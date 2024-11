Flores, porten til Komodo

Drager, djævlerokker, sjældne væsner og rester af hobbitmænd venter på dykkeren, der besøger Komodo National Park, et magisk reservat, men som også har sine udfordringer at overvinde. PIERRE CONSTANT giver sit overblik i ord og billeder

Den indonesiske øgruppe ligger ved krydset mellem tre store tektoniske plader: den indo-australske, eurasiske og stillehavsplade. De mindre Sunda-øer er en del af den vestlige Banda-bue, mellem Java og Banda-øerne, hvis oprindelse er tertiær vulkansk.

Flores Island er en del af denne indre bue af unge vulkanske øer, der fra vest til øst omfatter Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo og Rinca, og fortsætter derefter til Solor, Pantar, Alor, Kambing og Wetar.

Den oprindelige vulkanisme, der dannede Flores, var ubåd. I midten af ​​miocæn-perioden blev sandsten og kalksten aflejret under vand i bassiner, der omgiver den vulkanske rygrad i Flores.

Seksten fossile steder er blevet opdaget på øen, der viser kæmpe skildpadder og den 900,000 år gamle dværgeelefant Stegodon sondaari. Hvirveldyr fossiler omfatter Komodo dragen (Varanus komodoensis), krokodille og elefantoiden Stegodon floresensis. Denne meget endemiske fauna blev udryddet ved et større udbrud.

I 2003 udgravede Theodore Verhoeven stenartefakter og knoglerne fra Flo, en 25-årig kvinde, der var lidt over 1 m høj fra 18,000 år siden. Hun repræsenterede en ny art, Homo floresensis, kendt som Hobbit Man, mente hendes art at have beboet hulen, hvor hun blev fundet i 100,000 år.

Skull of Flo, den originale 'Hobbit woman'

Fossiler af 47 individuelle stegodons blev også fundet på stedet. Ungerne af arten ville have været en primær fødekilde for Homo floresensis.

I 2014 blev andre, meget ældre menneskelige rester opdaget på Flores, tættere på dem fra vores forfader Homo erectus og ankom fra Afrika for omkring en million år siden. Over tid havde den evolutionære proces ført til ø-dværgvækst.

Den røde båd

Den italiensk-fødte elektroniske ingeniør Cinzia Mariolini blev en dedikeret dykker i 1990. Som dykkerinstruktør i Australien og Maldiverne begyndte hun til sidst at lede dykkeroperationer og købte 75 % af Flores dykkercenter i 2015.

Cinzia driver dagsture ud af Labuan Bajo, den vestlige spids af Flores, til øerne i Komodo National Park på et traditionelt indonesisk træ. kapal kayu.

Som hedder Mutiara Permata or skinnende perle "Red Boat", som den også er kendt, er 21 m lang, 3.6 m bred og har en sekscylindret 180 hk Mitsubishi dieselmotor. Den har en besætning på syv og kapacitet til 13 dykkere.

Stævnen af ​​den røde båd

Labuan Bajo havn ved solopgang

Komodo National Park dækker 2,200 kvadratkilometer, der omfatter en kystsektion af det vestlige Flores, de tre større øer Komodo, Rinca og Padar, samt 26 mindre øer og det omkringliggende vand i Sape-strædet.

Det blev oprettet i 1980 oprindeligt for at beskytte verdens største firben, Komodo-dragen (Varanus komodoensis), og blev erklæret af UNESCO som et verdensarvssted og derefter et menneske- og biosfærereservat.

Denne del af Koraltrekanten indeholder noget af den rigeste marine biodiversitet på Jorden med 1,000 fiskearter, 385 hårde koraller, 70 svampe, 10 delfiner, syv hvaler samt manta-rokker, skildpadder og dygonger.

En befolkning på 1,200 fastboende revmantaer er blevet identificeret i parken. Manta-fiskeri blev officielt forbudt i Indonesien i 2014.

Cruising resident manta ray ved Kedel

Dykkerdagen starter tidligt. Dykkere mødes på Flores Diving Center kl. En fem-minutters gåtur langs den travle hovedgade Labuan Bajo fører til Pelabuhan, byens havn, der ser ud som en meget aktiv lystbådehavn af fiske- og turistbåde. I den tørre sæson er Labuan Bajo et støvet, støjende sted, hvor temperaturen stiger hurtigt i løbet af dagen.

Havbrisen bringer indbydende lettelse under det 90-minutters krydstogt til øerne, som for det meste er golde, gule og grå, med græsklædte savanne brændt og bleget under den brændende sol. Næppe overraskende, hvor temperaturen i gennemsnit når 40°C i løbet af dagen.

En meget detaljeret briefing gives på dækket af Darmin, den 30-årige indonesiske dykkerguide, om vores første sted, Siaba Besar, i den nordlige del af parken over Rinca og Komodo.

Darmin, dykkermester ved Flores dykkercenter

Siaba Besar Island

Der er partikler i vandet, men koralhaven er imponerende og et rigt fiskeliv. Vi ser skoler af stribede fusilier, store øjne i rødt eller sølv afhængigt af deres humør, diagonale søde læber (Plectothinchus lineatus), gul maskeret angelfish (Pomacanthus xanthometopon), seksbåndede engle og skyer af anthias.

Skole for storøjede og dykkere

Tæmme grønne skildpadder

Med glæde bemærker jeg en bonanza af tamme grønne skildpadder, der hviler dovent oven på bordkoraller. Usædvanligt havde en af ​​dem ingen indvendinger mod, at jeg zoomede ind til et nærbillede og et portræt. Et andet stort individ, der døsede på havbunden, målte op til 1.5 m langt.

Genert af natur, en skole af pukkelryg enhjørninger (Naso bachycentron) skabt til et behageligt møde. En klippebevæger leppefisk (Novacullichthys taeniourous) var på arbejde på koralbrokkerne.

Den fremragende indisk dykkerguide Navneet, en instruktør på Andaman-øerne, gav briefingen til Mawan-stedet. Det blev promoveret som en rensestation for mantaer, hvilket gjorde os ivrige, men ingen stråler var at se. "Sidste lørdag havde vi et møde med en hvalhaj!" strålede en tysk gæst. Heldige dig.

Strømmen gik irriterende frem og tilbage. Der skete ikke meget bortset fra en dejlig tomatanemonefisk (Amphiprion frenatus) svævende over sin anemone.

Tomatanemonfisk

En madpakke på soldækket i skyggen af ​​lærredet var normen. Til eftermiddagsdykket tog vi til Loh Buaya på Rincas nordvestkyst, hvor Komodo National Park Ranger station ligger. Dette ville give en chance for et tæt møde med en Komodo-drage.

Vi gik fra borde på en træponton og en cementeret gangbro førte til parkstationen, hvor vi blev mødt af ranger, som ville guide os rundt. Først på eftermiddagen var varmen intens. Seks komodo-drager af god størrelse slumrede roligt i skyggen af ​​kasernen og ventede passivt på deres besøgende med et køligt blik.

Bevæbnet med en lang træpind sørgede guiden for, at vi ikke kom for tæt på firbenene. Dette blev efterfulgt af en vandretur til toppen af ​​bakken for en panoramaudsigt over bugten og de omkringliggende bakker, og en 45-minutters gåtur tilbage, hvor vi ikke mødte nogen drager. Den perfekte fælde for turister.

Drage nærmer sig et vandhul ved Loh Liang, Komodo Island

Tilbage i 2005 havde jeg nydt et autentisk møde i den sydlige del af Rinca. Båden havde kastet anker ud for en øde strand i Horseshoe Bay, og det gyldne eftermiddagslys var fantastisk. Det var perfekt timing for billeder af yachten, så jeg havde bedt kaptajnen om tilladelse til at gå på land.

"Ikke uden et besætningsmedlem, for sikkerheden," advarede han. Intet problem. Jeg havde ikke været på stranden i fem minutter, da en 2.5 m lang komodo-drage dukkede op fra buskene omkring 40 m væk.

Hovedet lavt bevægede den sig med en kattelignende gang, den todelte tunge stak ind og ud af trynen for at få en ordentlig duft af mig, den nærmede sig og svingede sine kraftige arme frem fra venstre mod højre. Det var et fascinerende, men frygtindgydende syn.

Pludselig stoppede den 20 m fra mig, da jeg indrammede den med mit teleobjektiv, med det ene knæ på jorden. Med et rødt djævelsk øje stirrede den på mig et stykke tid med hovedet på siden. Verden stod stille. Så, som om dens nysgerrighed var blevet stillet, var den gået tilbage i buskene.

Steder i det nordlige Komodo

Mange dykkersteder er bedst egnede til begyndere, med roligt vand og lidt fisk. Dykning i Komodo skelner mellem "faldende tidevand", når Stillehavsvandet flyder sydpå ind i Det Indiske Ocean, og "stigende tidevand", når vandet i Det Indiske Ocean flyder nordpå ind i Stillehavet.

Der er et iøjnefaldende fald på 2-3° i vandtemperaturerne fra de sædvanlige 28°C på en stigende tur, på grund af den sydlige rendes opstrømning. Du kunne klare dig uden en våddragt, men de fleste bruger alligevel en 3 mm, og nogle har endda lyst til en 5 mm!

Fordi de udsættes for disse temperaturer dagligt, bærer divemasters altid en våddragt inklusive en hætte. For at dykke de sydlige kyster af Komodo og Rinca er en 5 mm våddragt obligatorisk.

Mantas, det ikoniske højdepunkt i Komodo, ses ved Mawan, Manta Point og Cauldron på den østlige og nordlige del af Komodo Island. På dag tre var planen at dykke i det nordlige Komodo: "Det er det bedste, der findes i Komodo, hvad angår fiskehandlinger," bekræftede Cinzia. Jeg ville ikke blive skuffet.

På Mawan-øen

Kæmpe søde læber, Mawan

Hvidspidshajer gemmer sig under koraller, Pengah Kecil

Castle Rock, der er dykket på et faldende tidevand, er et klippefremspring, der stikker op af havet. Strømmen løber fra vest til øst, og vi så skolende gulfinnede kirurgfisk (Acanthurus xanthopterus), kæmpe- og storøjet knæk, hvidspids- og grårevhajer, skolende Teira-flagermusfisk, rød snapper og meget tamme napoleon-leppefisk. En stor plettet ørnerokke rykkede frem i fuld ramme ved slutningen af ​​dykket.

Skolegang Teira flagermusfisk, Castle Rock

Gravid hvidspidshaj ved Castle Rock

Skole af gulfinnede kirurgfisk

Blåplettet rokke på koralbrokker, Crystal Rock

Kedel er en klarvandskanal mellem Gili Lawa Laut og Gili Lawa Darat, med kun en svag strøm. Gæste Katrina fra England, der arbejder på et forskningsprojekt for Marine Megafauna Foundation, kom ombord for at holde en lille snak om mantas før dykket.

Organisationen, der startede i 2008 i Mozambique med Drs Simon Pierce og Andrea Marshall, åbnede en base i Nusa Lebongan på Bali i 2011 og etablerede sig senere i Labuan Bajo, hvor Katrina tilbød ugentlige foredrag om den nyeste forskning.

Katrinas briefing om mantas

Under dykket viste en ung bosiddende sort-hvid revmanta, nysgerrig efter dykkerne, sig at være en samarbejdsmodel, der cirkulerede et par gange over den hvide sandbund.

Resident manta mod dykkere, Kedel

Skole af rød snapper (Lutjanus bohar) med storøjet donkraft over, kedel

Kedel indsnævres til en tragt og en kanal kaldet Haglgeværet, hvor strømmen blev taget op. Skoler af rød og sort snapper og bigeye jack samles ved indgangen. Sikkerhedsstoppet blev foretaget på den anden side af Shotgun, hvor en koloni af haveål lagde gulvtæppe på sandbunden.

Mantaer er 5 millioner år gamle, men har en elasmobranch-forfader, der går 415 millioner år tilbage. Disse bundfødere er også filterfødere med fem gæller, og diamantformen er lavet til fart.

ID-mærkninger og remoraer under en revmanta ved Kedel

Blåplettet boxfish med dykkere, Manta Point

Der er ikke mere Manta slægt nu – den er erstattet af Mobula, og to forskellige arter er genkendt: den pelagiske kæmpemanta (Mobula birostris) og den residente rev manta (Mobula alfredi). Melanistiske mantas er ikke en separat art, men der er en mulig tredje art i Caribien.

Hunnerne dukker altid op efterfulgt af de mindre hanner i forfølgelse i løbet af parringssæsonen. Hannen bruger tænderne til at holde på hunnens brystfinne. Ventralt mod hinanden varer kopulationen fra 30 sekunder til to minutter.

Efter en 12-måneders graviditet pakkes en baby manta ind i hunnen før fødslen, som en majskolbe. Når den bliver født, folder den sig ud for at afsløre et vingefang på 2 m.

Mantaer har den største hjerne af enhver fisk og en forventet levetid på 40-70 år. De spiser plankton, plastik måske, tønderuller og kan dykke til dybder på 1,400 m for at fodre. Mantavandring er blevet observeret fra Komodo til Bali.

Mantaer er på IUCNs røde liste som sårbare over for udryddelse, og deres verdensbefolkning er ved at falde, men de er nu beskyttet i Indonesien, hvor de regnes for at indbringe 15 millioner turistdollars årligt.

Hul i klippen

Batu Bolong, 'Hole in the Rock'

Et andet værdifuldt dykkested er Batu Bolong eller "Hole in the Rock". Fundet nord for Manta Point nordvest for Komodo Island, kommer denne isolerede klippe frem knapt og vandret med en iøjnefaldende bue på toppen.

Under vand er det en ren og skær drop-off. Ved det faldende tidevand suser strømmen vildt fra nord til syd på begge sider af klippen, og dykkere må zigzagge fra side til side i det fredede område.

Napoleon og blåfinnet stik, Batu Bolong

Bord- og hjortekoraller ved Batu Bolong

Masser af fiskeliv samles der, fra slanke enhjørninger, Vlaminck-enhjørninger og blåfinnede stik til kæmpe sweetlips (Pectorhinchus albovittatus), med høgnæbskildpadder, der lever af koraller. Store bordkoraller i lavvandet er vært for skyer af anthias, piger, papegøjefisk og læbefisk.

Napoleon leppefisk er et almindeligt syn, og man får lejlighedsvis overraskelse af en stor båndet søslange på jagt. På den stigende tidevand, når strømmen af ​​strømmen vender, vil temperaturerne falde fra 28°C til 25°C.

Båndet søslange på jagt over orange kopkoraller, Batu Bolong

North Tatawa var en velkommen forandring. Øen var tør, bakket og brunlig med hvide vulkanske klipper og øde hvide sandstrande.

Undervandslandskabet var som en farverig skråning og koralhave, med klipper og bommies dækket af orange og hvide bløde koraller, Dendronephthya lilla og Tubastrea grønne koraller og store brune rørsvampe.

Bløde koraller, seksbåndede angelfish og diagonale sweetlips på North Tatawa Island

Orangekantet flagermusfisk (Platax pinnatus) ved en rensestation i Tatawa

Orange og hvide bløde koraller og blå søstjerne, North Tatawa

Med masser af revfisk, den ulige høgenæs, der græsser på revet og muligheder for vidvinkelbilleder mod solen, var det stimulerende miljø en fortryllelse.

Ære og magi

Ligesom Galapagos har Komodo et navn pakket ind i en aura af ærefrygt og magi. Komodo National Park (KNP) kan dog blive et offer for berømmelse, der i sidste ende kan føre til dens undergang.

Renere rejer på boblekoral

På mine sidste dyk ved Castle Rock og Crystal Rock i nord, blev jeg chokeret over tilstedeværelsen af ​​15 dykkerbåde på stedet, hvilket resulterede i en flok dykkere under vand. Ikke hvad du vil definere som en autentisk uberørt oplevelse.

I slutningen af ​​1990'erne besøgte 30,000 mennesker Komodo National Park. Dette steg til 36,000 i 2009, i 2015 var det 95,410 og i 2018 176,000, med enorme fremskrivninger for årene, der følger.

Traditionel Manggarai landsby, Belaraghi

Børn i landsbyen Gelakoko

Situationen var ved at komme ud af kontrol, og flere dykkeroperatører i Labuan Bajo, inklusive Flores Diving Centre, hævede deres stemme misbilligende. I betragtning af de høje gebyrer, der opkræves af besøgende og dykkere, var KNP-ledelsen ret uansvarlig?

IUCN 2017 World Heritage Conservation Outlook Assessment for KNP havde fordømt misbrug og ulovlig fiskeripraksis og uregulerede stigninger i antallet af turister. Alvorlige trusler kom også fra den menneskelige befolkning i form af forurening og affald, og KNP's liste over verdensarvssteder blev en "betydelig bekymring".

Kutling på hydroid stilk

Dykkere slapper af på overfladen ved slutningen af ​​et dyk

Fiskerne respekterede ikke forbudszonerne, og hajfangsten steg; Park Rangers håndhævede eller sanktionerede ikke lovovertrædere effektivt, dykkerbådsture steg eksponentielt – alt dette krævede regulering af bådens adgang til dykkersteder.

Fortøjningsfaciliteter skulle implementeres for at undgå ankerskader på koralrev. Zoneinddeling var påkrævet, hvor specifikke aktiviteter var tilladt eller forbudt.

Så kom Covid-pandemien, og i 2022 var turismen faldet tilbage til omkring 50,000 om året. I 2023 bød parken velkommen til 300,488 besøgende, en væsentlig stigning fra året før. Mens besøgende på Labuan Bajo firedoblede sig mellem 2019-2024, forventes de at nå en million i år.

Øerne Labuan Bajo

En tidligere undersøgelse indikerede, at antallet af besøgende til Komodo årligt bør begrænses til maksimalt 219,000 på grund af indvirkningen af ​​store menneskemængder på Komodo-dragernes adfærd. Myndigheder har længe søgt måder at begrænse antallet ved at øge parkafgifterne.

Derfor planlægger parkens ledelse, BTNK, nu at lukke den på bestemte dage i ugen for at regenerere økosystemet og omdirigere turister til andre attraktioner i regionen. Denne politik forventes at blive implementeret fra 2025. Beboere på Komodo Island er imod planen, fordi deres indkomst og levebrød afhænger af turisme.

Den daglige entré til Padar Island er i øjeblikket 150,000 rupiah (7.40 GBP) på hverdage og 250,000 rupiah (12.40 GBP) i weekenden. For folk, der skulle på krydstogt, blev adgangsgebyret til KNP opdateret i april 2024 til 400,000 rupiah for statsborgere og 700,000 rupiah (34.70 £) for udlændinge.

Panoramaudsigt, Padar-øen

Muck-dykning

Ingen tur til Flores ville være komplet uden noget dykning i Maumere, på den østlige side af øen. Maumere blev dramatisk ødelagt i 1992 af et jordskælv på 6.8 med sit epicenter i Floreshavet, efterfulgt af en ødelæggende tsunami, der dræbte 2500 mennesker.

På vej ud for at dykke i Maumere

Signal gobies, Signigobius biocellatus

Kelimutu kratersøer, Moni, centrale Flores

Koralrevene led følgeskader, og selvom der har været en vis regenerering siden, kan området ikke matche dykningen i Komodo National Park.

Når det er sagt, bør man overveje den meget gode muck-diving, der tilbydes. Den blander både koralbrokker og pletter af vulkansk sand, fint silt og endda senge af søgræs, der blandt andet er vært for Flores-søhesten.

Nøgensneglemøder var dejlige og omfattede arter som: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui med blå cerata og orange spidser, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum Og flere Phyllodesmium arter inklusive P magnum.

Phyllodesmium magnum nøgensnegl

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nøgensnegl

Det kæbefaldende højdepunkt af dem alle for mig var det gigantiske Niamira alleni ex-Ceratosma sp nøgensnegl, et meget sjældent syn og mit første nogensinde! Perlehvid, den er dækket af knopper og viser et fantastisk kryds af vedhæng på ryggen, med de perlefarvede sølvfarvede gæller som en blomst i midten.

Endnu mere slående var den sondelignende vedhængsforlængelse, der rejste sig højt fra toppen af ​​hovedet, også dækket af knopper. Et betagende væsen, der fik mig til at gisende, som om jeg havde et hallucinogent syn...

Den meget sjældne Niamira alleni kæmpe nøgensnegl

Hvorfor er komodo-drager så store? Komodo drager Komodo-dragens gigantiske størrelse forklares ved, at den er en "relikbefolkning" af store varanid-øgler, der engang levede på tværs af Indonesien og Australien i Pleistocæn-æraen. Fossiler fundet i Australien blev dateret til 3.8 millioner år gamle. For 900,000 år siden på Flores Island, fodrede komodo-drager med dværgelefanter (Stegodon sondaari). I dag er deres føde for det meste Timor-hjorte, selvom de også spiser ådsler, hvirvelløse dyr, fugle og endda fisk. Man troede engang, at deres giftige bid skyldtes potente bakterier i munden, men det viser sig nu, at der er giftkirtler i underkæben, der udskiller flere giftige proteiner og et antikoagulant bl.a. Dette medfører sænkning af blodtrykket, muskellammelse og bevidsthedstab. Dragerne dræber ved at bruge deres tandsæt til at forårsage chok og traumer. Overraskende nok har de god mundhygiejne. Efter fodring bruger de op til 15 minutter på at slikke læberne og gnide hovedet i bladene. Parringen finder sted mellem maj og august, og æggene lægges i september. Hannerne kæmper om hunnerne. Drager kan være monogame og danne "parbindinger", en sjælden adfærd for firben. 20 procent af æggene er aflejret i reden af ​​den orangefodede megapode, 20 % ved jordoverfladen og 20 % i bakkede områder. De lægger klinger på op til 7 æg i gennemsnit med en inkubationstid på 8-XNUMX måneder. Nyudklækkede drager knækker ægget med en æggetand. Sårbare ved fødslen måler de 46 cm og søger tilflugt i træerne i de første par leveår for at undgå prædation fra kannibalistiske voksne. Det tager 8-9 år for en drage at modnes, og den kan leve i op til 30 år. Timorhjorte er dragernes primære bytte Et forbløffende fænomen blev observeret i Chester Zoo i England i 2005. En fanget hun ved navn Flora, som ikke havde haft kontakt med en han i mere end to år, havde 11 æg. Syv udklækkede og alle var mænd. Forskere antog først, at Flora kunne have opbevaret sæd fra et tidligere møde med en mand, men dette blev bevist forkert. Det var det første eksempel på parthenogenese i komodo-drager. Et andet tilfælde blev observeret i Sedgwick County Zoo i Kansas i 2008, da to ubefrugtede æg også gav hanklækninger. Denne reproduktive tilpasning gør det muligt for en kvinde i isolation - det vil sige en ø-niche - at producere mandligt afkom ved parthenogenese og parre sig med dem for at sikre en seksuelt reproducerende population af både mandligt og kvindeligt afkom. Der blev rapporteret om 1974 angreb på mennesker mellem 2012 og 2008. I XNUMX blev en gruppe på fem dykkere strandet på stranden på Rinca Island angrebet af komodo-drager. De blev samlet op to dage senere af en indonesisk redningsbåd. Solnedgang på Komodo National Park, set fra Labuan Bajo I 2009 blev en nationalparkguide udstationeret på Rinca overfaldet og ødelagt af en drage, der havde gemt sig under hans skrivebord. I maj 2017 overlevede en 50-årig singaporeansk turist, der gik alene på Komodo-øen trods alle råd, et angreb, men for et hårdt såret ben. I 2015 blev den faldende bestand af drager vurderet til at være 3,014 individer. Komodo-dragen var uddød på Padar-øen i 1975. En sårbar art på IUCN-listen, Komodo-dragen har været officielt beskyttet siden 1980.

Også på Divernet: KOMODO PÅ EN SKORING, ALOR FOR SIG SELV, ALOR FISKESUPPE – DET ER GODT EN OPSKRIFT!, ALOR AQUAMEN