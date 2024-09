Vragjægere løser endnu et Great Lakes-mysterium

Siden 1980'erne har mange dykkere taget udfordringen op med at finde vraget John Evenson i Lake Michigan udsender en dykkerklub endda en belønning på $500 - men først nu er dampslæbebåden, der blev tabt i 1895, blevet opdaget - på kun 13 m vand.

Maritime historikere Brendon Baillod og Robert Jaeck, der allerede er kendt for at have lokaliseret to historiske Great Lakes-vrag i de sidste to år, arbejdede tæt sammen med Wisconsin Historical Society og indsnævrede søgeområdet ved hjælp af moderne avis og kaptajnens egne beretninger, før de anvendte deres højopløselige sidescan-ekkolod til opgaven.

De havde sat tre dage af fra den 13. september til jagten, men deres forskning havde været så nøjagtig, at det kun tog fem minutter at finde mærket, fire miles nordøst for Algoma nær Green Bay.

Vragjægerne Baillod og Jaeck ved siden af ​​førstnævntes båd (Brendon Baillod)

John Evenson kedel skilte sig ud på scanningen (Brendon Baillod)

Det, der havde vist sig på DeepVision Little Eye-ekkolodsskærmen, var en stor kedel, og da parret indsatte deres ROV, afslørede det også skroglejet med kæmpe propel, dampmaskine og forskellige andre maskiner.

Den massive dampkedel (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Undervandsarkæologen i Wisconsin, Tamara Thomsen, ankom dagen efter med dykkeren Zach Whitrock for at undersøge, dokumentere og bekræfte identiteten af ​​vraget, Baillod og Jaeck havde rapporteret. Ud fra 2,000+ højopløselige billeder taget af dykkerne skabte Whitrock en 3D-fotogrammetrimodel.

Stillbillede af fotogrammetrimodel af John Evenson (Zach Whitrock)

Opkaldt efter bygherren

Den 16 m dampdrevne tømmerslæbebåd var blevet bygget John Evenson i Milwaukee i 1884 og opkaldt efter ham selv. Brugt hovedsageligt til at slæbe skibe ind i og gennem Sturgeon Bay Ship Canal, såvel som til at redde skibsvrag, i de senere år slæbte den pramme af sten fra Laurie Brothers' stenbrud i Sturgeon Bay til Wisconsins søhavne.

John Evenson omkring 1890 (Brendon Baillod høflighed Harold J Benash familie)

Den 5. juni 1895 blev den John Evenson havde netop gennemgået kedelreparationer, da dens kaptajn John Laurie besluttede at reagere på en anmodning og bugsere gennem kanalen et betydeligt større fartøj, dampprammen Jeg Watson Stephenson og dets to datterselskaber skonnert-pramme. Søen var barsk under kraftig vind.

Jeg Watson Stephenson, som kæntrede John Evenson (C Patrick Labadie samling)

Mens du forsøger at tage linjen John Evenson krydsede den hurtigt bevægende prams stævn, som fangede den i agterstavnen. De John Evenson blev svinget hen over det andet fartøjs stævn og kæntret og sank inden for tre minutter.

Kaptajn Laurie og fire af besætningen blev slynget i vandet og senere reddet, men brandmanden Martin 'Baldy' Boswell, som havde sovet under dæk, kunne ikke reddes.

Tænkte bedre over det

I 1897 besluttede brødrene Laurie at bjærge slæbebåden og hyrede en båd til opgaven, men fordi de allerede havde modtaget en forsikringsudbetaling, stod de over for udsigten til en skadelig tvist med forsikringsselskabet og efterlod til sidst vraget, hvor det lå, dens maskineri intakt.

Propellen (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Forliset var blevet rapporteret bredt på det tidspunkt, men detaljerne i vanddybden ser ud til at have varieret meget, fra mellem 15m til 90m, hvilket forvirrede søgende gennem årene.

Nu er planen, at vraget skal nomineres til USA National Register of Historic Places og stillet til rådighed for sportsdykkere at besøge.

Baillod og Jaeck er medlemmer af Wisconsin Underwater Archaeology Association, som opfordrer til deling af skibsvragfund med offentligheden.

Vragjægerne stod for at finde de intakte rester af skonnerten Trinidad i Lake Michigan i juni 2023, som rapporteret om Divernet, samt skonnerten Margaret A Muir et år senere.

Udforske fotogrammetri model af John Evenson.

