for at blive vist på et luftfartsmuseum i byen Gander.

Et identisk mærket B-24 bombefly (Library & Archives Canada)

Bomberen, betegnet 589 D, styrtede ned kort efter take-off den 4. september 1943, også som følge af motorfejl, og dræbte alle fire besætningsmedlemmer: Pilot Wing Commander JM Young, Squadron Leader John Grant MacKenzie, Flying Officer Victor Bill og Leading Flymand Gordon Ward. Kun MacKenzies lig kunne gendannes fra det omvendte vrag af hardhatdykkere på tidspunktet for styrtet.

Flyet blev lokaliseret gennem sonar-scanning og ROV i 2022, efterfulgt af udforskning på scuba ved Shipwreck Preservation Society of Newfoundland & Labrador (SPSNL) dykkere ledsaget af et dokumentarfilmhold. Kun vingerne, forreste skrog og landingsstel kunne lokaliseres, og senere en propel.

Neil Burgess, formand for samfundet, deltog i både de indledende og de seneste dyk, som han over for CBC beskrev som den "uhyggeligste dykning, jeg nogensinde har lavet" på grund af flyets skala og den ultralave sigtbarhed.

Bombefrigivelsesintervalkontrolboksen, fundet i den åbne næse (Maxwel Hohn / SPSNL)

Bombardierboksen, ellers kendt som kontrolboksen for bombefrigivelsesinterval, var kun fastgjort til flyets næse med ledninger. Den faldt væk, da Burgess skar den fri, hvilket reducerede sigtbarheden endnu mere, da han blev tvunget til at famle i dyndet for at finde den - hvilket han til sidst gjorde.

Men han understregede, at vraget var blevet behandlet med "den største respekt", uden at der var gjort andre forsøg på at forstyrre det.

Memorial University of Newfoundlands arkæologiske afdeling var ved at rense og konservere kassen til udstilling på Gander's Nordatlantisk Luftfartsmuseum.

