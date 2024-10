Et dybt dyk med Kostas Thoctarides

Hvad skal der til for at lokalisere en ubåd, der er gået tabt i mere end otte årtier? Gennem omhyggelig forskning og en passion for historie annoncerede Kostas Thoctarides for nylig hans ottende undervragfund, HMS Soldat, som rapporteret om Divernet. Han deler nogle af sine erfaringer med undervandsudforskning i samtale med ROSS J ROBERTSON, med yderligere forskning af Dr. KONSTANTINOS GIANNAKOS

Hvert hjørne af hvert værelse var fyldt med tårnhøje, uordnede stakke af bøger og hylder stønnede under den rene vægt af ophobet viden. Nautisk kunst prydede væggene, præget af lejlighedsvis dykkerhjelm eller kompas af messing - tavse relikvier fra dybet.

At træde ind i denne forstadslejlighed i Athen føltes som at krydse ind i en anden verden, et helligt rum, hvor historie, udforskning og havet smeltede sammen. Luften syntes at hviske med havets mysterier.

Vragjægeren Kostas Thoctarides

Min vært tog imod mig med et elskværdigt nik, mens han pegede mod et langbord, der tydeligvis havde fungeret som et knudepunkt for utallige møder og dybe diskussioner. Hans varme, lette opførsel beroligede mig øjeblikkeligt, og snart begyndte vores samtale at flyde.

Da han behændigt hentede bøger frem fra hylderne eller producerede slidte mapper for at understrege en pointe, blev det klart: Jeg var i nærværelse af en, hvis enorme viden kun blev konkurreret med hans grænseløse passion for alt, hvad der er maritimt.

Det burde ikke være kommet som en overraskelse. Jeg talte trods alt til Kostas Thoctarides – en legende i det internationale dykkersamfund, hvis navn giver genlyd som de dybder, han har udforsket.

Dykkerlogbog

Kostas personlige dykkerlogbog fortjener at blive nedfældet som en national skat. Siden sit første dyk i 1986 har han udforsket utallige skibsvrag, herunder et imponerende antal ubåde. Især opdagede han i 1997 HMS Perseus, som var blevet ramt af en italiensk mine i december 1941 og nu ligger 52 m mellem de græske øer Zakynthos og Kefalonia.

Gennem ren forskning var han også den første til at identificere U-133, ramt af en græsk mine den 14. marts 1942, kort efter at have forladt den tyske ubådsbase i Salamis, nær Athen. Den hviler nu 72 m dybt ud for øen Aegina i den Saroniske Bugt.

Kostas' rejse ind i dybet begyndte efter at have gennemført en specialiseret uddannelse i blandet-gas dybdedykning i 1987, da han blev drevet ind i den krævende verden af ​​professionel dykning. Uddannet af prestigefyldte statsskoler i Storbritannien (HSE) og Frankrig (INPP & COMEX), avancerede han hurtigt til de højeste niveauer.

Thoctarides i hans tidlige dage som kommerciel dykker (Kostas Thoctarides)

Ved at omfavne banebrydende teknologier opnåede han certificering fra det berømte franske firma COMEX som pilot for den undervandsbåd Thetis for Nationalt Center for Havforskning, og som chef ROV-pilot.

Hans ekspertise har ført ham til at udforske og dokumentere hundredvis af skibsvrag fra det 20. århundrede, herunder historiske fartøjer som de hellenske destroyere Vasilissa Olga og Hydra, ubåden Katsonis, og det tidligere havforingsskib HMHS Britannic, søsterskib til Titanic.

Han har også udforsket vraget af den hellenske flåde, der hurtigt angriber torpedobåden P-25 Kostakos, som sank i november 1996 under flådeøvelser efter en kollision med passagerfærgen Samaina ud for øen Samos, med tab af fire besætningsmedlemmer.

"Et af de mest udfordrende dyk med blandet gas i min karriere fandt sted i 1996, under højdepunktet af den græsk-tyrkiske krise ved Imia-øerne," huskede Kostas. "Midt i øget spænding styrtede en græsk flåde AB 212 helikopter tragisk ned nord for øerne, med dens tre mand store besætning tabt på havet.

"Som en del af genopretningsoperationen dykkede jeg ned til en dybde på 96 m, og navigerede i politisk anspændt og fysisk turbulent farvand for at lokalisere og genvinde den sunkne PN21-helikopter," sagde han og understregede omfanget af hans erfaring med undervandsoperationer med høj indsats.

anerkendelser

Kostas er blevet hædret mange gange for sine tjenester til Grækenland. Tidligere minister for nationalt forsvar Gerasimos Arsenis roste ham personligt for hans bidrag, og det samme gjorde generalløjtnant Kapravelos, chef for den hellenske hærs generalstab, for genopretningen af ​​to forsvundne soldater fra Lake Vouliagmeni i 1993.

ROV-visning (Kostas Thoctarides)

I 1996 blev han igen anerkendt af den hellenske flådes generalstab og viceadmiral Paliogiorgos for sin kritiske rolle i genopretningen af PN21 helikopter. Samme år blev han endnu en gang hædret af viceadmiral Paliogiorgos for at lede eftersøgningen og genopretningen af P-25 Kostakosmangler mandskab.

Hans ekspertise har også givet ham anerkendelser ud over militæret. I 2003 tildelte det græske ministerium for transport og kommunikation, sammen med Air Accident Investigation and Aviation Safety Board, ham en ærespris for hans bidrag til at genoprette nedskudte fly i græske farvande.

I 1997 overrakte International Academy of Letters & Arts ham guldmedaljen og den prestigefyldte pris for dyd og mod. Derudover hædrede British Submarine Old Comrades Association ham i 2000 for at have opdaget Perseus.

Ubarmhjertig forfølgelse

Kostas er en dygtig forfatter og producent af film og tv-dokumentarer, med speciale i udforskningen af ​​det 20. århundredes historiske skibsvrag.

I de senere år har han fortsat med at omfavne teknologi til at skubbe grænserne for dybere vragfund ved at bruge ROV'er, der kan modstå ekstreme pres og forhold langt bedre end menneskelige dykkere.

"Det er langt fra nemt at fjernstyre en ROV, som min datter Agapi kan fortælle dig," klukkede han. "Hun er den første certificerede kvindelige ROV-operatør i Grækenland. Det kræver ikke kun et specialiseret færdighedssæt, men også en 'sjette sans' for at gøre det godt,” tilføjede han stolt.

Kostas Thoctarides og hans datter Agapi tager ud til et vragsted (Kostas Thoctarides)

Når det er sagt, består hans scanningsudstyr stort set af et modificeret, hylde-ekkolod i stedet for specialudstyr, hvilket understreger, at dygtighed og erfaring opvejer behovet for dyre gadgets.

Det, der adskiller Kostas, er en ubarmhjertig lidenskab, der driver ham til at udføre forskning i flere lag, hvor han omhyggeligt samler historiske optegnelser og øjenvidneberetninger. For hvert vrag, han afslører, siger Kostas, at han oplever et spændende jag – spændingen ved at afsløre historier, som kun de fysiske beviser fuldt ud kan give.

"I november 2021 opdagede jeg den italienske ubåd fra 2. verdenskrig Jantina, torpederet af den britiske ubåd HMS Torbay den 5. juli 1941. Den lå i 103 meters dybde syd for Mykonos, men der var et twist – den hele stævnsektionen manglede. Det var ingen steder at finde, og det generede mig virkelig. Det tog mig tre år mere at finde den.”

Anti-ubåd-netkutter på den til sidst lokaliserede stævn af Jantina (Kostas Thoctarides)

"Du søgte i tre år?"

"Når jeg kunne, ja. Det viste sig, at stævnen var sunket med det samme, men resten af ​​fartøjet fortsatte med at køre frem, før det endelig gik ned.

”Det var afgørende at finde stævnen – ikke kun bekræftede den vragets identitet, da den havde en unik netskæremekanisme, men den afslørede også, at torpedo-lugerne var lukkede. Det betød, at besætningen var blevet fuldstændig overrumplet af HMS Torbay".

ROV'en kredser om et vrag (Kostas Thoctarides)

"Vedholdenhed skal være nøglen til din succes," bemærkede jeg.

"Absolut," svarede han entusiastisk. ”Det tog mig kun 25 år at finde ubåden HMS Triumph i 2023!"

Jeg kendte historien godt – Kostas havde til sidst fundet brugte torpedoer på havbunden, hvilket hjalp ham med at opdage det historisk vigtige vrag.

Efter den tyske invasion af Grækenland i april 1941 og den efterfølgende evakuering af britiske styrker og Commonwealth-styrker, havde der været et kapløb om at evakuere strandede soldater og samtidig etablere et hemmeligt netværk af lokale spioner og informanter for at sabotere aksebesættelsen.

tab af Triumph i begyndelsen af ​​1942 gav en tophemmelig MI9/SOE-mission kendt som Operation Isinglass et alvorligt slag mod britiske efterretningsoperationer i regionen, ikke mindst på grund af den politiske konflikt, det forårsagede.

Lukket maskinrumsluge på HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Søger online

Jeg spekulerede på, om internettet havde vist sig nyttigt i Kostas' undersøgelser. "Kun på en begrænset måde, da de fleste primære kildematerialer stadig kun arkiveres på papir," sagde han.

"Lad mig give dig et eksempel: Den 22. oktober 1943, under operationer nær øen Kalymnos, den græske destroyer RHN Adrias ramte en mine, der rev hele stævnen af, men den sank ikke.

"Destroyeren blev sendt til redning, HMS Hurworth, ramte det samme minefelt og sank, hvilket efterlod de hårdt beskadigede Adrias at redde sine overlevende såvel som sin egen besætning.

"Mod alle odds, Adrias Det lykkedes berømt at halte tilbage til Alexandria, Egypten, alt imens han undgik Luftwaffe-angreb, og til sidst ankom den 6. december til en helts velkomst – forståeligt nok.”

En anden ROV-visning (Kostas Thoctarides)

Kostas rakte ud efter en stor fil og trak et gammelt diagram frem, som han forsigtigt foldede ud på bordet foran mig. Den viste en række omhyggeligt plottede parallelle linjer, hver forbundet med en 180° drejning.

"Efter krigen blev kaptajnen på Adrias, Ioannis Toumbas, fik til opgave at rydde det selvsamme minefelt, som havde forkrøblet hans skib,” fortsatte han. "Dette er kortet fra den minerydningsoperation, og det hjalp mig til sidst med at finde den manglende bue af Adrias." Ud fra hans tonefald havde opdagelsen ikke kun været en historisk triumf, men en dybt personlig.

"Sådanne diagrammer er ikke på internettet - selv kendskab til dem er ikke online - så en rigtig forsker er stadig nødt til at få sine hænder beskidte, så at sige," afsluttede han med et smil.

Far og datter team (Kostas Thoctarides)

Den 8. ubåd: HMS Soldat

"Og din seneste opdagelse? Kan du fortælle mig lidt mere om HMS Soldat?” Jeg spurgte.

"Nå, efter 81 år er det blevet fundet - selvom det ikke var en lille bedrift og tog mange forsøg og utallige timers minutiøs forskning."

Åben luge på HMS Trooper's conning-tårn (Kostas Thoctarides)

Ubåden ligger i en dybde på 253m mellem øerne Ikaria og Donousa. "Den er opdelt i tre adskilte sektioner: stævnen, midtersektionen og agterstavnen. Tilstanden af ​​vraget tyder på et voldsomt syn på grund af en minedetonation.”

Snoede vragdele (Kostas Thoctarides)

"Miner ser ud til at have været ubådenes forbandelse," kommenterede jeg.

"Ja, sandelig. De var næsten umulige at opdage, især fra en ubåd. Du ville ikke vide, at de var der, medmindre du fangede et kabel, eller det ramte skroget – på det tidspunkt var det allerede for sent. De krævede så mange livet.

"Alle 64 besætningsmedlemmer ombord på Soldat mistede livet, og en afgørende del af opdagelsen er at sikre, at deres hvilested forbliver uforstyrret. Finde Soldat ikke kun løst et otte årtier gammelt mysterium, men tjener også som en højtidelig påmindelse om de ofre, som disse modige mænd har ydet."

krusninger af refleksion

Tænker på det næste vrag at finde (Kostas Thoctarides)

For Kostas handler hans opdagelser ikke kun om at løse mysterier – de handler om at bevare historier, der ellers kunne gå tabt. Hans arbejde fungerer som en bro mellem historie og nutid og minder os om de dybe forbindelser, vi deler med dem, der kom før, og om vigtigheden af ​​at ære deres arv gennem udforskning og viden.

Scuba- og fjerndykning giver os mulighed for at udforske disse undervandsriger, hvilket gør os i stand til at genvinde og beskytte en rig historie, som ellers ville forblive skjult for os for evigt.

Kostas Thoctarides driver virksomhederne ROV tjenester og Planet blå dykkercenter ved Lavrio nær Athen.

ROSS J ROBERTSON, en Advanced Open Water and Nitrox Diver, er en forfatter og underviser med en stor interesse for Ægæiske skibsvrag og græsk WW2-historie. Ved at samle disse elementer i talrige magasin- og avisartikler er han også kurator for hjemmesiden ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, en pensioneret infanterimajor, skriver for Militærhistorie magasinet (Govostis Publications), hjemmesiden slpress.gr, og ww2stories.org, med fokus på anglo-græske emner under 2. verdenskrig.

