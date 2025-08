Vragjægere søger én damper, finder en anden

at 9: 34 am

Et vrag fra det 19. århundrede er blevet opdaget i Fox River ved Oshkosh i Wisconsin – ikke den båd, som scanningsholdet havde forventet at finde, men en båd bygget på de samme værfter.

Medlemmer af Wisconsin Underwater Archaeology Association (WUAA)) udførte en fem timers højopløsnings sonarundersøgelse som en del af Wisconsin Historical Societys Maritimt bevaringsprogram.

Tidligere undersøgelser havde været små og lokaliserede, så holdet forsøgte at kortlægge alle mulige vragsteder i den 4 km lange strækning af floden, der munder ud i Winnebago-søen.

Deres DeepVision-sonar ville gøre det muligt at dække hele flodens bredde på 150 meter i én passage, og at afbilde interessante objekter i ekstremt høj opløsning.

LW Crane blandt andre dampbåde på Mississippi-floden omkring 1872 (Murphy Library Special Collections)

Efterforskerne håbede at finde en forsvunden damper kaldet Berlin By, bygget i 1856 og kendt fra historiske optegnelser for at være sunket i den strækning af floden. Skibet blev brugt til at transportere passagerer og fragt mellem Berlin og Oshkosh og var 30 meter langt med en bredde på 5.5 meter.

I november 1870 havde den ligget for anker nær Oshkosh-bådværftet for at blive overhalet om vinteren, da der opstod brand ombord. Ankerkæden måtte skæres over, hvilket efterlod Berlin By at drive nedstrøms, mens den brændte til vandlinjen, før den sank.

Uden for det planlagte eftersøgningsområde fandt holdet et delvist nedgravet skrog, men det var omkring 27 meter langt og 7 meter bredt, med en stævn, der siges at ligne stævnen på en Great Lakes-skonnert – et fartøj med et fladbundet skrog og en for- og agterrig med mindst to master.

De tror, det er LW-kran, endnu en tømmerdamper bygget på de samme Berlin-bådværfter som Berlin By men i 1865. Det vides også, at den brændte ned til vandlinjen og sank ved St. Paul Railroads bedding i Oshkosh i 1880.

Det mulige vrag af LW Crane

Slippen blev fundet næsten umiddelbart på den anden side af floden fra vragets placering, mens stensænkekedler fra St. Paul Railroad-broen kun lå omkring 100 meter væk fra den.

Holdet håber at kunne dykke på stedet, selvom de siger, at sigtbarheden er så dårlig, at flere detaljer og skala sandsynligvis kan udledes fra sonarundersøgelser i høj opløsning.

Floden indeholder store mængder naturligt affald såsom træer, træstammer og store sten samt dele af båddokker, sænkekedler og små fiskerbåde. Et andet objekt, der blev fundet under undersøgelsen, kunne have været en del af en gammel bro – eller stævnen af en tidlig hjuldamper Menasha, forladt i 1861.

Holdet undersøgte også et lavvandet vragsted, der blev fundet i 2016, og som opkaldte Kevins vrag efter en af funderne, Kevin Cullen. Yderligere eroderet er det stadig uidentificeret, men det menes ikke at have været det, der Berlin By fordi det var kendt, at damperen var drevet nedstrøms.

I maj i år Divernet rapporterede om hvordan WUAA havde dykket og identificeret og JC Ames, en af de kraftigste slæbebåde, der nogensinde har arbejdet i De Store Søer, i Lake Michigan.