Dyk ned i Biaks skjulte verden af huler

Langt væk fra alfarvej, som han ofte har en tendens til at være, opsøger dykker-udforskeren PIERRE CONSTANT hulesteder på en ø i Vestpapua, hvor japanske styrker engang gravede sig ned i underjordiske netværk under Anden Verdenskrig.

Hovedøen i Biak-øgruppen ligger i Cenderawasih-bugten, nær den nordlige kyst af den indonesiske provins Vestpapua. Mens 90% af Papuas fastland er kristent, er 50% af Biak muslimsk, selvom den oprindeligt var animistisk, fordi Biak Numfor-kulturen er en melanesisk kultur.

Øen blev første gang set af den portugisiske navigatør Jorge de Meneses i 1526, og den spanske navigatør Álvaro de Saavedra sejlede forbi to år senere.

Under Anden Verdenskrig var Biak en fæstning for den kejserlige japanske hær. Mod slutningen af krigen gemte 11,000 IJN-tropper sig i junglehulerne med masser af ammunition og ni Type 95 HaGo lette kampvogne, hvor de ventede på general McArthurs amerikanske styrker.

Gua Jepang (den japanske hule), 5 km fra Biak City, var en del af et system, der strakte sig 3 km mod Parai Beach og gav tilflugtssted til 3,000 japanske tropper. Men efter at et amerikansk fly var blevet skudt ned af et missil affyret derfra, begyndte amerikanerne at bombe stedet og massakrere dem, der var indenfor.

Ved afslutningen af slaget ved Biak, som varede fra den amerikanske landgang den 27. maj til den 17. august 1944, havde USA lidt 3,000 tab og 474 døde, mens de japanske styrker havde 6,100 døde og 450 taget til fange. Deres kommandør, oberst Kizume Naoyuki, begik hara kiri.

Japansk bugt

Efter en to-dages rejse fra Frankrig via Jakarta lander mit fly i Biak klokken 5.30. Jeg er jetlagget, og det vil tage mig to dage at komme mig.

Jeg kører mod Gua Jepang (den japanske bugt) på bagsiden af en motorcykel, der tilhører Jake, Asana Biak Hotels receptionist. Dækket af grønt mos fører en cementeret sti til en trappe, der forsvinder under jorden i en zigzag-sving.

Jordfaldshul ved Gua Jepang

Buegang til hulen

Indgangen til buen er ret våd og minder om en katedral, hvor vand drypper ned fra loftet. Det enorme kammer afslører en udgang til højre og en anden gigantisk til venstre. Knuste flasker ligger overalt.

Jeg opdager en gyldenbrun knogle indlejret i hulebunden. Et imponerende forhæng af slyngplanter og rødder løber ned ad væggen til venstre, som åbner sig ned i et stort jordfaldshul. Stedet er stemningsfuldt.

Slanke pandanustræer med deres kroner af lange, tornede blade står oprejst midt i jordfaldshullet og tilføjer et strejf af Jurassic Park til dette uhyggelige miljø. Gamle rustne japanske tønder kan findes ved foden af de hængende lianer.

Stien slynger sig rundt om hullets indre og stiger langsomt op til en forhøjning med udsigt over hullets kerne. Pludselig peger Jake på en kobberbrun slange, omkring 1 m lang, der hviler ubevægelig lige foran mig.Mangabasio!", advarer han og træder et skridt tilbage. "Giftig!"

Giftig Wekanampo-slange

Jeg tager et par billeder, før slangen vover sig op ad klippesiden med fantastiske faciliteter. Frilandsmuseet udstiller maskingeværer, morterer, granater, bomber, raketter, en samling japanske feltflasker, hjelme, flasker og endda gamle firehjulstrækkere og en propel.

Japanske morterer og raketter fra 2. verdenskrig

Det er markedsdag i Bosnik, stedet for den amerikanske amfibiske landgang den 27. maj. Boderne sælger typisk papuansk mad såsom arecanødder, kassava, søde kartofler og sagokager, samt røget blæksprutte og perler af røgede skaller, frisk fisk, papayablade, bønner og bananer.

Alle tygger arecanødder hele dagen lang og hilser på mig med et livligt, rødmundet grin, mens jeg slentrer forbi, en fremmed i et fremmed land: "Hej, mister!" Bosnik er afgangsstedet for offentlige både til de nærliggende Padaido-øer, der er kendt for at tilbyde attraktive dykkersteder.

Udriggerkanoer i Bosnik

Dækket af jungle løber en 40 meter høj kalkstensryg som en rygrad langs sydkysten, hele vejen til Tanjung Barari, Biaks østlige kappe. Det er et gammelt rev, der har udviklet sig til et karstmiljø med huler og underjordiske floder. Jeg planlægger at udforske det i løbet af de næste par dage.

Opiaref-hulen

Stadig jetlagget vågner jeg klokken 3 om natten. Dykkermester Yulius dukker op senere på sin motorcykel og rynker panden ved synet af min bunke af taskerVi tager til landsbyen Opiaref, længere væk fra Bosnik. Jeg har hørt om en stor hule med vandbassiner, en legeplads til skolebørnene, og jeg forventer at dykke lidt i en hule, selvom Yulius ikke er huledykker.

Dykkermester Yulius medbringer flasker og udstyr

For at være politisk korrekte besøger vi 'stormanden', som ikke har nogen indvendinger mod mit besøg. Han er ivrig efter at vide, om jeg vil opdage noget.

Bag folkeskolen fører en sti til en kæmpe åbning i kalkstensklippen, stor nok til en metrotunnel. Gua Serumi (Opiaref-hulen) ligner en underjordisk flod. Bag stenbunken ved indgangen er vandbassinerne forbløffende klare. Dette er landsbyens ferskvandsreservoir.

Indgang til Opiaref-hulen for et dyk

Jeg ifører mig mit udstyr på en glat klippe dækket af flagermusguano og hopper i.

Den første dam er 2-3 m dyb, men jeg finder en passage til højre under klippen, der fører ned i en smal tunnel. Nogle fisk kommer mig i møde – de er skifergrå med en dobbelt rygsøjle. fin, uigennemsigtige koboltblå øjne og en fremstående underkæbe. Store, nysgerrige rejer med lange blå tænger tiltrækkes af fakkelstrålen.

Hovedtunnelen i Opiaref-hulen

Et ferskvandsmedlem af Eleotridae-familien svømmer over en mudret bund i Opiaref

En abe-flodreje (Macrobrachium lar)

Jeg går hen til den anden dam. Hovedtunnelen, der let er 10 meter høj, ender med en klippevæg, cirka 60 meter fra indgangen. Da jeg klatrer over klipperne midt i hulen, bemærker jeg, at dybden øges på den anden side. En anden passage åbner sig til højre, smallere og mere snoet.

Med klippevæggen stadig foran mig bemærker jeg den skarpe kontrast mellem den hvide kalksten og en iøjnefaldende mørkebrun sedimentær klippe. En lodret, ovalformet, smal korridor åbner sig til venstre og fører til et sidekammer, aflangt og parallelt med hovedtunnelen.

Korridor, der fører til et sidekammer

Bunden er dækket af meget flygtigt, fint silt, som en fin-spark kan forstyrre på et sekund. Den fremragende sigtbarhed er et plus. Gua Serumi er lille og har en maksimal dybde på lige under 9m.

Dykker Chris kommer ud af den smalle tunnel og ned i den anden pool ved Opiaref

Yulius introducerer mig for Salmon, en skægget, jovial papuansk landmand. Han er også dykker og kender til en ferskvandssø nær Samares-stranden på nordkysten: "Lad os gå!"

Vejen snor sig et stykke tid, og bliver så til en grusvej, der er formet med kløfter af regnen. Det er et bjergrigt område med tæt jungle og store træer.

Vi lader bilen blive bag os og fortsætter op ad bakke til fods, derefter stejlt ned ad bakke i de næste 45 minutter. Den forfærdelige lyd af motorsave bekræfter, at der er skovhugst i gang i området, og dæmper de jublende skrig fra svovltoppede kakaduer, Eclectus-papegøjer og sortkappede lorier.

Pantai Samares er en øde stillehavsstrand. En sti fører op i junglen mellem store støttepiller og nipa-palmer. Opsnundi-søen (Springende Mand) dukker op i en lysning, en magisk, turkis vandpøl. Store træstammer er faldet ned i den, men vandet er gin-klart, og det er en visuel fortryllelse.

Opsnundi, en turkis sø i eftermiddagssolen

Mine følere fortæller mig, at der er et hul i midten, men jeg ved det ikke med sikkerhed, før jeg vover mig under overfladen.

Air Biru-hulen

Air Biru-hulens indgang, Anggraidi

I landsbyen Anggraidi tjekker vi Air Biru-hulen. Den store åbning ligner en gigantisk mund med hugtænder – udbulende, runde stalaktitter. Det er en klarvandsbassin. En stor fisk tjekker mig på mit 15 minutter lange dyk, men jeg kan ikke finde nogen spor.

Set fra undervandssiden opfordrer de store stalaktitter til kreativitet fotograferingJeg finder den mørkegrå fisk med dens gulkantede finner i et hjørne – det er den samme art som i Opiaref, selvom denne er 25 cm lang. En ål dukker op fra mørket og ind i lyset, kun for at forsvinde på et øjeblik.

Snermus & Snermas-søerne

En asfaltvej forbinder Biak City med Korem på nordkysten. Tre ferskvandssøer giver illusionen af jordfaldshuller, men deres æblegrønne farve fjerner ethvert håb.

Snermus og Snermas Søer tilbyder fine swimmingpools til de lokale børn med deres flydende flåder og træstammer, men under vandet er sigtbarheden knap 50 cm, og den maksimale dybde til dyndet er 12 m. Skuffende.

Korem Beach, der ligger i en U-formet bugt, var stedet for en ødelæggende tsunami i 1996. Tanjung Saruri, på nordkysten, er en kappe med hævede koralterrasser. Det er en meget fotogen bund med vandpytter ved lavvande.

Opløftede koralterrasser ved Tanjung Saruri

Længere mod vest ligger landsbyen Warsa, og bag den ligger broen, der danner porten til øen Supiori, som er mere bjergrig end Biak. Der deler vejen sig mellem nord og syd og fører hele vejen til Korido.

Omkring 45 minutter syd for broen ligger den interessante Mankruro-hule, som også blev brugt af japanske soldater.

Mankruro-hulen, Supiori-øen

Opsnundi-søen

Med et udbrud af mod vender jeg tilbage til Opsnundi med alt mit udstyr. Salmon melder sig frivilligt til at bære tanken: "Intet problem, papuanere er stærke mænd!". Jeg har nok at bære med mig rygsæk, gearet i et net taske og kameraet i armslængdes afstand.

Laks før dykket ved Opsnundi-søen

Undervandsstammer ved Opsnundi

Fisk i Opsnundi

En Eleotris eller tornekindssover med grønne øjne

Trods manglen på solskin viser dykket sig at være en spændende oplevelse. I det blå vand forundres jeg over virvaret af træstammer draperet i mos og hængende alger, og fisk, der aldrig har set en dykker før.

Med en maksimal dybde på 13 m finder jeg også en lille kalkstenshule, men da jeg er færdig med det 52 minutter lange dyk, ryster jeg.

Simpsons hule

Et interessant sted ligger i landsbyen Ruar, hvor en bæk løber ud af en hule i klippesiden. Jeg stikker næsen ind i den, og efter at have bevæget mig 10 meter i den underjordiske tunnel, opdager jeg, at vandet kommer ud i en dyb, lodret fordybning med skarp kalksten hele vejen rundt.

Jeg dykker ned med min lommelygte og en kraftig line fastgjort til en klippe over hullet. På en dybde af 3.5 m er korridoren plan, men jeg står over for en blindgyde, uden noget sted at klemme mig igennem.

Simpson, 'stormanden', regner med, at jeg vil være ivrig efter at se nogle japanske huler i junglen bag Ruar landsby. Han ser tvivlende på mine klipklappere, men siger beroligende: "Det er kun 200 m væk!"

Det viser sig at være en stejl, glat vandring gennem junglen og en time frem og tilbage. Vi når hulens gabende kæbe, for foden af en stejl klynge af kampesten, men der er ingen vej derind med klipklappere.

Den følgende søndag morgen, klædt i hvid skjorte og sort slips, er Simpsons klar til kirke. "Jeg er tilbage om en time," siger han. Jeg sover dybt på en stol på hans altan, da han vender tilbage – fem en halv time senere.

Tilbage på stedet. Simpson fælder hurtigt et par slanke, lige træer og forvandler dem til en stige, der giver os mulighed for at forcere huleindgangen.

Simpson går ind i hulen i Ruar-junglen ved hjælp af en hurtigt konstrueret stige

Storslåede stalaktitter og stalagmitter i Simpsons hule

Hulen er enorm med skjulte kamre, stalaktitter, sjaler (kalcitkrystalformationer), enorme søjler og tynde søjler.

Gulvet er fyldt med knuste flasker, rustne dåser og firkantede kiksdåser. Jeg kan knap nok forestille mig de forfærdelige forhold, disse japanske soldater levede under i mørket, som rotter. Det må have været elendigt og mentalt deprimerende.

Massive søjler

Nogle rester af en gas maske's runde briller ligger på jorden uden for indgangen. Jeg kalder stedet Simpsons Hule.

Lima Kamar

Skjult ned ad bakke på venstre side af vejen ligger et ydmygt japansk mindesmærke med en gammel træsøjle udskåret med Kanji-indskrifter. I nærheden ligger Lima Kamar, en underjordisk hule med fem kamre. "Det var et japansk hospital under krigen," forklarer Simpson.

Japanske rester i Lima Kamar-hulen, Ruar

Det er en klynge af små kamre forbundet af smalle passager, med medicinflasker og tomme flasker spredt i et hjørne. Dette rottehul giver en uhyggelig dimension til rædslerne fra en svunden fortid.

Owi-øen

En aften møder jeg Bupatien, Yusuf Melianus Maryen, som var den politiske leder af Biak-regentskabet i mere end 10 år. Han er en varm og elskværdig mand, der hilser mig hjerteligt velkommen med en traditionel keramiktallerken med en udstilling af paradisfuglen Cenderawasih.

Jeg forklarer mit arbejdes natur, og Bupati tilbyder at tage mig med til Owi Island i sin båd. Salmon har afsløret eksistensen af huler med "blåt vand" der.

Dyk ned i Biaks skjulte verden af huler 32

Overfarten på fladt hav tager en halv time. Owi Islands hvide sandstrand er omkranset af svajende kokospalmer; et barn padler i sin udhulede kano.

Barn i en outrigger-kano, Owi Island

En katolsk kirke viser et skilt med indskriften Rarama, baby, farvel"Velbekomme." Vi aflægger et rituelt besøg hos 'stormanden' Pete Demaras, en hvidskægget fyr med en rød ring af arecanøddesaft omkring hagen.

Owi Island-'stormanden' Pete Demaras

Vi klatrer op på toppen af en højderyg, og en ny hule åbner sig ned ad en glat skråning. "Dette er Funfundei, som betyder 'Feelgood'... Under krigen kom de amerikanske soldater her for at hente vand." Der havde været en amerikansk flyveplads på øen.

Jeg tænder min pandelampe og sniger mig ind. Jeg skal være akrobatisk gennem de smalle passager med stalaktitter over hovedet. Jeg støder på en klarvandsdam og tænker: Jeg vil tjekke denne her ud! Snart forundres jeg over to udsøgte undervandskamre med stalaktitter, stalagmitter, sjaler og sugerør (rørformede stalaktitter).

Stalaktitter i hovedkammeret i Feelgood-hulen

Stalaktitter og stalagmitter i dybden i Feelgood-hulen

Fossil af en Trochus-skal

Jeg finder også et par fossiler. Der er en kamskjold med fem fingre, nogle Trochus-turbanskaller og muslinger. Den maksimale dybde er 5.5 m, og det er kun et 20-minutters dyk, hvilket ikke tillader udforskning af yderligere passager. Feelgood-hulen, der blev dannet over vandet, blev senere oversvømmet af regnvand, der sivede gennem taget.

Før Salmon forlader øen, regner han med, at jeg ville være interesseret i nogle flyvrag. "Ikke langt!" lover han. Den 25 minutters gåtur gennem en kokosnøddelund ind i bushen på Owi Island fører til en tilgroet asfaltvej – den amerikanske flyveplads.

Jeg tørrer sveden af panden med håndryggen. "Hvad med vragene?" spørger jeg, stadig med et strejf af ægte vare.

"Flyene? Åh ... de er allerede væk!"