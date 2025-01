Muck-diving i Pemuteran

ARNE HODALIC er en meget erfaren dykker, men makrofornøjelserne ved at dykke med dyr i det nordvestlige Bali i Indonesien var noget helt nyt for ham. Det hele handler om glæden ved at samle, siger denne nye konvertit, der har taget billederne

Det startede som de fleste dårlige ideer: over kaffe og afslappet samtale. Efter flere års udforskning af koralrev rundt om i verden, troede jeg, at jeg havde set det hele.

“Det handler ikke om blændende farver eller vidtstrakte revlandskaber; det er faktisk ret foruroligende,” sagde mine nye bekendte. Jeg var fascineret.

Pemuteran i det nordvestlige Bali

Spol en måned frem, og jeg var på vej til det nordvestlige Bali, med en overpakket kuffert med kameraudstyr, klar til at se, hvad balladen handlede om.

Ved første øjekast ser det ud til, at muck-diving fjerner glamouren fra traditionelle dykkersteder og erstatter det med en scene for det ejendommelige. Forestil dig en havbund af mørkt vulkansk sand, mudret silt og, ja, en lejlighedsvis rusten dåse eller to. Ikke ligefrem postkort. Alligevel er denne beskedne kulisse hjemsted for nogle af havets mest fascinerende skabninger.

På afstand: Først skal du vælge et lovende sted

Udtrykket "muck-diving" blev opfundet i 1980'erne af dykkeren Bob Halstead, og Sydøstasien er siden blevet dens hjerteland. For fotografer er det som at udforske et antikvitetsmarked – hvert dyk lover sjældne, usædvanlige fund.

Disse forringede miljøer gør det lettere at få øje på skabninger, der enten ikke lever på koralrev eller er meget sværere at finde der. Uden vidtstrakte koralstrukturer til dækning er de mere synlige, og deres hverdag bliver lettere at observere og fotografere.

Et dumpet køretøj er værd at undersøge for at se, hvad der bor på det

Selvom muck-diving måske ikke appellerer til alle ved første øjekast, har den en hengiven følge blandt dykkere og undervandsfotografer, der søger en pause fra de sædvanlige mistænkte. Dette er en chance for at dykke ind i en verden, der er helt anderledes – og fyldt med helt specielle væsner.

Da øjeblikket for mit første muld-dyk nærmede sig, begyndte det at dykke i, hvad der lød som nogens glemte baghave, at virke som en frygtelig idé. Da jeg første gang kom ned på den skumle bund, var jeg ikke imponeret. Havbunden så gold ud – bare silt, sand og en plastikkop hist og her.

Dette er ikke rigtig vidvinkel-territorium – du skal komme tæt på

Men så, mens jeg svævede og ventede, begyndte scenen at ændre sig. En lillebitte bevægelse her, et farveglimt der, og pludselig var 'skrammelgården' i live.

Med hjælp fra min guide Rafi, der så ud til at have en sjette sans for at få øje på det usynlige, var den der: en frøfisk, der er frosset som en gnaven nabo, der blander sig i baggrunden, en spøgelsespibefisk, der efterligner et drivende blad, en blæksprutte forsvinder ind i silt med uhyggelig lethed.

Frøfisk

Dette er deres domæne, og at være gæst i det er både ydmygende og opmuntrende. Det er ikke prangende, men det er spændende på sin egen måde.

Og fordi muck-diving normalt udføres i lavt, varmt vand, kører du ikke mod dekompressionsgrænser eller luftforbrug. Der er en frihed til disse dyk, der giver dig mulighed for at fokusere fuldt ud på at observere og tage billeder.

Tålmodighed er dit største aktiv. Jo længere du dvæler, jo mere bliver havbunden til live. Nøgensnegle kryber frem som små farvejuveler. Krabber og rejer springer flittigt, bygger hjem og jager efter mad.

Og så er der overskrifterne: bobbitorme med deres alien-lignende kæber og blåringede blæksprutter, hvis skønhed gemmer på en dødbringende hemmelighed.

Retikuleret goniobranchus nøgensnegl

Porcelænskrabbe

Koralbåndede rejer

Sæsonbestemte besøgende øger spændingen. Drage havmøl driver hen over sandet som skabninger fra folklore. Efterlignende blæksprutter opfører sig og forvandler sig til andre dyr med næsten komisk timing. Og flyvende knolde med deres fløj-Lignende finner glid elegant, som om du tør ikke se på. Disse er ikke bare foto-muligheder; det er historier, du har med dig længe efter dykket.

Klovneanemonefisk

En dekoratørkrabbe, der virkelig er gået i byen

Langhorns kofisk

Det er den slags dykning, der ændrer dig. Det flytter din opmærksomhed til det små, det subtile og det mærkelige. Det er en øvelse i tålmodighed, hvor belønningen kommer til dem, der tager sig tid til at se godt efter. Du kommer tilbage og undrer dig over, hvor mange gange du har overset noget særligt, fordi det ikke var højt eller tydeligt.

Hernede er det de stille ting, der efterlader det største indtryk – hvis du er villig til at være opmærksom og måske skele lidt.

5 BEDSTE MUCK-DIVE STED I NORDBALI

1. MUCK BAY

Hvem elsker ikke et godt muck-dive? Muck Bay byder på et andet syn end de sædvanlige koralrev, men lad det ikke narre dig. Det vrimler med liv – og hvilket virkelig fremmed liv det er!

DYBDE: 2-12m

ALMINDELIGE INDBOERE: Nøgensnegle, flyvende gurner, rejer, krabber, ål, søheste, blæksprutte

SÆRLIGE GÆSTER: Frøfisk, efterlignende blæksprutter, udsmykkede spøgelsespipefisk

Udsmykkede spøgelsespibefisk

2. HEMMELIG BAG

At udforske Secret Bay i Gilimanuk er en unik oplevelse. Den lavvandede bugt byder på muck-dykning, når det er bedst, en levende kontrast til Menjagan- eller Pemuteran-revene. Et meget populært tusmørkedykkested for undervandsfotografer og makroelskere, berømt for små rumvæsener og bobbit-ormen.

DYBDE: 2-12m

ALMINDELIGE INDBOERE: Slangeål, olivenhavslanger, frøfisk, nøgensnegle, rejer, djævlefisk, spøgelsesrørfisk

SÆRLIGE GÆSTER: Bobbitorme, båndede havslanger, dragoner, efterligne blæksprutter, flyvende gurner

Halgerda batangas nøgensnegl

3. PURI JATI

Endnu et fremragende dykkested med et rigt udvalg af havdyr og forskellige arter af blæksprutte, fantastisk til makrobilleder. Bunden består af sort vulkansk sand, hvilket gør den til en perfekt kulisse til nærbilleder med høj kontrast. Fordi dette er et lavvandet dykkersted, får vi normalt det bedste ud af det og dykker længere.

DYBDE: 2-18m

ALMINDELIGE INDBOERE: Efterligner blæksprutter, harlekinrejer, slangeål, Ambon skorpionfisk, dragoner, stjernekiggere

SÆRLIGE GÆSTER: Behårede frøfisk, blåringede blæksprutter, kokosblæksprutter, Shaun the Sheep-nøgensnegle

Rev firbenfisk

4. MATAHARI

Matahari er et nyopdaget makro-dykkested i Pemuteran Bay. Det, der adskiller det, er, at det er det eneste dykkersted lige ved Pemuteran-kysten, der er vært for den vidunderlige mimik blæksprutte. Hvis du er særlig heldig, kan du endda få et glimt af en dugong eller to!

DYBDE: 4-20m

ALMINDELIGE INDBOERE: Efterligner blæksprutter, haveål, lyserøde skeletrejer

SÆRLIGE GÆSTER: Dugongs, blåplettede rokker

Et par anemone rejer

5. NUDI BEACH

Nudi Beach er et godt valg til makrodykning. Dens hvide sandskråning med spredte koralpletter er hjemsted for masser af nøgensnegle, inklusive nogle sjældne fund, der dukker op ved næsten hvert dyk.

DYBDE: 5-25m

FÆLLES INDBOERE: Nøgensnegle i massevis!

SÆRLIGE GÆSTER: Sømutter, spøgelsesrørfisk, dansende rejer, søheste, blåplettede rokker

Krokodille fladhoved

