Komodo Aggressor sætter sejl fra maj – med rabat

Den globale liveaboard-operatør Aggressor Adventures er klar til at byde dykkere velkommen på sit seneste fartøj med særlige introduktionsrabatter på op til US $1,000 næste år fra starten af ​​maj. Den 16-passager Komodo angriber er en traditionel phinisi Indonesisk tømmersejlerfartøj skal udforske seks ruter i hjertet af koraltrekanten.

De syv-, ni-, 10- og 11-nætters udflugter vil dække Komodo National Park (Nord), Komodo National Park (North & South), Komodo & Sumbawa, North og South Sulawesi, Bandahavet og Alor-øgruppen. Regionen er kendt for sine uberørte bløde koralvægge, frodige pelagiske aktiviteter og de overjordiske små væsner, der findes på "sort-sand-dyk".

For at fejre det, Aggressor Adventures tilbyder $500, $600 og $1,000 besparelser person for nye Komodo Aggressor-rejser mellem 1. maj og 1. december 25. Gæster skal foretage deres reservationer inden 2025. december 31 for at drage fordel af tilbuddene.

"Denne rige region er lige så dejlig over vandet, som den er under," siger Aggressor Adventures bestyrelsesformand og administrerende direktør Wayne Brown. "Majestætiske Komodo-drager, lyserøde sandstrande og store vulkaner skaber en fantastisk kulisse for Indonesiens farvande, der er hjemsted for hvalhajer, mantaer, hammerhoveder og fantastiske bløde og hårde koralrev.

"Som undervandsfotograf glæder jeg mig over den endeløse række af makrodyr, som flamboyante blæksprutter, blåringede blæksprutter og udsmykkede spøgelsesrørfisk. Denne uspolerede grænse, parret med luksus og bekvemmeligheder i verdensklasse Komodo angriber, skaber et uforglemmeligt eventyr for vores Aggressor-gæster."

Komodo Aggressor (Aggressor Adventures)

Designet til dykkere, den tre-niveau yacht har otte airconditionerede hytter, hver med et privat badeværelse og valg af dobbeltseng eller enkeltsenge.

To suiter på øverste niveau tilbyder private balkoner, der siges at være perfekte til at nyde morgenkaffe og betagende solnedgange. Kokken ombord laver frisklavede indonesiske og europæiske delikatesser, siger operatøren, serveret i en rummelig spisestue på hoveddækket, bygget af teak, jerntræ og andre indfødte indonesiske materialer. Alle dyk er lavet af to store dykkere.

Komodo angriber forsyner dykkere med nitrox-fyld, kameraborde, ladestationer, skylletanke og separate våde og tørre gearsektioner. Dykningsreservationer kan foretages online på Aggressor eventyr.

