At betale fiskere for at udsætte hajer – der er en fangst

At tilskynde fiskersamfund til at frigive hajer og rokker, der ved et uheld er fanget i deres net, kan være et positivt skridt for bevaring, men tilgangen kan have utilsigtede konsekvenser, forklarer HOLLIE BOOTH fra University of Oxford

Hajer og rokker er blandt verdens mest truede arter, primært pga overfiskning. De er nogle gange målrettet for deres finner og kød, men oftere fanget som bifangst i net, der har til formål at fange andre fisk. Nedgang i disse havrovdyr kan afbryde fødevæv, skade turismeindtægter og forværre klimaændringer ved at underminere modstandsdygtigheden af ​​havets økosystemer.

Det er imidlertid svært at stoppe overfiskning af hajer og rokker, fordi den sociale dynamik omkring det er komplekse. Mange truede arter fanges i småskala, blandet fiskeri i tropiske kystområder, hvor husholdninger er afhængige af de fisk, de fanger – herunder truede hajer og rokker – til føde og indkomst.

I de sidste fem år har jeg undersøgt, hvordan man kan støtte både livet i havet og de mennesker, der er afhængige af at fange fisk. Jeg er en del af et globalt team af tværfaglige forskere, der fokuserer på bevarelse af hajer og rokker i småskala fiskeri i Indonesien.

Samarbejde mellem forskere og fiskere er en vigtig del af ethvert vellykket bevaringsprogram (© Francesca Page)

Vores ny undersøgelse, netop offentliggjort i Science Forskud, tyder på, at det at betale fiskere for at udsætte truede arter kan tilskynde til bevaringsadfærd og fremme fiskernes velfærd.

Sådanne betalinger kan dog også have utilsigtede konsekvenser, som kan underminere bevaringsmål, så det er virkelig vigtigt at udforme incitamenter omhyggeligt og nøje evaluere initiativer, efterhånden som de skrider frem.

Gave fra Gud

Selvom hajer og rokker ikke nødvendigvis er målrettet af småfiskere, fanges truede arter som kilefisk og hammerhajer ofte.

Millioner af kritisk truede hajer som denne kilefisk bliver dræbt hvert år ved at blive viklet ind i uselektive fiskenet (© Francesca Page)

I vores 2020 undersøgelse, fortalte fiskere os ofte, at kilefisk og hammerhoveder "bare er bifangst". Imidlertid afslørede yderligere undersøgelser, at fiskerne fortsat er tilbageholdende med at reducere fangsterne af disse arter, fordi de ville miste mad og indkomst.

"Det giver flere penge, selvom det ikke er målet" fortalte en fisker os. "Det er det rezeki” (en gave fra Gud). ”Hvis jeg returnerer det til havet, er det det mubazir” (ødsel og Gud vil være utilfreds).

Da vi vidste dette, udforskede vi de forskellige positive og negative incitamenter, der kunne motivere fiskere til at ændre deres adfærd. Vi fandt ud af, at betingede kontantbetalinger, som kompenserer fiskere for sikkert at slippe kilefisk og hammerhoveder tilbage i havet, kunne være en omkostningseffektiv måde at bevare disse arter uden at skade fiskernes levebrød.

Inspireret af vores resultater arbejdede jeg sammen med studerende og samarbejdspartnere for at etablere en lille lokal velgørende organisation for at omsætte vores resultater i praksis – Kebersamaan Untuk Lautan (en indonesisk sætning, der betyder "sammenhold for havet").

Vi blev enige om at kompensere fiskerne med kontante betalinger – typisk US $2-7 (£1.50-5) pr. fisk – hvis de indsender videoer af kilefisk og hammerhoveder, der er sikkert genudsat.

Test af incitamentet

Incitamenter kan dog ændre fiskeriadfærd på uforudsete måder. For eksempel kan fiskere øge deres fangster for at modtage flere betalinger på bekostning af bevaringsmål. Betalinger kan også ende med at gå til folk, der alligevel ville reducere fangsterne, eller som kunne frigøre budgetbegrænsninger, så fiskerne kan købe flere net.

For at se om og hvordan fredningsbetalingerne fungerede i praksis, gennemførte vi en kontrolleret eksperiment, tilfældigt opdelt 87 fartøjer fra Aceh og West Nusa Tenggara i Indonesien i to grupper.

Små fiskefartøjer i havnen, Aceh, Indonesien (© Francesca Page)

Den ene gruppe blev tilbudt kompensation for liveudgivelser, mens den anden ikke blev. Vi indsamlede data om rapporterede udsætninger og tilbageholdte fangster af kilefisk og hammerhoveder og om fiskernes tilfredshed med programmet og livet generelt. Derefter sammenlignede vi de to grupper.

Siden vi lancerede pay-to-release-programmet i maj 2022, er mere end 1,200 kilefisk og hammerhoveder blevet frigivet sikkert. Alle deltagende fiskere og deres familier følte sig tilfredse.

"Vi bruger kompensationspengene til at dække vores daglige behov. Vi håber, at programmet fortsætter i fremtiden," sagde hustruen til en deltagende fisker.

KUL-projektet bygger bro mellem bevaring og samfundsvelfærd ved at tilskynde fiskere til at udsætte kritisk truede hajer og rokker (© Francesca Page)

Plot twist

Imidlertid vores eksperimentelle data fra de første 16 måneder af programmet (maj 2022 – juli 2023) afslørede et plottwist. Selvom kompensationen gav incitament til levende udsætninger, tydede resultaterne på, at nogle fiskere målrettet havde øget deres fangster for at opnå flere betalinger.

Mit team og jeg var i starten kede af resultatet. Uden det strenge kontrollerede eksperiment ville vi dog aldrig have opdaget disse utilsigtede konsekvenser.

Baseret på vores resultater reviderede vi kompensationspriserne og begrænsede, hvor mange kompenserede frigivelser hvert fartøj kan kræve om ugen. Vi piloterer også en ny redskabsbytteordning, hvor fiskerne bytter deres garn ud med fiskefælder, som har meget lavere bifangsterater. Foreløbige data tyder på, at disse ændringer har øget programmets effektivitet.

Rusdi, en lokal KUL-fisker, dykker ned for at inspicere en af ​​de nye fiskefælder (© Francesca Page)

Vores team i Oxford arbejder tæt sammen med andre lokale forskere og bevaringsorganisationer for at hjælpe dem med at designe og vurdere deres egne lokalt passende incitamentsprogrammer.

Endnu en nylig undersøgelse fra velgørenhedsorganisation Tærskehaj Indonesien viser, at dets alternative levebrødsprogram reducerede fangsten af ​​truede tærskehajer med mere end 90%.

Hollie Booths samarbejde med fiskere i Indonesien for at reducere bifangst af hajer – film af Liam Webb

Positive incitamenter er et vigtigt instrument til at løse biodiversitetskrisen på en retfærdig måde. Det er uretfærdigt og uretfærdigt at forvente, at små ressourcebrugere i udviklingslande skal bære de fleste af omkostningerne ved bevaring, især når rigere og mere magtfulde havbrugere – såsom kommercielle fisk og skaldyrsvirksomheder – forårsager store negative påvirkninger fra overfiskning samtidig med, at du får store overskud.

Bevaringsincitamenter skal dog være veldesignede og grundigt evaluerede for at sikre, at de tilskynder til de rigtige handlinger og leverer tilsigtede resultater.

Aceh fisker (© Francesca Page)

