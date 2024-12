20 minutter med verdens største fridykker

Han har længe nydt den status, men først nu når ALEXEY MOLCHANOV ud til et bredere globalt publikum gennem den nye 90 min dokumentar. Fridykker. Hans projekt om at slå alle fem sportens dybderekorder i 2023 gav en overbevisende plot-hook – men med alt hans ansvar, begynder han at spille det mere sikkert? Han diskuterer det med Steve Weinman - såvel som muligheden for at tilføje yderligere 10m dybde til disse verdensrekorder

Kunne du lide at se Freediver?

"Jeg elskede filmen meget. Jeg synes, det viser atmosfæren meget, meget godt, det viser sportens skønhed, nogle farer ved sporten, så folk forstår, hvad de kan gøre, hvis de bliver fridykker – de kan have eventyr, de kan lære at bevare roen og slap bedre af, men det viser også, at der er nogle farer, og hvorfor det er en holdsport – der skal altid være nogen til at sørge for sikkerhed for dig, når du er under vand.

"Jeg synes, det er en rigtig godt lavet film - jeg elskede den."

Er det en nøjagtig afspejling af dit liv?

"Jeg vil sige ja, det er en nøjagtig afspejling af mit liv. Selvfølgelig er det kun en del af mit liv, der er ikke tid nok i en film til at afspejle et helt liv, men konkurrencer er en stor del af mit liv. Det dykker ikke dybt ned i mit arbejdsområde – alt, hvad jeg gør for at udvikle fridykkerfællesskabet, som er noget, jeg gør uden for sporten.

"Sporten er en stor del af mit liv, at rejse og konkurrere, men på samme tid, baseret på min mors [Natalia Molchanovas] arv, hendes uddannelsessystem, hendes uddannelsesmetode, fokuserer jeg meget på at udvikle fridykkersamfundet, bevægelse.

"Dette er lidt uden for filmen, men det er mit fokus, min passion. Jeg elsker at sørge for, at der er flere og flere professionelle skoler rundt om i verden, der er i stand til at lære folk at fridykke sikkert."

Har du set filmen med din familie [hustru Elena og søn Max] endnu?

"Ikke endnu. Jeg så den i Los Angeles, og det var en fridykkergruppe – vi havde 200 mennesker til at komme og se en lukket visning af filmen, og det var kun fridykkere og venner fra hele USA. Nogle mennesker kom fra New York, nogle kom fra Miami og min søster, som nu er i London. Ja, det er godt spredt rundt i verden, og jeg rejser hele tiden – jeg er nu i Dubai, hvor vi har et lokalsamfund af fridykkere, der har set det.

"Også, fordi den er udgivet i USA nu, og rettighederne ikke er over hele verden, venter mange medlemmer stadig på, at denne film bliver udgivet i dele af Europa eller Asien osv."

Jeg spekulerede på, hvad din søn ville tænke om det?

Molchanov og hans søn Max (Paramount Pictures)

"Max, min søn, han elsker vand, og han er fire år om en måneds tid. Vi svømmer sammen og dykker sammen. Nogle gange ser han optagelser af konkurrencen, og han vil sige: 'Jeg vil dykke med far, jeg har også en maske' – han har en maske og svømmefødder, og jeg venter på, at han bliver lidt ældre, så vi kan dykke længere sammen, og jeg er sikker på, at han vil elske det.”

Kunne du tænke dig at se ham have den samme slags karriere, som du har haft?

”Nej, jeg tror ikke, jeg ville presse ham til at have den samme karriere som mig, slet ikke. Alt, hvad jeg kan gøre, er bare at vise ham denne sport og lære ham, så han har evnerne. Dette er noget, jeg kan dele rigtig godt og sørge for, at han bare lærer af det, og det kan være en lektie, som han kan bruge til ethvert andet område af sit liv i fremtiden.

“Min mors tilgang til mig var, at hun viste mig en masse forskellige aktiviteter, som jeg kunne teste, og hun lod mig vælge, hvad jeg kunne tænke mig.

“På et tidspunkt, da jeg var 11 eller 12, havde jeg svømmet siden jeg var tre år gammel og spillet violin siden jeg var fire, og jeg klarede begge dele rigtig godt. Så min mor sagde se, hvad vil du fortsætte med? Nu er det tid til at vælge, om det skal være vandsport eller musik.

"Så valgte jeg vandsport, ikke sandt, men jeg har dette eksempel til min mor, at hun havde taget mig med til alle disse klasser - og det var også skaktimer og bordtennis og tennis osv. og noget kampsport. Så du kan bare give dine børn lov til at gøre alle disse ting og vælge at finde deres passion.

"Så jeg fandt min passion i fridykning, men jeg ved ikke, hvad min søn vil gøre. Jeg vil bare vise ham en masse ting og lade ham bestemme."

Fik filmen dig til at tænke anderledes om dig selv på nogen måde?

"Ja, jeg synes, at det altid er indsigtsfuldt at se sig selv fra siden. For mig er det meget naturligt at skubbe grænserne og risikere, og i min stræben efter at slå flere verdensrekorder skubber jeg nogle gange lidt for langt.

”Og det at kunne se det her fra siden og lytte til historien ud fra instruktørens syn, og hvordan han forklarer det, det synes jeg altid er indsigtsfuldt. Det er som om jeg ser, hvordan det ser ud, når det er sat sammen dramatisk, dette billede og så optagelser fra mine blackouts. Ligesom en simpel optagelse fra konkurrencen er det ikke så dramatisk, som hvis det i det mindste er gjort i kommentaren, hvilket gør det meget mere dramatisk.

"Det får mig til at tænke igen, vil jeg presse så meget? Måske vil jeg prøve at være lidt mere sikker og ikke at stresse mine venner og familie med disse mislykkede dyk! Så det får mig til at tænke over det, men jeg ved ikke, om det virkelig vil ændre mig. For at lave verdensrekorder er jeg nødt til at skubbe, jeg er nødt til at udforske mine grænser, lære af det og justere i overensstemmelse hermed ved at finde disse mangler.

"Så ja, det er interessant, og jeg tror, ​​det får mig til at tænke over disse ting."

Jeg fik bestemt beskeden fra filmen, at du begyndte at tænke på at blødgøre din tilgang, med familien i tankerne, i forhold til måske at være mere sikkerhedsbevidst end tidligere. Er det fair?

Alexey Molchanov i sin karakteristiske gulddragt (Paramount Pictures)

"Det er rimeligt, ja. Også på grund af min søn. Da jeg dykkede før, tænkte jeg ikke så meget på sikkerhedsdelen. Jeg var selvfølgelig altid forsigtig, og jeg ville kun tage risici, hvis jeg havde et godt supportteam – læger, sikkerhedsdykkere osv. – men når man har børn, er det en ekstra tanke: OK, vil jeg presse lige så hårdt eller er jeg sikker på, at jeg vil overleve dette dyk og komme sikkert tilbage?

“Så i de sidste par år begyndte jeg bestemt at tænke anderledes på dyk, og det er svært. Jeg har nogle venner, der stoppede med at konkurrere, og de var ikke i stand til at arbejde med denne idé om, at når de har børn, hvordan fortsætter de med at risikere deres liv?

"Og i fridykning, hvis du ikke dykker til grænsen, er det sikkert, det er en sikker sport med det rigtige sikkerhedshold omkring dig, men når du presser på for verdensrekordene, så er det en lille smule mere risikabelt. Så generelt vil jeg sige, at ja, jeg er mere forsigtig lige nu, og men jeg vil ikke sige, at det gør mig bange for at skubbe til verdensrekordene – jeg føler stadig, at dette ønske i mig gør det.”

Er det stadig den CNF [Constant Weight No Fins] rekord, der virkelig ranker – du skal slå William Trubridges 102m rekord?

“CNF-pladen er helt sikkert derude, og siden vi afsluttede dokumentaren, arbejdede jeg altid på teknikken. Jeg er sikker på, at jeg vil være i stand til at lave denne plade inden for de næste, lad os sige, seks måneder. Jeg er klar, og så snart den nye sæson starter næste år, næste marts/april, vil jeg gå efter denne rekord.”

Så du ville stadig håbe på et tidspunkt at holde alle fem dybderekorder på én gang?

"Jeg tror, ​​at filmens hovedpointe, at holde alle fem rekorder på et år, primært var fordi jeg ikke fik lov til at konkurrere i 2022 [som russisk statsborger på grund af landets invasion af Ukraine], og så var jeg tilbage til konkurrencer i 2023, og målet var at få de verdensrekorder tilbage, som jeg havde tabt, fordi jeg ikke deltog. Derfor var det denne idé at få alle pladerne på samme tid

"Generelt tror jeg, at jeg ikke er så interesseret i alle fem plader på samme tid i de næste sæsoner – det ville være rart, og det vil jeg prøve at gøre, men jeg tror bare at få singleplader, som at få det nej Finner rekord i én sæson og måske en anden rekord i en anden disciplin – en eller to verdensrekorder på en sæson er rigeligt. Fem verdensrekorder på et år, det var super intenst.

"Denne dokumentar, det var så meget at rejse, så mange konkurrencer. Jeg tror for mig at føle, at jeg balancerer min indsats mellem sport, men også vokser i samfundet, jeg nyder at lave færre verdensrekorder. Disse fem rekorder var en stor indsats, og jeg tror, ​​at jeg i næste sæson vil nærme mig det på en mere afbalanceret måde og forsøge kun at gøre nogle få.

Men det var en meget pæn vinkel at have til filmens formål. Når jeg taler om ikke at være i stand til at konkurrere i 2022, undrede jeg mig over, hvordan det føltes at skulle konkurrere under et neutralt flag i 2023? Har det generet dig på nogen måde?

“Freeliving er en meget individuel sport, det handler mindre om hold og mere om individer, så det føltes fint, fordi vi alle konkurrerede som individer, og fællesskabet er fantastisk og støttende. Det var ikke noget, der virkelig føltes hårdt eller for negativt, så jeg synes, med støtte fra fællesskabet, det var fint.”

Det kan se ud for nogen, der ser Freediver, som måske ikke er bekendt med sporten, at selvom du er omgivet af mennesker, kan det være et ret ensomt eller isoleret liv. Synes du det er rimeligt?

"Jeg vil sige, at når man forfølger de rekorder, er det et lille samfund. Der er et enormt fællesskab af fridykkere, der nyder det som en sport, som en livsstilsaktivitet for eventyr, at nyde vandet, men selvom der kun er en meget lille gruppe mennesker, der vil have rekorderne, er det stadig et meget venligt fællesskab, og jeg føler en meget støtte.

"Jeg vil ikke sige, at jeg føler mig alene eller ensom - jeg vil sige, at i konkurrencer med alle mine medfridykkere føles det som en familie."

Kom du godt ud af det med Michael John Warren, direktøren for Freediver?

“Ja, jeg havde gode samtaler med ham, og jeg synes lige fra starten var en god kemi, og vi var i stand til åbent at diskutere alt om filmen. Jeg kunne bidrage med mine ideer, og jeg synes, det var en meget fin og samarbejdende proces. Så vi havde et godt forhold under filmen, og nu efter filmen er vi i kontakt, så ja!"

Hvad er din personlige yndlingsfridykningsfilm – eller måske er det denne?

"Hidtil er den vigtigste fridykningsfilm stadig Den Store Blå af Luc Besson, og det er fra 1988, men det er lavet ekstremt godt, det er smukt, kinematografien er fantastisk. Selv nu, hvis du ser det, er det noget, der giver dig denne indsigt i fridykning.

Freediver (Paramount Pictures)

"Jeg tror, ​​at et af de bedste øjeblikke i filmen er, når hovedhelten Jacques Mayol [spillet af Jean-Marc Barr] går for at dykke, og kameraet filmer og bevæger sig baglæns. Du kan se, hvordan denne fridykker nærmer sig platformen, hvor han skal dykke, og hvordan han allerede er i denne meditative zone. Så dette skud er unikt, jeg tror, ​​ingen andre var i stand til at vise den indre tilstand af fridykkeren, der nærmer sig dykket.

"Det var bare et fantastisk skud. Jeg så den for et par måneder siden – Den Store Blå er bestemt den ene, og jeg synes, det er på tide at lave endnu en spillefilm temmelig snart!"

Kunne du tænke dig at være med til det?

"Jeg ville helt sikkert elske at være involveret i den næste spillefilm, ja."

Hvordan ser du din egen fremtid ud over konkurrence – som instruktør?

”Allerede nu laver jeg flere ting sideløbende. Konkurrencefri dykning er en stor del af mit fokus lige nu, men også arbejdsmæssigt fokuserer jeg på at udvikle fællesskabet med min virksomhed Molchanovs, baseret på min mors metodologi og filosofi og træningsværktøjerne til at træne fridykkere. Vi uddanner fagfolk, så der er flere instruktører og flere skoler rundt om i verden.

"Så det er meget meningsfuldt at udvikle fællesskabet for mig, og jeg vil gerne sikre mig, at der er flere steder rundt om i verden, hvor du kan lære fridykning sikkert. Det er mit nuværende fokus. Jeg er sikker på, at vi vil gøre det i mange, mange år og bidrage til sporten på flere niveauer og også organisere begivenheder, så jeg tror, ​​at indholdsproduktion, måske at komme ind i kommentarer og lave nogle projekter inden for dette område af fridykning er noget, jeg er interesseret i.

“Fremtidige dokumentarer handler måske om konkurrencesport, men kan også dække den miljømæssige side af sporten – hvordan fridykkere kan bidrage til at løse miljøproblemer, hjælpe med oprydning, dyreobservationer osv. Der er meget at lave i fridykning, og jeg tror, i rollen som producer i fremtiden, det er noget, jeg interesserer mig for.

Til sidst, tror du, der er mulighed for et fysiologisk gennembrud, der kan gøre det muligt for fridykkere at gå væsentligt dybere i fremtiden?

“Jeg kan se, at jeg ville være i stand til at dykke dybere – lad os sige, jeg kan forstå, hvordan man laver 10 m dybere dyk. Jeg ville være nødt til at forberede mig, endda gerne bruge et par måneder mere på at forberede mig til rekorderne, og måske bare blive et sted, hvor dybden er bedre tilgængelig. Det er ikke let, det vil tage mig nogle år, måske et par år, måske fem år, men jeg kan se de 10 m.

"Og så, hver gang vi skubber grænsen, har jeg denne fornemmelse af: Kan jeg skubbe lidt mere eller ej? Denne No Fins-rekord eksisterede i syv eller otte år, og den blev ikke forbedret, så den viser, at OK, uden finner er det virkelig svært – vi kan måske forbedre os med 2m, med 3m, men 10m lyder vanvittigt.

"Men med monofinner, med bi-finner, kan jeg se det her - og jeg ved, at vi går dybere."

Alexey Molchanovs nuværende AIDA verdensdybderekorder: Variabel vægt (VWT) 156 m (28. marts 2024) Konstant vægt (CWT) 136 m (29. september 2023) Konstant vægt bi-finner (CWTB) 125 m (10. september 2024) Den afdøde Natalia Molchanova har haft verdensrekorden for statisk apnø på 9 min. 2 sek. i de sidste 11 år. Alexey Molchanov har sat 33 AIDA og CMAS og 1 Guinness verdensrekord og vundet 34 kombinerede guld, sølv og bronze individuelle og holdmedaljer ved verdensmesterskaber.

