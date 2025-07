Fund af japansk destroyer fra 2. verdenskrig omskriver historien

I endnu et gennembrud inden for maritim historie, vraget af den kejserlige japanske flådes destroyer Teruzuki, der gik tabt under den brutale Guadalcanal-kampagne under 2. verdenskrig, blev opdaget den 10. juli i Iron Bottom Sound af et hold ledet af Ocean Exploration Trust ombord på udforskningsskibet. Nautilus.

Skibsvraget blev fundet mere end 800 meter dybt ud for Cape Esperance på øen Guadalcanal ved hjælp af avanceret kortlægning fra University of New Hampshires ubemandede overfladefartøj. DriX før de blev udforsket af ROV'erne Hercules og Atalanta.

japanske flåde Teruzuki (Skinnende måne), en Akizuki-klasse destroyer, havde kun været i tjeneste i tre måneder, da hun døde. Bevæbnet med kraftige 100 mm dobbeltfunktionskanoner var det 134 meter lange fartøj kontreadmiral Raizo Tanakas nye flagskib under hans forsyningsture med "Tokyo Express". Hun var oprindeligt designet til at beskytte skibe mod flyangreb.

Teruzukis søsterskib IJN Akizuki (Kure Maritime Museum)

Tidligt om morgenen den 12. december 1942, da IJN Teruzuki beskyttede forsyningsskibe ud for Guadalcanals nordkyst, de amerikanske patruljebåde PT-37 og PT-40 opfangede konvojen.

De små fartøjer ramte Teruzuki agterud med et par Mk-8 torpedoer, hvilket ødelagde dens ror, satte skibet i brand og satte det i brand. Timer senere sænkede en massiv eksplosion destroyeren.

Ni af besætningsmedlemmerne omkom, men 197 blev reddet af ledsagende destroyere, mens yderligere 156 var i stand til at svømme til Guadalcanal.

Udsigt over IJN Teruzuki (Ocean Exploration Trust)

Vraget ligger 800 m dybt (Ocean Exploration Trust)

Bounce-dive

Et indledende bounce-dyk blev udført for at kontrollere en anomali, der blev identificeret under kortlægningsoperationer på lavt vand, inden ROV'erne gik ned for at undersøge vragstedet og tage billeder af skibet.

"Japanske planer for flådefartøjer blev holdt meget hemmelige under krigen, så meget at der ikke blev fundet historiske billeder af dem." Teruzuki "eksisterer i dag," udtalte Ocean Exploration Trust. "Denne undersøgelse er det første kig nogensinde på fartøjet for denne generation."

Eksperterne bemærkede først den kollapsede og flade stævn, der hældede mod bagbord. De forreste "superfyrende" kanontårne var intakte, men rettet i den forkerte retning – mod himlen – og længere tilbage var meget af overbygningen faldet ned til den ene side.

Stævnen, vippet på siden (Ocean Exploration Trust)

ROV'en Hercules fremhæver forreste kanontårne, der vender mod himlen (Ocean Exploration Trust)

Det er bemærkningsfuldt, at der blev set ueksploderede dybdebomber ved den adskilte og kollapsede 18 meter lange agtersektion, som lå mere end 200 meter fra det primære vragsted.

Dette indikerede, at eksplosionsanordningerne ikke havde været ansvarlige for at sprænge agterstavnen af, som tidligere antaget, men at den var brækket af enten som følge af torpedoangrebene eller da skibet var ved at synke.

ROV Hercules oplyser den afmonterede agterstavn (Ocean Exploration Trust)

Dybdebomber på dæksrælingen på den intakte agterstavn (Ocean Exploration Trust)

Japanske eksperter, herunder Dr. Jun Kimura fra Tokai Universitet og Hiroshi Ishii fra Kyoto Universitet, var i stand til at bekræfte vragets identitet gennem strukturel analyse og historisk korrelation.

Jernbundslyd

Iron Bottom Sound var skueplads for fem store søslag, der resulterede i tab af mere end 20,000 menneskeliv, 111 flådefartøjer og 1,450 fly mellem august og december 1942. Det blev opkaldt efter resterne spredt ud over havbunden, som stadig blev fundet.

Færre end 100 af disse amerikanske, japanske, australske og newzealandske militærskibe og -fly er blevet lokaliseret indtil videre, men alle menes at ligge inden for et område på 46 x 74 km, op til 1,400 m dybt.

Opdagelsen var en del af den 21 dage lange ekspedition under ledelse af Guadalcanal Maritime Archaeology til Iron Bottom Sound, støttet af NOAA Ocean Exploration, Salomonøernes regering og institutioner fra Japan, Australien, New Zealand og USA.

Teruzuki var det 12. vrag, der blev udforsket under ekspeditionen, som sender sine dyk liveUdover den skelsættende opdagelse af den afskårne bue af USS New Orleans (resten af krydseren nåede sikkert tilbage til USA!), rapporteret for nylig den Divernet, har holdet også udforsket vrag, herunder USS Northampton og USS Vincennes.

